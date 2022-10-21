https://ria.ru/20221021/spetsoperatsiya-1825748003.html

Артиллеристы из ДНР показали видео контрбатарейной борьбы

Артиллеристы из ДНР показали видео контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 21.10.2022

Артиллеристы из ДНР показали видео контрбатарейной борьбы

Артиллеристы первой Слàвянской бригады продолжают поражать позиции врага на авдеевском направлении. РИА Новости получили видео взаимодействия БПЛА и... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:29

2022-10-21T17:29

2022-10-21T17:39

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Артиллеристы первой Слàвянской бригады продолжают поражать позиции врага на авдеевском направлении. РИА Новости получили видео взаимодействия БПЛА и контрбатарейного орудия 152мм.На предоставленных кадрах с беспилотного летательного аппарата виден процесс поражения артиллерийской установки, которую засёк оператор беспилотника. Неизвестное орудие прячется в развалинах на Авдеевском направлении. После уточнения и передачи координат оператором беспилотника следует несколько пристрелочных выстрелов из крупнокалиберного орудия 152 мм, применяемого в контрбатарейной борьбе.В итоге один из снарядов попадает в цель, следует характерный взрыв, предполагается подрыв боекомплекта орудия противника.

https://ria.ru/20221020/svo-1825260201.html

украина

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Контрбатарейная борьба артиллеристов первой Славянской бригады Артиллеристы первой Славянской бригады продолжают поражать позиции противника на авдеевском направлении. РИА Новости получило видео взаимодействия беспилотников и контрбатарейного орудия 152 мм. 2022-10-21T17:29 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, украина