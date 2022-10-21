10:29 21.10.2022 (обновлено: 10:31 21.10.2022)
Чернышенко: взаимодействие Югры и "Туризм.РФ" обеспечит приток туристов
Чернышенко заявил, что взаимодействие Югры и "Туризм.РФ" обеспечит приток туристов на Урал
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взаимодействие в рамках соглашения между корпорацией "Туризм.РФ" и правительством Ханты-Мансийского автономного округа (Югра), поможет создать новые курорты и нарастить турпоток не только в сам регион, но и в Уральский федеральный округ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития туристической инфраструктуры между корпорацией "Туризм.РФ" и правительством Ханты-Мансийского автономного округа прошло в Доме Правительства РФ в присутствии Чернышенко, сообщили в пресс-службе вице-премьера. Подписи под документом поставили губернатор региона Наталья Комарова и генеральный директор корпорации Сергей Суханов.
По словам Чернышенко, ХМАО стал 52 регионом, присоединившимся к реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", подписанное соглашение является важнейшим шагом для выполнения задачи, поставленной президентом, по созданию туристической инфраструктуры на местах. Он отметил, что в Ханты-Мансийске есть уникальные туристические маршруты, которые познакомят путешественников не только с удивительной природой, но и с древней культурой финно-угорских народов и самобытной кухней Севера.
"Определены наиболее перспективные территории, на которых "Туризм.РФ" совместно с Минэкономразвития и руководством субъекта будет создавать современные и доступные курорты. Турпоток в Югру ежегодно растет. По итогам прошлого года он составил 477 тысяч человек. К концу этого ожидается, что регион посетит более 500 тысяч гостей. Взаимодействие с корпорацией обеспечит приток туристов не только в автономном округе, но и в Уральский федеральный округ", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.