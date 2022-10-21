https://ria.ru/20221021/zarplaty-1825614370.html

С января 2023 года зарплаты вологодских бюджетников возрастут на 4%

С января 2023 года зарплаты вологодских бюджетников возрастут на 4% - РИА Новости, 21.10.2022

С января 2023 года зарплаты вологодских бюджетников возрастут на 4%

В Вологодской области с 1 января 2023 года на 4 процента будет повышена заработная плата работников бюджетной сферы, сообщил губернатор региона Олег... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:02

2022-10-21T12:02

2022-10-21T12:02

вологодская область

олег кувшинников

зарплаты

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ВОЛОГДА, 21 окт – РИА Новости. В Вологодской области с 1 января 2023 года на 4 процента будет повышена заработная плата работников бюджетной сферы, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.С учетом решений об увеличении зарплаты, принятых ранее на федеральном и региональном уровнях, увеличение заработной платы затронет всех без исключения работников бюджетной сферы области, сказал Кувшинников, выступая на встрече с профсоюзным активом области. "Мы сохраним достигнутые соотношения средней зарплаты работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности. Также мы обеспечим решение, принятое на федеральном уровне, в части планируемого увеличения минимального размера оплаты труда", - сказал глава региона.Всего на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в трехлетний период с 2023 по 2025 год планируется направить 13,8 миллиарда рублей. Необходимые средства уже запланированы в областном бюджете.Глава региона отметил, что при формировании областного бюджета на 2023-2025 годы учтены все социальные обязательства перед гражданами. Большая часть расходных статей - 60 процентов - направлена именно на социальную сферу, "чтобы трудовые коллективы предприятий и социальных организаций чувствовали себя комфортно".

https://ria.ru/20221017/remont-1824565641.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег кувшинников, зарплаты