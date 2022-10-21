https://ria.ru/20221021/veschanie-1825755410.html
Украинский телеканал "FreeДом" прекратит вещание на русском языке
Украинский телеканал "FreeДом" прекратит вещание на русском языке - РИА Новости, 21.10.2022
Украинский телеканал "FreeДом" прекратит вещание на русском языке
Украинский телеканал "FreeДом" больше не будет вещать на русском языке и перейдет на английский, о принятии такого решения на совещании у Владимира Зеленского... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:34
2022-10-21T17:34
2022-10-21T17:34
в мире
владимир зеленский
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_267:688:2685:2048_1920x0_80_0_0_2f9c043eab693952ede879e71c9f728c.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинский телеканал "FreeДом" больше не будет вещать на русском языке и перейдет на английский, о принятии такого решения на совещании у Владимира Зеленского заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов."Как раз рассматривался вопрос перехода не только на русский язык "FreeДома", а именно на английский, французский, испанский, арабские языки. Принято было решение, что начинать надо с английского языка, языка международного общения, остальные языки будут добавляться", - заявил Данилов в эфире украинского ток-шоу "Говорит большой Львов".
https://ria.ru/20221014/putin-1824095902.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_561:665:2405:2048_1920x0_80_0_0_df6ad84602847adfdee45a2e1010550b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, украина
В мире, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Украина
Украинский телеканал "FreeДом" прекратит вещание на русском языке
Украинский телеканал "FreeДом" прекратит вещание на русском языке и перейдет на английский
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинский телеканал "FreeДом" больше не будет вещать на русском языке и перейдет на английский, о принятии такого решения на совещании у Владимира Зеленского заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
"Как раз рассматривался вопрос перехода не только на русский язык "FreeДома", а именно на английский, французский, испанский, арабские языки. Принято было решение, что начинать надо с английского языка, языка международного общения, остальные языки будут добавляться", - заявил Данилов в эфире украинского ток-шоу "Говорит большой Львов".