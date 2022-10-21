https://ria.ru/20221021/zdravookhranenie-1825697876.html
Союзные депутаты нацелены на развитие проектов в сфере здравоохранения
Союзные депутаты нацелены на развитие проектов в сфере здравоохранения - РИА Новости, 21.10.2022
Союзные депутаты нацелены на развитие проектов в сфере здравоохранения
и. Охрана здоровья детей, демографическая политика и реализация программ активного долголетия в Союзном государстве стали главными темами 70-го заседания... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:29
2022-10-21T15:29
2022-10-21T15:29
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
калининград
елена афанасьева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825687659_368:620:2607:1880_1920x0_80_0_0_fa8c67b88e8ca72882e867b676eb9554.jpg
МОСКВА , 21 окт – РИА Новости. Охрана здоровья детей, демографическая политика и реализация программ активного долголетия в Союзном государстве стали главными темами 70-го заседания постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании, которое проходит 20-21 октября в Калининграде."Обеспечение охраны и здоровья детей Беларуси и России, их развитие и воспитание является для Парламентского Собрания Союзного государства безусловным приоритетом", - подчеркнула на заседании председатель комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению Елена Афанасьева.Афанасьева особо обратила внимание на необходимость дальнейшего согласования единых подходов по гармонизации законодательства Беларуси и России в части касающейся трудовых отношений, охраны труда, занятости населения, социального страхования, пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми и соцобслуживания.Актуальность рассматриваемых вопросов обусловлена необходимостью выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы в части обеспечения мер социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми, разработки дополнительных демографических мер.Еще одним важным вопросом по мнению парламентариев, является тема активного долголетия."Демография и активное долголетие сегодня актуальны, потому что мы понимаем: население стареет во всем мире, в том числе и в Беларуси, и в России. Наша задача сегодня - разработать те мероприятия, те рекомендации, которые позволят людям в возрасте 65 плюс оставаться на рынке труда, заниматься образованием, переобучением и, конечно, вести здоровый образ жизни", - отметила член Комиссии по труду, социальной политике и здравоохранению Парламентского Собрания Людмила Кананович.Она сообщила, что в рамках Союзного государства планируется проводить фестиваль пожилых людей "За активное долголетие", который также должен стать площадкой по обмену инновационными практиками в этом направлении.Результатом работы семинара стал проект рекомендаций, в котором министерствам и ведомствам предлагаются меры, направленные на обеспечение охраны и укрепления детского здоровья, реализацию демографической политики и программ активного долголетия в Союзном государстве. Итоговый документ, доработанный с учетом поступивших в ходе семинара предложений, будет направлен в профильные ведомства двух стран.
https://ria.ru/20221004/mishustin-1821353310.html
https://ria.ru/20220927/byudzhet-1819868496.html
белоруссия
россия
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825687659_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_47ade205896d6bd70e62406127abfb75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, калининград, елена афанасьева
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Калининград, Елена Афанасьева
МОСКВА , 21 окт – РИА Новости. Охрана здоровья детей, демографическая политика и реализация программ активного долголетия в Союзном государстве стали главными темами 70-го заседания постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании, которое проходит 20-21 октября в Калининграде.
"Обеспечение охраны и здоровья детей Беларуси
и России
, их развитие и воспитание является для Парламентского Собрания Союзного государства безусловным приоритетом", - подчеркнула на заседании председатель комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению Елена Афанасьева
.
Афанасьева особо обратила внимание на необходимость дальнейшего согласования единых подходов по гармонизации законодательства Беларуси и России в части касающейся трудовых отношений, охраны труда, занятости населения, социального страхования, пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми и соцобслуживания.
Актуальность рассматриваемых вопросов обусловлена необходимостью выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы в части обеспечения мер социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми, разработки дополнительных демографических мер.
"Мы видим это во всех сферах нашей совместной деятельности – в промышленности, энергетике, финансах, агропромышленном комплексе. Депутаты нашей комиссии на своем направлении курируют ход работы по выполнению союзной программы по проведению согласованной политики в социально-трудовой сфере. Реализация данной союзной программы началась в третьем квартале 2021 года, окончание запланировано на конец 2023 года", - сказала она.
Еще одним важным вопросом по мнению парламентариев, является тема активного долголетия.
"Демография и активное долголетие сегодня актуальны, потому что мы понимаем: население стареет во всем мире, в том числе и в Беларуси, и в России. Наша задача сегодня - разработать те мероприятия, те рекомендации, которые позволят людям в возрасте 65 плюс оставаться на рынке труда, заниматься образованием, переобучением и, конечно, вести здоровый образ жизни", - отметила член Комиссии по труду, социальной политике и здравоохранению Парламентского Собрания Людмила Кананович.
Она сообщила, что в рамках Союзного государства планируется проводить фестиваль пожилых людей "За активное долголетие", который также должен стать площадкой по обмену инновационными практиками в этом направлении.
Результатом работы семинара стал проект рекомендаций, в котором министерствам и ведомствам предлагаются меры, направленные на обеспечение охраны и укрепления детского здоровья, реализацию демографической политики и программ активного долголетия в Союзном государстве. Итоговый документ, доработанный с учетом поступивших в ходе семинара предложений, будет направлен в профильные ведомства двух стран.