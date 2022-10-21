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Московский зоопарк отправил партию гумпомощи в Донбасс и Украину - РИА Новости, 21.10.2022
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Московский зоопарк отправил партию гумпомощи в Донбасс и Украину
Московский зоопарк отправил партию гумпомощи в Донбасс и Украину - РИА Новости, 21.10.2022
Московский зоопарк отправил партию гумпомощи в Донбасс и Украину
Московский зоопарк отправил еще один гуманитарный груз в рамках помощи зоопаркам Донбасса и Украины, он уже прибыл в Докучаевский зоопарк, сообщили в... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:56
2022-10-21T10:56
общество
донбасс
украина
россия
общероссийский народный фронт
московский зоопарк
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Московский зоопарк отправил еще один гуманитарный груз в рамках помощи зоопаркам Донбасса и Украины, он уже прибыл в Докучаевский зоопарк, сообщили в Telegram-канале столичного зоопарка."Московский зоопарк отправил еще один гуманитарный груз в рамках помощи зоопаркам Донбасса и Украины #Мывместе. Он уже прибыл в Докучаевский зоопарк с целью обеспечения его дальнейшего развития: возведения и благоустройства вольеров, а также оптимизации работы ветврачей", - говорится в сообщении.Отмечается, что было доставлено более 9 тонн стройматериалов, инструментов и медикаментов.Акция продолжается. Пункт сбора помощи в Москве работает ежедневно c 9.00 до 20.00 по адресу: улица Большая Грузинская, дом 9. Перечень необходимой продукции для передачи зоопаркам в рамках акции опубликован на сайте Московского зоопарка.Акция помощи зоопаркам Донбасса и Украины #Мывместе организована Московским зоопарком и Союзом зоопарков и аквариумов России совместно с волонтерским движением #Мывместе, Общероссийским народным фронтом и Всероссийским студенческим корпусом спасателей при поддержке Общественной палаты РФ.
https://ria.ru/20220525/pomosch-1790541463.html
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общество, донбасс, украина, россия, общероссийский народный фронт, московский зоопарк
Общество, Донбасс, Украина, Россия, Общероссийский народный фронт, Московский зоопарк
10:56 21.10.2022
 
Московский зоопарк отправил партию гумпомощи в Донбасс и Украину

Московский зоопарк отправил девять тонн стройматериалов и медикаментов в Докучаевск

© РИА Новости / Вера КостамоСотрудница зоопарка в городе Докучаевск
Сотрудница зоопарка в городе Докучаевск - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Вера Костамо
Сотрудница зоопарка в городе Докучаевск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Московский зоопарк отправил еще один гуманитарный груз в рамках помощи зоопаркам Донбасса и Украины, он уже прибыл в Докучаевский зоопарк, сообщили в Telegram-канале столичного зоопарка.
"Московский зоопарк отправил еще один гуманитарный груз в рамках помощи зоопаркам Донбасса и Украины #Мывместе. Он уже прибыл в Докучаевский зоопарк с целью обеспечения его дальнейшего развития: возведения и благоустройства вольеров, а также оптимизации работы ветврачей", - говорится в сообщении.
Докучаевский зоопарк, Донбасс - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 09:34Специальная военная операция на Украине
Московский зоопарк отправил помощь коллегам из Донбасса и Украины
Отмечается, что было доставлено более 9 тонн стройматериалов, инструментов и медикаментов.
Акция продолжается. Пункт сбора помощи в Москве работает ежедневно c 9.00 до 20.00 по адресу: улица Большая Грузинская, дом 9. Перечень необходимой продукции для передачи зоопаркам в рамках акции опубликован на сайте Московского зоопарка.
Акция помощи зоопаркам Донбасса и Украины #Мывместе организована Московским зоопарком и Союзом зоопарков и аквариумов России совместно с волонтерским движением #Мывместе, Общероссийским народным фронтом и Всероссийским студенческим корпусом спасателей при поддержке Общественной палаты РФ.
Зоопарк в Донбассе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 12:42Специальная военная операция на Украине
На помощь зоопаркам Донбасса собрали более трех миллионов рублей
 
ОбществоДонбассУкраинаРоссияОбщероссийский народный фронтМосковский зоопарк
 
 
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