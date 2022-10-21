https://ria.ru/20221021/tury-1825641687.html
Туроператоры назвали самые популярные страны у россиян
Туроператоры назвали самые популярные страны у россиян - РИА Новости, 21.10.2022
Туроператоры назвали самые популярные страны у россиян
Почти половина (49 процентов) путевок куплено на октябрь, начать свой отдых в ноябре планируют 36 процентов туристов, а на декабрь приходится лишь 12 процентов... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:57
2022-10-21T15:57
2022-10-21T15:57
туризм
туризм
новости - туризм
турция
египет
отдых в россии
оаэ
таиланд
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Почти половина (49 процентов) путевок куплено на октябрь, начать свой отдых в ноябре планируют 36 процентов туристов, а на декабрь приходится лишь 12 процентов заявок, тогда как на январь 2023 года – три, сообщает RATA-News со ссылкой на совместное исследование, проведенное РСТ Северо-Запад и группой компаний "Слетать.ру".В пятерку популярных у организованных туристов направлений в октябре входят Турция (47 процентов проданных с начала месяца путевок), Египет (20 процентов), Россия (17), ОАЭ (шесть) и Таиланд (два). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно сократилась доля Египта – в пользу России и Турции.Средний чек в турагентствах, по сравнению с октябрем 2021 года, практически не изменился – рост на уровне двух процентов. Однако это, скорее, исключение из общей динамики. Так, средний чек в сентябре вырос на 15 процентов относительно аналогичного периода в 2021, а в августе – на 29 процентов.Специалисты объясняют это последовательным снижением спроса, вызванным окончанием высокого летнего сезона, прохождением акции туристического кэшбэка и началом частичной мобилизации.
https://ria.ru/20221021/turizm-1825468519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, египет, отдых в россии, оаэ, таиланд, куда можно лететь, отдых на море, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Египет, отдых в России, ОАЭ, Таиланд, куда можно лететь, Отдых на море, туристы
Туроператоры назвали самые популярные страны у россиян
Эксперты: в топ стран у российских туристов входят Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Почти половина (49 процентов) путевок куплено на октябрь, начать свой отдых в ноябре планируют 36 процентов туристов, а на декабрь приходится лишь 12 процентов заявок, тогда как на январь 2023 года – три, сообщает RATA-News со ссылкой на совместное исследование, проведенное РСТ Северо-Запад и группой компаний "Слетать.ру".
В пятерку популярных у организованных туристов направлений в октябре входят Турция
(47 процентов проданных с начала месяца путевок), Египет
(20 процентов), Россия
(17), ОАЭ
(шесть) и Таиланд
(два). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно сократилась доля Египта – в пользу России и Турции.
Средний чек в турагентствах, по сравнению с октябрем 2021 года, практически не изменился – рост на уровне двух процентов. Однако это, скорее, исключение из общей динамики. Так, средний чек в сентябре вырос на 15 процентов относительно аналогичного периода в 2021, а в августе – на 29 процентов.
Специалисты объясняют это последовательным снижением спроса, вызванным окончанием высокого летнего сезона, прохождением акции туристического кэшбэка и началом частичной мобилизации.