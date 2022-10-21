https://ria.ru/20221021/velikobritaniya-1825591700.html

Поддержка тори упала до 14 процентов

Поддержка тори упала до 14 процентов - РИА Новости, 21.10.2022

Поддержка тори упала до 14 процентов

Поддержка в обществе правящей в Великобритании Консервативной партии упала до самого низкого уровня за всю историю опросов: за них сейчас проголосовали бы лишь... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:07

2022-10-21T11:07

2022-10-21T11:07

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Поддержка в обществе правящей в Великобритании Консервативной партии упала до самого низкого уровня за всю историю опросов: за них сейчас проголосовали бы лишь 14% британцев, свидетельствуют данные опроса организации PeoplePolling, проведенного для телеканала GB News.Согласно результатам опроса по состоянию на 20 октября, 53% британцев проголосовали бы за Лейбористскую партию в случае всеобщих выборов, за Консервативную партию – только 14%. Многие опрошенные, отвечая на вопрос, какая ассоциация у них возникает с тори, назвали слова "бесполезные", "некомпетентные", "бардак" и "хаос". В опросе приняли участие 1237 британцев в возрасте старше 18 лет.По словам профессора Школы политики и международных отношений Кентского университета Мэтью Гудвина, которые приводит телеканал Sky News, это "самый низкий уровень поддержки тори в истории британских опросов".Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс в четверг заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.Председатель руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди заявил, что выборы нового главы партии и премьер-министра Великобритании могут быть завершены до 28 октября, новый премьер может быть назначен к 31 октября.

https://ria.ru/20221020/dzhonson-1825462866.html

https://ria.ru/20221021/bardak-1825558240.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лиз трасс, великобритания