https://ria.ru/20221021/tury-1825641687.html

Туроператоры назвали самые популярные страны у россиян

Туроператоры назвали самые популярные страны у россиян - РИА Новости, 21.10.2022

Туроператоры назвали самые популярные страны у россиян

Почти половина (49 процентов) путевок куплено на октябрь, начать свой отдых в ноябре планируют 36 процентов туристов, а на декабрь приходится лишь 12 процентов... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:57

2022-10-21T15:57

2022-10-21T15:57

туризм

туризм

новости - туризм

турция

египет

отдых в россии

оаэ

таиланд

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Почти половина (49 процентов) путевок куплено на октябрь, начать свой отдых в ноябре планируют 36 процентов туристов, а на декабрь приходится лишь 12 процентов заявок, тогда как на январь 2023 года – три, сообщает RATA-News со ссылкой на совместное исследование, проведенное РСТ Северо-Запад и группой компаний "Слетать.ру".В пятерку популярных у организованных туристов направлений в октябре входят Турция (47 процентов проданных с начала месяца путевок), Египет (20 процентов), Россия (17), ОАЭ (шесть) и Таиланд (два). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно сократилась доля Египта – в пользу России и Турции.Средний чек в турагентствах, по сравнению с октябрем 2021 года, практически не изменился – рост на уровне двух процентов. Однако это, скорее, исключение из общей динамики. Так, средний чек в сентябре вырос на 15 процентов относительно аналогичного периода в 2021, а в августе – на 29 процентов.Специалисты объясняют это последовательным снижением спроса, вызванным окончанием высокого летнего сезона, прохождением акции туристического кэшбэка и началом частичной мобилизации.

https://ria.ru/20221021/turizm-1825468519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Лана Баева

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