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С января 2023 года зарплаты вологодских бюджетников возрастут на 4% - РИА Новости, 21.10.2022
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Вологодская область
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С января 2023 года зарплаты вологодских бюджетников возрастут на 4%
С января 2023 года зарплаты вологодских бюджетников возрастут на 4% - РИА Новости, 21.10.2022
С января 2023 года зарплаты вологодских бюджетников возрастут на 4%
В Вологодской области с 1 января 2023 года на 4 процента будет повышена заработная плата работников бюджетной сферы, сообщил губернатор региона Олег... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:02
2022-10-21T12:02
вологодская область
олег кувшинников
зарплаты
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ВОЛОГДА, 21 окт – РИА Новости. В Вологодской области с 1 января 2023 года на 4 процента будет повышена заработная плата работников бюджетной сферы, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.С учетом решений об увеличении зарплаты, принятых ранее на федеральном и региональном уровнях, увеличение заработной платы затронет всех без исключения работников бюджетной сферы области, сказал Кувшинников, выступая на встрече с профсоюзным активом области. "Мы сохраним достигнутые соотношения средней зарплаты работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности. Также мы обеспечим решение, принятое на федеральном уровне, в части планируемого увеличения минимального размера оплаты труда", - сказал глава региона.Всего на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в трехлетний период с 2023 по 2025 год планируется направить 13,8 миллиарда рублей. Необходимые средства уже запланированы в областном бюджете.Глава региона отметил, что при формировании областного бюджета на 2023-2025 годы учтены все социальные обязательства перед гражданами. Большая часть расходных статей - 60 процентов - направлена именно на социальную сферу, "чтобы трудовые коллективы предприятий и социальных организаций чувствовали себя комфортно".
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олег кувшинников, зарплаты
Вологодская область, Олег Кувшинников, Зарплаты
12:02 21.10.2022
 

С января 2023 года зарплаты вологодских бюджетников возрастут на 4%

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВОЛОГДА, 21 окт – РИА Новости. В Вологодской области с 1 января 2023 года на 4 процента будет повышена заработная плата работников бюджетной сферы, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
С учетом решений об увеличении зарплаты, принятых ранее на федеральном и региональном уровнях, увеличение заработной платы затронет всех без исключения работников бюджетной сферы области, сказал Кувшинников, выступая на встрече с профсоюзным активом области.
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"Мы сохраним достигнутые соотношения средней зарплаты работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности. Также мы обеспечим решение, принятое на федеральном уровне, в части планируемого увеличения минимального размера оплаты труда", - сказал глава региона.
Всего на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в трехлетний период с 2023 по 2025 год планируется направить 13,8 миллиарда рублей. Необходимые средства уже запланированы в областном бюджете.
Глава региона отметил, что при формировании областного бюджета на 2023-2025 годы учтены все социальные обязательства перед гражданами. Большая часть расходных статей - 60 процентов - направлена именно на социальную сферу, "чтобы трудовые коллективы предприятий и социальных организаций чувствовали себя комфортно".
 
Вологодская областьОлег КувшинниковЗарплаты
 
 
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