https://ria.ru/20221021/zdravookhranenie-1825697876.html

Союзные депутаты нацелены на развитие проектов в сфере здравоохранения

Союзные депутаты нацелены на развитие проектов в сфере здравоохранения - РИА Новости, 21.10.2022

Союзные депутаты нацелены на развитие проектов в сфере здравоохранения

и. Охрана здоровья детей, демографическая политика и реализация программ активного долголетия в Союзном государстве стали главными темами 70-го заседания... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:29

2022-10-21T15:29

2022-10-21T15:29

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

калининград

елена афанасьева

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МОСКВА , 21 окт – РИА Новости. Охрана здоровья детей, демографическая политика и реализация программ активного долголетия в Союзном государстве стали главными темами 70-го заседания постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании, которое проходит 20-21 октября в Калининграде."Обеспечение охраны и здоровья детей Беларуси и России, их развитие и воспитание является для Парламентского Собрания Союзного государства безусловным приоритетом", - подчеркнула на заседании председатель комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению Елена Афанасьева.Афанасьева особо обратила внимание на необходимость дальнейшего согласования единых подходов по гармонизации законодательства Беларуси и России в части касающейся трудовых отношений, охраны труда, занятости населения, социального страхования, пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми и соцобслуживания.Актуальность рассматриваемых вопросов обусловлена необходимостью выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы в части обеспечения мер социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми, разработки дополнительных демографических мер.Еще одним важным вопросом по мнению парламентариев, является тема активного долголетия."Демография и активное долголетие сегодня актуальны, потому что мы понимаем: население стареет во всем мире, в том числе и в Беларуси, и в России. Наша задача сегодня - разработать те мероприятия, те рекомендации, которые позволят людям в возрасте 65 плюс оставаться на рынке труда, заниматься образованием, переобучением и, конечно, вести здоровый образ жизни", - отметила член Комиссии по труду, социальной политике и здравоохранению Парламентского Собрания Людмила Кананович.Она сообщила, что в рамках Союзного государства планируется проводить фестиваль пожилых людей "За активное долголетие", который также должен стать площадкой по обмену инновационными практиками в этом направлении.Результатом работы семинара стал проект рекомендаций, в котором министерствам и ведомствам предлагаются меры, направленные на обеспечение охраны и укрепления детского здоровья, реализацию демографической политики и программ активного долголетия в Союзном государстве. Итоговый документ, доработанный с учетом поступивших в ходе семинара предложений, будет направлен в профильные ведомства двух стран.

https://ria.ru/20221004/mishustin-1821353310.html

https://ria.ru/20220927/byudzhet-1819868496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, калининград, елена афанасьева