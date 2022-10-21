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Российские военные сбили 33 ракеты HIMARS в Херсонской области и ЛНР - РИА Новости, 21.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/spetsoperatsiya-1825651617.html
Российские военные сбили 33 ракеты HIMARS в Херсонской области и ЛНР
Российские военные сбили 33 ракеты HIMARS в Херсонской области и ЛНР - РИА Новости, 21.10.2022
Российские военные сбили 33 ракеты HIMARS в Херсонской области и ЛНР
Российские системы ПВО за минувшие стуки сбили 33 снаряда украинских РСЗО HIMARS, две противорадарные ракеты HARM, а также шесть беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:29
2022-10-21T13:29
специальная военная операция на украине
херсонская область
луганская народная республика
россия
новая каховка
безопасность
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие стуки сбили 33 снаряда украинских РСЗО HIMARS, две противорадарные ракеты HARM, а также шесть беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Сбиты в воздухе 33 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационных ракеты HARM в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Корсунка, Антоновка и Новая Каховка Херсонской области, а также Кременная Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО сбито шесть украинских БЛА в ДНР и Херсонской области.
https://ria.ru/20221020/pvo-1825447123.html
херсонская область
луганская народная республика
россия
новая каховка
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херсонская область , луганская народная республика, россия, новая каховка, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Россия, Новая Каховка, Безопасность
13:29 21.10.2022
 
Российские военные сбили 33 ракеты HIMARS в Херсонской области и ЛНР

Минобороны: российские ПВО сбили 33 ракеты HIMARS и шесть дронов под Херсоном и ЛНР

© AP Photo / Peter HaleyАмериканская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Peter Haley
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие стуки сбили 33 снаряда украинских РСЗО HIMARS, две противорадарные ракеты HARM, а также шесть беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Сбиты в воздухе 33 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационных ракеты HARM в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Корсунка, Антоновка и Новая Каховка Херсонской области, а также Кременная Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО сбито шесть украинских БЛА в ДНР и Херсонской области.
Зенитный ракетный комплекс Бук Вооруженных сил РФ на боевых позициях - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 17:34Специальная военная операция на Украине
ПВО сбила две ракеты HIMARS над Новой Каховкой
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаРоссияНовая КаховкаБезопасность
 
 
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