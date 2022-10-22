https://ria.ru/20221022/avtomobil-1825961305.html
На внешней стороне ТТК в Москве загорелся автомобиль
На внешней стороне ТТК в Москве загорелся автомобиль - РИА Новости, 22.10.2022
На внешней стороне ТТК в Москве загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T20:30
2022-10-22T20:30
2022-10-22T20:30
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Автомобиль загорелся на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется."Движение осуществляется по одной полосе из трех. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - указывается в сообщении.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На внешней стороне ТТК в Москве загорелся автомобиль
Дептранс Москвы: на внешней стороне Третьего транспортного кольца загорелся автомобиль