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Украинский телеканал "FreeДом" прекратит вещание на русском языке

Украинский телеканал "FreeДом" прекратит вещание на русском языке - РИА Новости, 21.10.2022

Украинский телеканал "FreeДом" прекратит вещание на русском языке

Украинский телеканал "FreeДом" больше не будет вещать на русском языке и перейдет на английский, о принятии такого решения на совещании у Владимира Зеленского... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:34

2022-10-21T17:34

2022-10-21T17:34

в мире

владимир зеленский

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

украина

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинский телеканал "FreeДом" больше не будет вещать на русском языке и перейдет на английский, о принятии такого решения на совещании у Владимира Зеленского заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов."Как раз рассматривался вопрос перехода не только на русский язык "FreeДома", а именно на английский, французский, испанский, арабские языки. Принято было решение, что начинать надо с английского языка, языка международного общения, остальные языки будут добавляться", - заявил Данилов в эфире украинского ток-шоу "Говорит большой Львов".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир зеленский, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, украина