https://ria.ru/20221022/artilleriya-1825842892.html

Пленный старшина ВСУ рассказал, куда стреляла украинская артиллерия

Пленный старшина ВСУ рассказал, куда стреляла украинская артиллерия - РИА Новости, 22.10.2022

Пленный старшина ВСУ рассказал, куда стреляла украинская артиллерия

Удары украинской артиллерии по жилым домам в столице ДНР Донецке наносились не по ошибке, так как орудия достаточно точные и использовалась корректировка... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T07:05

2022-10-22T07:05

2022-10-22T07:08

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

нато

сша

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ДОНЕЦК, 22 окт – РИА Новости. Удары украинской артиллерии по жилым домам в столице ДНР Донецке наносились не по ошибке, так как орудия достаточно точные и использовалась корректировка беспилотников, заявил РИА Новости украинский военнопленный Виталий Катранич."Бывало и раз в день, бывало и два раза в день... Наблюдали, давали координаты, корректировали", - сказал Катранич, отвечая на вопрос о том, как часто стреляли по Донецку.На уточняющий вопрос, действительно ли украинские военные попадают в жилые дома не по ошибке, а именно целятся в них, собеседник агентства ответил: "Так точно".Украинские войска регулярно обстреливают Донецк, в том числе из артиллерии калибром 155 миллиметров, поставляемой странами НАТО. В частности, США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777.

https://ria.ru/20221022/mariupol-1825836802.html

донецк

донецкая народная республика

сша

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донецк, донецкая народная республика, нато, сша