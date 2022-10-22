https://ria.ru/20221022/artilleriya-1825895502.html

ВС России рассеяли противника на Южно-донецком направлении

ВС России рассеяли противника на Южно-донецком направлении - РИА Новости, 22.10.2022

ВС России рассеяли противника на Южно-донецком направлении

Украинские войска атаковали позиции Вооруженных сил РФ на Южно-донецком направлении, противник был рассеян огнем артиллерии, его потери составили 25... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T13:57

2022-10-22T13:57

2022-10-22T20:24

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

россия

вооруженные силы украины

днр

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали позиции Вооруженных сил РФ на Южно-донецком направлении, противник был рассеян огнем артиллерии, его потери составили 25 военнослужащих, два танка, три БМП, сообщили в субботу в Минобороны РФ.В ведомстве сообщили, что на Южно-донецком направлении противник силами двух ротных тактических групп атаковал позиции российских войск в направлениях Балки Соленой и Времевского Выступа Донецкой Народной Республики."Огнем артиллерии противник был рассеян, его потери составили 25 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Минобороны РФ о сорванной атаке ВСУ на южно-донецком направлении Брифинг Минобороны РФ: – ВС РФ отразили неудачную попытку наступления ВСУ в направлении Куземовки, уничтожено более 20 украинских военных; – Российская артиллерия помешала атаке ВСУ на южно-донецком направлении, 25 украинских военнослужащих уничтожены; – ВС РФ помешали попыткам ВСУ прорвать оборону на николаево-криворожском направлении, свыше 130 украинских военнослужащих уничтожено; 2022-10-22T13:57 true PT4M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, днр