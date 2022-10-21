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Украинский телеканал "FreeДом" прекратит вещание на русском языке - РИА Новости, 21.10.2022
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Украинский телеканал "FreeДом" прекратит вещание на русском языке
Украинский телеканал "FreeДом" прекратит вещание на русском языке - РИА Новости, 21.10.2022
Украинский телеканал "FreeДом" прекратит вещание на русском языке
Украинский телеканал "FreeДом" больше не будет вещать на русском языке и перейдет на английский, о принятии такого решения на совещании у Владимира Зеленского... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:34
2022-10-21T17:34
в мире
владимир зеленский
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинский телеканал "FreeДом" больше не будет вещать на русском языке и перейдет на английский, о принятии такого решения на совещании у Владимира Зеленского заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов."Как раз рассматривался вопрос перехода не только на русский язык "FreeДома", а именно на английский, французский, испанский, арабские языки. Принято было решение, что начинать надо с английского языка, языка международного общения, остальные языки будут добавляться", - заявил Данилов в эфире украинского ток-шоу "Говорит большой Львов".
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в мире, владимир зеленский, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, украина
В мире, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Украина
17:34 21.10.2022
 
Украинский телеканал "FreeДом" прекратит вещание на русском языке

Украинский телеканал "FreeДом" прекратит вещание на русском языке и перейдет на английский

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинский телеканал "FreeДом" больше не будет вещать на русском языке и перейдет на английский, о принятии такого решения на совещании у Владимира Зеленского заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
"Как раз рассматривался вопрос перехода не только на русский язык "FreeДома", а именно на английский, французский, испанский, арабские языки. Принято было решение, что начинать надо с английского языка, языка международного общения, остальные языки будут добавляться", - заявил Данилов в эфире украинского ток-шоу "Говорит большой Львов".
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В миреВладимир ЗеленскийАлексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны УкраиныУкраина
 
 
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