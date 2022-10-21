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Артиллеристы из ДНР показали видео контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 21.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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Артиллеристы из ДНР показали видео контрбатарейной борьбы
Артиллеристы из ДНР показали видео контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 21.10.2022
Артиллеристы из ДНР показали видео контрбатарейной борьбы
Артиллеристы первой Слàвянской бригады продолжают поражать позиции врага на авдеевском направлении. РИА Новости получили видео взаимодействия БПЛА и... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:29
2022-10-21T17:39
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Артиллеристы первой Слàвянской бригады продолжают поражать позиции врага на авдеевском направлении. РИА Новости получили видео взаимодействия БПЛА и контрбатарейного орудия 152мм.На предоставленных кадрах с беспилотного летательного аппарата виден процесс поражения артиллерийской установки, которую засёк оператор беспилотника. Неизвестное орудие прячется в развалинах на Авдеевском направлении. После уточнения и передачи координат оператором беспилотника следует несколько пристрелочных выстрелов из крупнокалиберного орудия 152 мм, применяемого в контрбатарейной борьбе.В итоге один из снарядов попадает в цель, следует характерный взрыв, предполагается подрыв боекомплекта орудия противника.
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60
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Контрбатарейная борьба артиллеристов первой Славянской бригады
Артиллеристы первой Славянской бригады продолжают поражать позиции противника на авдеевском направлении. РИА Новости получило видео взаимодействия беспилотников и контрбатарейного орудия 152 мм.
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безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина
17:29 21.10.2022 (обновлено: 17:39 21.10.2022)
 
Артиллеристы из ДНР показали видео контрбатарейной борьбы

Артиллеристы первой Славянской бригады показали видео контрбатарейной борьбы

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Артиллеристы первой Слàвянской бригады продолжают поражать позиции врага на авдеевском направлении. РИА Новости получили видео взаимодействия БПЛА и контрбатарейного орудия 152мм.
На предоставленных кадрах с беспилотного летательного аппарата виден процесс поражения артиллерийской установки, которую засёк оператор беспилотника. Неизвестное орудие прячется в развалинах на Авдеевском направлении. После уточнения и передачи координат оператором беспилотника следует несколько пристрелочных выстрелов из крупнокалиберного орудия 152 мм, применяемого в контрбатарейной борьбе.
В итоге один из снарядов попадает в цель, следует характерный взрыв, предполагается подрыв боекомплекта орудия противника.
Атака артиллеристов 1-й Славянской бригады по позициям ВСУ в ДНР. Видео с дрона - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 05:03Специальная военная операция на Украине
Военные показали видео взаимодействия БПЛА и артиллерии в спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраина
 
 
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