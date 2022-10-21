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Вологодские контрактники получат выплаты наравне с мобилизованными
Вологодские контрактники получат выплаты наравне с мобилизованными - РИА Новости, 21.10.2022
Вологодские контрактники получат выплаты наравне с мобилизованными
Власти Вологодской области, помимо мобилизованных, единовременно выплатят по 100 тысяч рублей вологжанам, заключившим контракты на воинскую службу в зоне... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:11
2022-10-21T12:11
2022-10-21T12:11
вологодская область
олег кувшинников
частичная мобилизация в россии
общество
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ВОЛОГДА, 21 окт – РИА Новости. Власти Вологодской области, помимо мобилизованных, единовременно выплатят по 100 тысяч рублей вологжанам, заключившим контракты на воинскую службу в зоне спецоперации с 24 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба областного правительства.Такое решение принято после многочисленных обращений вологжан о поддержке тех, кто ушел служить до указа президента о частичной мобилизации, уточняет пресс-служба."В итоге нами принято решение распространить выплаты, аналогичные выплатам для мобилизованных, на добровольцев - контрактников", – цитирует пресс-служба губернатора Олега Кувшинникова.Контрактникам, проходящим службу с сентября, также назначат ежемесячную выплату из областного бюджета в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, единовременную выплату в 100 тысяч рублей получат и те, кто получили тяжелые ранения, но при этом остались годными к службе.Ранее в области установили выплату в 500 тысяч рублей тем, кто потерял работоспособность во время военных действий, и в 1 миллион рублей семьям погибших.На эти цели из бюджета Вологодской области будет направлены более 74 миллионов рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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олег кувшинников, частичная мобилизация в россии, общество
Вологодская область, Олег Кувшинников, Частичная мобилизация в России, Общество
ВОЛОГДА, 21 окт – РИА Новости. Власти Вологодской области, помимо мобилизованных, единовременно выплатят по 100 тысяч рублей вологжанам, заключившим контракты на воинскую службу в зоне спецоперации с 24 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба областного правительства.
Такое решение принято после многочисленных обращений вологжан о поддержке тех, кто ушел служить до указа президента о частичной мобилизации, уточняет пресс-служба.
"В итоге нами принято решение распространить выплаты, аналогичные выплатам для мобилизованных, на добровольцев - контрактников", – цитирует пресс-служба губернатора Олега Кувшинникова
.
Контрактникам, проходящим службу с сентября, также назначат ежемесячную выплату из областного бюджета в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, единовременную выплату в 100 тысяч рублей получат и те, кто получили тяжелые ранения, но при этом остались годными к службе.
Ранее в области установили выплату в 500 тысяч рублей тем, кто потерял работоспособность во время военных действий, и в 1 миллион рублей семьям погибших.
На эти цели из бюджета Вологодской области будет направлены более 74 миллионов рублей.