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ВС России рассеяли противника на Южно-донецком направлении - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/artilleriya-1825895502.html
ВС России рассеяли противника на Южно-донецком направлении
ВС России рассеяли противника на Южно-донецком направлении - РИА Новости, 22.10.2022
ВС России рассеяли противника на Южно-донецком направлении
Украинские войска атаковали позиции Вооруженных сил РФ на Южно-донецком направлении, противник был рассеян огнем артиллерии, его потери составили 25... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:57
2022-10-22T20:24
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали позиции Вооруженных сил РФ на Южно-донецком направлении, противник был рассеян огнем артиллерии, его потери составили 25 военнослужащих, два танка, три БМП, сообщили в субботу в Минобороны РФ.В ведомстве сообщили, что на Южно-донецком направлении противник силами двух ротных тактических групп атаковал позиции российских войск в направлениях Балки Соленой и Времевского Выступа Донецкой Народной Республики."Огнем артиллерии противник был рассеян, его потери составили 25 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны РФ о сорванной атаке ВСУ на южно-донецком направлении
Брифинг Минобороны РФ: – ВС РФ отразили неудачную попытку наступления ВСУ в направлении Куземовки, уничтожено более 20 украинских военных; – Российская артиллерия помешала атаке ВСУ на южно-донецком направлении, 25 украинских военнослужащих уничтожены; – ВС РФ помешали попыткам ВСУ прорвать оборону на николаево-криворожском направлении, свыше 130 украинских военнослужащих уничтожено;
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, днр
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия, Вооруженные силы Украины, ДНР
13:57 22.10.2022 (обновлено: 20:24 22.10.2022)
 
ВС России рассеяли противника на Южно-донецком направлении

Минобороны: ВС России рассеяли противника на Южно-донецком направлении огнем артиллерии

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали позиции Вооруженных сил РФ на Южно-донецком направлении, противник был рассеян огнем артиллерии, его потери составили 25 военнослужащих, два танка, три БМП, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
В ведомстве сообщили, что на Южно-донецком направлении противник силами двух ротных тактических групп атаковал позиции российских войск в направлениях Балки Соленой и Времевского Выступа Донецкой Народной Республики.
"Огнем артиллерии противник был рассеян, его потери составили 25 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФРоссияВооруженные силы УкраиныДНР
 
 
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