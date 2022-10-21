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МИД Ирана осудил санкции Канады против части иранских СМИ - РИА Новости, 21.10.2022
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МИД Ирана осудил санкции Канады против части иранских СМИ
МИД Ирана осудил санкции Канады против части иранских СМИ - РИА Новости, 21.10.2022
МИД Ирана осудил санкции Канады против части иранских СМИ
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ответ на санкции Канады в отношении иранских СМИ и журналистов назвал "пустым" лозунг западных стран о... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:00
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в мире
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ответ на санкции Канады в отношении иранских СМИ и журналистов назвал "пустым" лозунг западных стран о "свободном доступе к информации" и "свободе слова"."Санкции против иранских СМИ и журналистов", приводит агентство ISNA слова Канаани, "это нарушение части базовых прав народа Ирана, заключающихся в (возможности) донести свой голос и мнение до людей во всем мире, а также словно свидетельство несостоятельности западного лозунга о "свободном доступе к информации" и "свободе слова".На своей странице в Instagram* представитель МИД Ирана, комментируя новые санкции Канады, сыронизировал, что "санкционное безумие американского правительства стало заразным и стремительно передается его друзьям (другим странам Запада".Обновленный список лиц и организаций Ирана, на которые Канада наложила санкции, включает информационные агентства Fars, Tasnim и Noor News, газету Kayhan и ее руководителя, а также действующего и прошлого руководителей государственной телерадиокомпании и одного тележурналиста.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825613985.html
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в мире, иран, канада, мид ирана
В мире, Иран, Канада, МИД Ирана
15:00 21.10.2022 (обновлено: 15:03 21.10.2022)
 
МИД Ирана осудил санкции Канады против части иранских СМИ

Представитель МИД Ирана Канаани назвал санкции Канады против СМИ нарушением базовых прав

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ответ на санкции Канады в отношении иранских СМИ и журналистов назвал "пустым" лозунг западных стран о "свободном доступе к информации" и "свободе слова".
"Санкции против иранских СМИ и журналистов", приводит агентство ISNA слова Канаани, "это нарушение части базовых прав народа Ирана, заключающихся в (возможности) донести свой голос и мнение до людей во всем мире, а также словно свидетельство несостоятельности западного лозунга о "свободном доступе к информации" и "свободе слова".
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На своей странице в Instagram* представитель МИД Ирана, комментируя новые санкции Канады, сыронизировал, что "санкционное безумие американского правительства стало заразным и стремительно передается его друзьям (другим странам Запада".
Обновленный список лиц и организаций Ирана, на которые Канада наложила санкции, включает информационные агентства Fars, Tasnim и Noor News, газету Kayhan и ее руководителя, а также действующего и прошлого руководителей государственной телерадиокомпании и одного тележурналиста.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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