https://ria.ru/20221021/spetsoperatsiya-1825748003.html
Артиллеристы из ДНР показали видео контрбатарейной борьбы
Артиллеристы из ДНР показали видео контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 21.10.2022
Артиллеристы из ДНР показали видео контрбатарейной борьбы
Артиллеристы первой Слàвянской бригады продолжают поражать позиции врага на авдеевском направлении. РИА Новости получили видео взаимодействия БПЛА и... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:29
2022-10-21T17:29
2022-10-21T17:39
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Артиллеристы первой Слàвянской бригады продолжают поражать позиции врага на авдеевском направлении. РИА Новости получили видео взаимодействия БПЛА и контрбатарейного орудия 152мм.На предоставленных кадрах с беспилотного летательного аппарата виден процесс поражения артиллерийской установки, которую засёк оператор беспилотника. Неизвестное орудие прячется в развалинах на Авдеевском направлении. После уточнения и передачи координат оператором беспилотника следует несколько пристрелочных выстрелов из крупнокалиберного орудия 152 мм, применяемого в контрбатарейной борьбе.В итоге один из снарядов попадает в цель, следует характерный взрыв, предполагается подрыв боекомплекта орудия противника.
https://ria.ru/20221020/svo-1825260201.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825757572_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0a061ba16ac4ded58c6ee8238c632e12.png
Контрбатарейная борьба артиллеристов первой Славянской бригады
Артиллеристы первой Славянской бригады продолжают поражать позиции противника на авдеевском направлении. РИА Новости получило видео взаимодействия беспилотников и контрбатарейного орудия 152 мм.
2022-10-21T17:29
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина
17:29 21.10.2022 (обновлено: 17:39 21.10.2022)
Артиллеристы из ДНР показали видео контрбатарейной борьбы
Артиллеристы первой Славянской бригады показали видео контрбатарейной борьбы
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Артиллеристы первой Слàвянской бригады продолжают поражать позиции врага на авдеевском направлении. РИА Новости получили видео взаимодействия БПЛА и контрбатарейного орудия 152мм.
На предоставленных кадрах с беспилотного летательного аппарата виден процесс поражения артиллерийской установки, которую засёк оператор беспилотника. Неизвестное орудие прячется в развалинах на Авдеевском направлении. После уточнения и передачи координат оператором беспилотника следует несколько пристрелочных выстрелов из крупнокалиберного орудия 152 мм, применяемого в контрбатарейной борьбе.
В итоге один из снарядов попадает в цель, следует характерный взрыв, предполагается подрыв боекомплекта орудия противника.