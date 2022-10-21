https://ria.ru/20221021/yadernaya-1825626904.html
Россия делает все, чтобы не допустить ядерной войны, заявил посол в США
Россия делает все, чтобы не допустить ядерной войны, заявил посол в США - РИА Новости, 21.10.2022
Россия делает все, чтобы не допустить ядерной войны, заявил посол в США
Российские дипломаты и политики делают все, чтобы ядерной войны не случилось, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:40
2022-10-21T12:40
2022-10-21T13:15
сша
россия
анатолий антонов
безопасность
ядерное оружие
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские дипломаты и политики делают все, чтобы ядерной войны не случилось, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Я вам твердо отвечу: по крайней мере то, что мы делаем, российские дипломаты, то, что делают российские политики, - делают все для того, чтобы этого (ядерной войны - ред.) не случилось. Мы привержены позиции, одобренной нашими президентами, причем не только РФ, но и "ядерной пятерки", что ядерная война произойти не может и в ней не будет победителей. Просто не будет, ничего не будет, никого не будет. Поэтому я считаю, нужно сделать все, чтобы этого не произошло", - заявил Антонов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о возможности ядерной войны.
https://ria.ru/20221021/nekompetentnost-1825491725.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, анатолий антонов, безопасность, ядерное оружие
США, Россия, Анатолий Антонов, Безопасность, Ядерное оружие
12:40 21.10.2022 (обновлено: 13:15 21.10.2022)
Россия делает все, чтобы не допустить ядерной войны, заявил посол в США
Посол в США Антонов заявил, что Россия делает все, чтобы не допустить ядерной войны