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Чернышенко: взаимодействие Югры и "Туризм.РФ" обеспечит приток туристов - РИА Новости, 21.10.2022
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Туризм
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Чернышенко: взаимодействие Югры и "Туризм.РФ" обеспечит приток туристов
Чернышенко: взаимодействие Югры и "Туризм.РФ" обеспечит приток туристов - РИА Новости, 21.10.2022
Чернышенко: взаимодействие Югры и "Туризм.РФ" обеспечит приток туристов
Взаимодействие в рамках соглашения между корпорацией "Туризм.РФ" и правительством Ханты-Мансийского автономного округа (Югра), поможет создать новые курорты и... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:29
2022-10-21T10:31
россия
дмитрий чернышенко
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
наталья комарова
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взаимодействие в рамках соглашения между корпорацией "Туризм.РФ" и правительством Ханты-Мансийского автономного округа (Югра), поможет создать новые курорты и нарастить турпоток не только в сам регион, но и в Уральский федеральный округ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития туристической инфраструктуры между корпорацией "Туризм.РФ" и правительством Ханты-Мансийского автономного округа прошло в Доме Правительства РФ в присутствии Чернышенко, сообщили в пресс-службе вице-премьера. Подписи под документом поставили губернатор региона Наталья Комарова и генеральный директор корпорации Сергей Суханов.По словам Чернышенко, ХМАО стал 52 регионом, присоединившимся к реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", подписанное соглашение является важнейшим шагом для выполнения задачи, поставленной президентом, по созданию туристической инфраструктуры на местах. Он отметил, что в Ханты-Мансийске есть уникальные туристические маршруты, которые познакомят путешественников не только с удивительной природой, но и с древней культурой финно-угорских народов и самобытной кухней Севера."Определены наиболее перспективные территории, на которых "Туризм.РФ" совместно с Минэкономразвития и руководством субъекта будет создавать современные и доступные курорты. Турпоток в Югру ежегодно растет. По итогам прошлого года он составил 477 тысяч человек. К концу этого ожидается, что регион посетит более 500 тысяч гостей. Взаимодействие с корпорацией обеспечит приток туристов не только в автономном округе, но и в Уральский федеральный округ", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.Уточняется, что в список перспективных для развития территорий вошли горнолыжный комплекс "Трёхгорье", расположенный в междуречье Оби и Иртыша, природный парк "Самаровский чугас", а также горы Северного и Приполярного Урала.
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ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
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россия, дмитрий чернышенко, ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийск, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), наталья комарова, новости - туризм
Россия, Дмитрий Чернышенко, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийск, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Наталья Комарова, Туризм, Новости - Туризм
10:29 21.10.2022 (обновлено: 10:31 21.10.2022)
 
Чернышенко: взаимодействие Югры и "Туризм.РФ" обеспечит приток туристов

Чернышенко заявил, что взаимодействие Югры и "Туризм.РФ" обеспечит приток туристов на Урал

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взаимодействие в рамках соглашения между корпорацией "Туризм.РФ" и правительством Ханты-Мансийского автономного округа (Югра), поможет создать новые курорты и нарастить турпоток не только в сам регион, но и в Уральский федеральный округ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития туристической инфраструктуры между корпорацией "Туризм.РФ" и правительством Ханты-Мансийского автономного округа прошло в Доме Правительства РФ в присутствии Чернышенко, сообщили в пресс-службе вице-премьера. Подписи под документом поставили губернатор региона Наталья Комарова и генеральный директор корпорации Сергей Суханов.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 10:59Туризм
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По словам Чернышенко, ХМАО стал 52 регионом, присоединившимся к реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", подписанное соглашение является важнейшим шагом для выполнения задачи, поставленной президентом, по созданию туристической инфраструктуры на местах. Он отметил, что в Ханты-Мансийске есть уникальные туристические маршруты, которые познакомят путешественников не только с удивительной природой, но и с древней культурой финно-угорских народов и самобытной кухней Севера.
"Определены наиболее перспективные территории, на которых "Туризм.РФ" совместно с Минэкономразвития и руководством субъекта будет создавать современные и доступные курорты. Турпоток в Югру ежегодно растет. По итогам прошлого года он составил 477 тысяч человек. К концу этого ожидается, что регион посетит более 500 тысяч гостей. Взаимодействие с корпорацией обеспечит приток туристов не только в автономном округе, но и в Уральский федеральный округ", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.
Уточняется, что в список перспективных для развития территорий вошли горнолыжный комплекс "Трёхгорье", расположенный в междуречье Оби и Иртыша, природный парк "Самаровский чугас", а также горы Северного и Приполярного Урала.
Туристы на горе Опук в Опукском природном заповеднике на юге Керченского полуострова в Крыму. - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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ТуризмРоссияДмитрий ЧернышенкоХанты-Мансийский автономный округХанты-МансийскМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Наталья КомароваНовости - Туризм
 
 
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