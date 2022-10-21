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Российские военные сбили 33 ракеты HIMARS в Херсонской области и ЛНР
Российские военные сбили 33 ракеты HIMARS в Херсонской области и ЛНР - РИА Новости, 21.10.2022
Российские военные сбили 33 ракеты HIMARS в Херсонской области и ЛНР
Российские системы ПВО за минувшие стуки сбили 33 снаряда украинских РСЗО HIMARS, две противорадарные ракеты HARM, а также шесть беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:29
2022-10-21T13:29
2022-10-21T13:29
специальная военная операция на украине
херсонская область
луганская народная республика
россия
новая каховка
безопасность
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие стуки сбили 33 снаряда украинских РСЗО HIMARS, две противорадарные ракеты HARM, а также шесть беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Сбиты в воздухе 33 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационных ракеты HARM в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Корсунка, Антоновка и Новая Каховка Херсонской области, а также Кременная Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО сбито шесть украинских БЛА в ДНР и Херсонской области.
https://ria.ru/20221020/pvo-1825447123.html
херсонская область
луганская народная республика
россия
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , луганская народная республика, россия, новая каховка, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Россия, Новая Каховка, Безопасность
Российские военные сбили 33 ракеты HIMARS в Херсонской области и ЛНР
Минобороны: российские ПВО сбили 33 ракеты HIMARS и шесть дронов под Херсоном и ЛНР