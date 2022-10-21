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ЦБ разъяснил порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных - РИА Новости, 21.10.2022
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ЦБ разъяснил порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных
ЦБ разъяснил порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных - РИА Новости, 21.10.2022
ЦБ разъяснил порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных
Банк России разъяснил на своем сайте порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных и участников специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T21:54
2022-10-21T22:25
частичная мобилизация в россии
центральный банк рф (цб рф)
россия
экономика
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Банк России разъяснил на своем сайте порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных и участников специальной военной операции на Украине.В частности, соответствующее заявление может подать не только сам военнослужащий, но и другой человек, у которого есть доверенность даже в простой письменной форме. Документы, подтверждающие право на каникулы, также могут передать иные лица. В этом случае доверенность оформлять не нужно. В списке таких документов среди прочего числятся выписки из приказов командира воинской части или военкомата.Кредиторам также рекомендовали не запрашивать подтверждающие документы, если есть основания полагать, что заемщик имеет право на кредитные каникулы, в частности, при зачислении на его счет денежного довольствия военнослужащего. При этом непредоставление документов в ответ на запрос не должно служить поводом для отказа — человек вправе сделать это в течение 30 дней после прекращения участия в СВО, напомнил Банк России.В информационном письме Банка России также приводится перечень документов, которые, по мнению регулятора, достаточны для оформления каникул по кредитам и займам членов семей мобилизованных и участников СВО. Так, для супруги — это свидетельство о заключении брака, для иждивенцев — акт органа опеки о назначении военнослужащего опекуном или попечителем либо решение суда об установлении факта нахождения лица на иждивении военнослужащего.Президент России Владимир Путин 7 октября подписал закон, предоставляющий мобилизованным гражданам, участникам СВО и членам их семей право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Инициатива разработана для заемщиков, призванных на службу по мобилизации, контрактных военных, а также задействованных в СВО служащих Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета. Теперь они вправе приостановить исполнение обязательств по договору, заключенному до дня мобилизации, подписания контракта или начала фактического участия. Аналогичное право предоставляется и членам их семей.
https://ria.ru/20221021/alimenty-1825683038.html
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частичная мобилизация в россии, центральный банк рф (цб рф), россия, экономика
Частичная мобилизация в России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика
21:54 21.10.2022 (обновлено: 22:25 21.10.2022)
 
ЦБ разъяснил порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных

Центробанк разъяснил порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Банк России разъяснил на своем сайте порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных и участников специальной военной операции на Украине.
В частности, соответствующее заявление может подать не только сам военнослужащий, но и другой человек, у которого есть доверенность даже в простой письменной форме. Документы, подтверждающие право на каникулы, также могут передать иные лица. В этом случае доверенность оформлять не нужно. В списке таких документов среди прочего числятся выписки из приказов командира воинской части или военкомата.
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Кредиторам также рекомендовали не запрашивать подтверждающие документы, если есть основания полагать, что заемщик имеет право на кредитные каникулы, в частности, при зачислении на его счет денежного довольствия военнослужащего. При этом непредоставление документов в ответ на запрос не должно служить поводом для отказа — человек вправе сделать это в течение 30 дней после прекращения участия в СВО, напомнил Банк России.
В информационном письме Банка России также приводится перечень документов, которые, по мнению регулятора, достаточны для оформления каникул по кредитам и займам членов семей мобилизованных и участников СВО. Так, для супруги — это свидетельство о заключении брака, для иждивенцев — акт органа опеки о назначении военнослужащего опекуном или попечителем либо решение суда об установлении факта нахождения лица на иждивении военнослужащего.
Президент России Владимир Путин 7 октября подписал закон, предоставляющий мобилизованным гражданам, участникам СВО и членам их семей право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Инициатива разработана для заемщиков, призванных на службу по мобилизации, контрактных военных, а также задействованных в СВО служащих Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета. Теперь они вправе приостановить исполнение обязательств по договору, заключенному до дня мобилизации, подписания контракта или начала фактического участия. Аналогичное право предоставляется и членам их семей.
Сохранение рабочих мест и кредитные каникулы для мобилизованных
11 октября, 09:41Инфографика
Сохранение рабочих мест и кредитные каникулы для мобилизованных
 
Частичная мобилизация в РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономика
 
 
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