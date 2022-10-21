https://ria.ru/20221021/spetsoperatsiya-1825651617.html

Российские военные сбили 33 ракеты HIMARS в Херсонской области и ЛНР

Российские военные сбили 33 ракеты HIMARS в Херсонской области и ЛНР - РИА Новости, 21.10.2022

Российские военные сбили 33 ракеты HIMARS в Херсонской области и ЛНР

Российские системы ПВО за минувшие стуки сбили 33 снаряда украинских РСЗО HIMARS, две противорадарные ракеты HARM, а также шесть беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:29

2022-10-21T13:29

2022-10-21T13:29

специальная военная операция на украине

херсонская область

луганская народная республика

россия

новая каховка

безопасность

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие стуки сбили 33 снаряда украинских РСЗО HIMARS, две противорадарные ракеты HARM, а также шесть беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Сбиты в воздухе 33 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационных ракеты HARM в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Корсунка, Антоновка и Новая Каховка Херсонской области, а также Кременная Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО сбито шесть украинских БЛА в ДНР и Херсонской области.

https://ria.ru/20221020/pvo-1825447123.html

херсонская область

луганская народная республика

россия

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , луганская народная республика, россия, новая каховка, безопасность