https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825685935.html

МИД Ирана осудил санкции Канады против части иранских СМИ

МИД Ирана осудил санкции Канады против части иранских СМИ - РИА Новости, 21.10.2022

МИД Ирана осудил санкции Канады против части иранских СМИ

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ответ на санкции Канады в отношении иранских СМИ и журналистов назвал "пустым" лозунг западных стран о... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:00

2022-10-21T15:00

2022-10-21T15:03

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ответ на санкции Канады в отношении иранских СМИ и журналистов назвал "пустым" лозунг западных стран о "свободном доступе к информации" и "свободе слова"."Санкции против иранских СМИ и журналистов", приводит агентство ISNA слова Канаани, "это нарушение части базовых прав народа Ирана, заключающихся в (возможности) донести свой голос и мнение до людей во всем мире, а также словно свидетельство несостоятельности западного лозунга о "свободном доступе к информации" и "свободе слова".На своей странице в Instagram* представитель МИД Ирана, комментируя новые санкции Канады, сыронизировал, что "санкционное безумие американского правительства стало заразным и стремительно передается его друзьям (другим странам Запада".Обновленный список лиц и организаций Ирана, на которые Канада наложила санкции, включает информационные агентства Fars, Tasnim и Noor News, газету Kayhan и ее руководителя, а также действующего и прошлого руководителей государственной телерадиокомпании и одного тележурналиста.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825613985.html

https://ria.ru/20221020/provokatsiya-1825527235.html

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