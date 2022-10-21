https://ria.ru/20221021/zoopark-1825588930.html

Московский зоопарк отправил партию гумпомощи в Донбасс и Украину

Московский зоопарк отправил партию гумпомощи в Донбасс и Украину - РИА Новости, 21.10.2022

Московский зоопарк отправил партию гумпомощи в Донбасс и Украину

Московский зоопарк отправил еще один гуманитарный груз в рамках помощи зоопаркам Донбасса и Украины, он уже прибыл в Докучаевский зоопарк, сообщили в... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T10:56

2022-10-21T10:56

2022-10-21T10:56

общество

донбасс

украина

россия

общероссийский народный фронт

московский зоопарк

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Московский зоопарк отправил еще один гуманитарный груз в рамках помощи зоопаркам Донбасса и Украины, он уже прибыл в Докучаевский зоопарк, сообщили в Telegram-канале столичного зоопарка."Московский зоопарк отправил еще один гуманитарный груз в рамках помощи зоопаркам Донбасса и Украины #Мывместе. Он уже прибыл в Докучаевский зоопарк с целью обеспечения его дальнейшего развития: возведения и благоустройства вольеров, а также оптимизации работы ветврачей", - говорится в сообщении.Отмечается, что было доставлено более 9 тонн стройматериалов, инструментов и медикаментов.Акция продолжается. Пункт сбора помощи в Москве работает ежедневно c 9.00 до 20.00 по адресу: улица Большая Грузинская, дом 9. Перечень необходимой продукции для передачи зоопаркам в рамках акции опубликован на сайте Московского зоопарка.Акция помощи зоопаркам Донбасса и Украины #Мывместе организована Московским зоопарком и Союзом зоопарков и аквариумов России совместно с волонтерским движением #Мывместе, Общероссийским народным фронтом и Всероссийским студенческим корпусом спасателей при поддержке Общественной палаты РФ.

https://ria.ru/20220525/pomosch-1790541463.html

https://ria.ru/20220511/pomosch-1787880464.html

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украина

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донбасс, украина, россия, общероссийский народный фронт, московский зоопарк