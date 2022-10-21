https://ria.ru/20221021/vyplaty-1825617458.html

Вологодские контрактники получат выплаты наравне с мобилизованными

Вологодские контрактники получат выплаты наравне с мобилизованными - РИА Новости, 21.10.2022

Вологодские контрактники получат выплаты наравне с мобилизованными

Власти Вологодской области, помимо мобилизованных, единовременно выплатят по 100 тысяч рублей вологжанам, заключившим контракты на воинскую службу в зоне... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:11

2022-10-21T12:11

2022-10-21T12:11

вологодская область

олег кувшинников

частичная мобилизация в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

ВОЛОГДА, 21 окт – РИА Новости. Власти Вологодской области, помимо мобилизованных, единовременно выплатят по 100 тысяч рублей вологжанам, заключившим контракты на воинскую службу в зоне спецоперации с 24 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба областного правительства.Такое решение принято после многочисленных обращений вологжан о поддержке тех, кто ушел служить до указа президента о частичной мобилизации, уточняет пресс-служба."В итоге нами принято решение распространить выплаты, аналогичные выплатам для мобилизованных, на добровольцев - контрактников", – цитирует пресс-служба губернатора Олега Кувшинникова.Контрактникам, проходящим службу с сентября, также назначат ежемесячную выплату из областного бюджета в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, единовременную выплату в 100 тысяч рублей получат и те, кто получили тяжелые ранения, но при этом остались годными к службе.Ранее в области установили выплату в 500 тысяч рублей тем, кто потерял работоспособность во время военных действий, и в 1 миллион рублей семьям погибших.На эти цели из бюджета Вологодской области будет направлены более 74 миллионов рублей.

https://ria.ru/20221010/otvetstvennyy-1822874578.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег кувшинников, частичная мобилизация в россии, общество