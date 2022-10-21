https://ria.ru/20221021/turizm-1825581758.html

Чернышенко: взаимодействие Югры и "Туризм.РФ" обеспечит приток туристов

Чернышенко: взаимодействие Югры и "Туризм.РФ" обеспечит приток туристов - РИА Новости, 21.10.2022

Чернышенко: взаимодействие Югры и "Туризм.РФ" обеспечит приток туристов

Взаимодействие в рамках соглашения между корпорацией "Туризм.РФ" и правительством Ханты-Мансийского автономного округа (Югра), поможет создать новые курорты и... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T10:29

2022-10-21T10:29

2022-10-21T10:31

россия

дмитрий чернышенко

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

наталья комарова

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взаимодействие в рамках соглашения между корпорацией "Туризм.РФ" и правительством Ханты-Мансийского автономного округа (Югра), поможет создать новые курорты и нарастить турпоток не только в сам регион, но и в Уральский федеральный округ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития туристической инфраструктуры между корпорацией "Туризм.РФ" и правительством Ханты-Мансийского автономного округа прошло в Доме Правительства РФ в присутствии Чернышенко, сообщили в пресс-службе вице-премьера. Подписи под документом поставили губернатор региона Наталья Комарова и генеральный директор корпорации Сергей Суханов.По словам Чернышенко, ХМАО стал 52 регионом, присоединившимся к реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", подписанное соглашение является важнейшим шагом для выполнения задачи, поставленной президентом, по созданию туристической инфраструктуры на местах. Он отметил, что в Ханты-Мансийске есть уникальные туристические маршруты, которые познакомят путешественников не только с удивительной природой, но и с древней культурой финно-угорских народов и самобытной кухней Севера."Определены наиболее перспективные территории, на которых "Туризм.РФ" совместно с Минэкономразвития и руководством субъекта будет создавать современные и доступные курорты. Турпоток в Югру ежегодно растет. По итогам прошлого года он составил 477 тысяч человек. К концу этого ожидается, что регион посетит более 500 тысяч гостей. Взаимодействие с корпорацией обеспечит приток туристов не только в автономном округе, но и в Уральский федеральный округ", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.Уточняется, что в список перспективных для развития территорий вошли горнолыжный комплекс "Трёхгорье", расположенный в междуречье Оби и Иртыша, природный парк "Самаровский чугас", а также горы Северного и Приполярного Урала.

https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825294565.html

https://ria.ru/20221010/tury-1822846560.html

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ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

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Екатерина Зайцева

россия, дмитрий чернышенко, ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийск, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), наталья комарова, новости - туризм