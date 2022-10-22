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Пленный старшина ВСУ рассказал, куда стреляла украинская артиллерия - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/artilleriya-1825842892.html
Пленный старшина ВСУ рассказал, куда стреляла украинская артиллерия
Пленный старшина ВСУ рассказал, куда стреляла украинская артиллерия - РИА Новости, 22.10.2022
Пленный старшина ВСУ рассказал, куда стреляла украинская артиллерия
Удары украинской артиллерии по жилым домам в столице ДНР Донецке наносились не по ошибке, так как орудия достаточно точные и использовалась корректировка... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T07:05
2022-10-22T07:08
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 22 окт – РИА Новости. Удары украинской артиллерии по жилым домам в столице ДНР Донецке наносились не по ошибке, так как орудия достаточно точные и использовалась корректировка беспилотников, заявил РИА Новости украинский военнопленный Виталий Катранич."Бывало и раз в день, бывало и два раза в день... Наблюдали, давали координаты, корректировали", - сказал Катранич, отвечая на вопрос о том, как часто стреляли по Донецку.На уточняющий вопрос, действительно ли украинские военные попадают в жилые дома не по ошибке, а именно целятся в них, собеседник агентства ответил: "Так точно".Украинские войска регулярно обстреливают Донецк, в том числе из артиллерии калибром 155 миллиметров, поставляемой странами НАТО. В частности, США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777.
https://ria.ru/20221022/mariupol-1825836802.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, США
07:05 22.10.2022 (обновлено: 07:08 22.10.2022)
 
Пленный старшина ВСУ рассказал, куда стреляла украинская артиллерия

Военнопленный: украинская артиллерия намеренно наносила удары по жилым домам в Донецке

© РИА Новости / Перейти в медиабанкДом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела
Дом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости
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Дом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 окт – РИА Новости. Удары украинской артиллерии по жилым домам в столице ДНР Донецке наносились не по ошибке, так как орудия достаточно точные и использовалась корректировка беспилотников, заявил РИА Новости украинский военнопленный Виталий Катранич.
"Бывало и раз в день, бывало и два раза в день... Наблюдали, давали координаты, корректировали", - сказал Катранич, отвечая на вопрос о том, как часто стреляли по Донецку.
На уточняющий вопрос, действительно ли украинские военные попадают в жилые дома не по ошибке, а именно целятся в них, собеседник агентства ответил: "Так точно".
Украинские войска регулярно обстреливают Донецк, в том числе из артиллерии калибром 155 миллиметров, поставляемой странами НАТО. В частности, США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777.
Военнослужащий Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
03:10Специальная военная операция на Украине
Пленный старшина ВСУ рассказал об убийстве жителя Мариуполя
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаНАТОСША
 
 
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