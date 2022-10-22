https://ria.ru/20221022/artilleriya-1825895502.html
ВС России рассеяли противника на Южно-донецком направлении
ВС России рассеяли противника на Южно-донецком направлении - РИА Новости, 22.10.2022
ВС России рассеяли противника на Южно-донецком направлении
Украинские войска атаковали позиции Вооруженных сил РФ на Южно-донецком направлении, противник был рассеян огнем артиллерии, его потери составили 25... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:57
2022-10-22T13:57
2022-10-22T20:24
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
вооруженные силы украины
днр
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали позиции Вооруженных сил РФ на Южно-донецком направлении, противник был рассеян огнем артиллерии, его потери составили 25 военнослужащих, два танка, три БМП, сообщили в субботу в Минобороны РФ.В ведомстве сообщили, что на Южно-донецком направлении противник силами двух ротных тактических групп атаковал позиции российских войск в направлениях Балки Соленой и Времевского Выступа Донецкой Народной Республики."Огнем артиллерии противник был рассеян, его потери составили 25 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны РФ о сорванной атаке ВСУ на южно-донецком направлении
Брифинг Минобороны РФ:
– ВС РФ отразили неудачную попытку наступления ВСУ в направлении Куземовки, уничтожено более 20 украинских военных;
– Российская артиллерия помешала атаке ВСУ на южно-донецком направлении, 25 украинских военнослужащих уничтожены;
– ВС РФ помешали попыткам ВСУ прорвать оборону на николаево-криворожском направлении, свыше 130 украинских военнослужащих уничтожено;
2022-10-22T13:57
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РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, днр
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия, Вооруженные силы Украины, ДНР
13:57 22.10.2022 (обновлено: 20:24 22.10.2022)
ВС России рассеяли противника на Южно-донецком направлении
Минобороны: ВС России рассеяли противника на Южно-донецком направлении огнем артиллерии