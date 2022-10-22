Рейтинг@Mail.ru
На внешней стороне ТТК в Москве загорелся автомобиль - РИА Новости, 22.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221022/avtomobil-1825961305.html
На внешней стороне ТТК в Москве загорелся автомобиль
На внешней стороне ТТК в Москве загорелся автомобиль - РИА Новости, 22.10.2022
На внешней стороне ТТК в Москве загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T20:30
2022-10-22T20:30
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Автомобиль загорелся на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется."Движение осуществляется по одной полосе из трех. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - указывается в сообщении.
https://ria.ru/20221018/avariya-1824990111.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_511:0:3242:2048_1920x0_80_0_0_e7aad63caddb787ea75933e17e332752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
20:30 22.10.2022
 
На внешней стороне ТТК в Москве загорелся автомобиль

Дептранс Москвы: на внешней стороне Третьего транспортного кольца загорелся автомобиль

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Автомобиль загорелся на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"На внешней стороне ТТК (в районе дома 28с6 по Звенигородскому шоссе) загорелся автомобиль", - говорится в сообщении.
На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.
"Движение осуществляется по одной полосе из трех. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - указывается в сообщении.
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 21:49
Автомобиль полиции столкнулся с легковушкой в Москве
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала