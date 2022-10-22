https://ria.ru/20221022/avtomobil-1825961305.html

На внешней стороне ТТК в Москве загорелся автомобиль

На внешней стороне ТТК в Москве загорелся автомобиль - РИА Новости, 22.10.2022

На внешней стороне ТТК в Москве загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T20:30

2022-10-22T20:30

2022-10-22T20:30

происшествия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Автомобиль загорелся на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется."Движение осуществляется по одной полосе из трех. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20221018/avariya-1824990111.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия