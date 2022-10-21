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Эрмитаж исследует археологические находки из кургана в Туве
Эрмитаж исследует археологические находки из кургана в Туве - РИА Новости, 21.10.2022
Эрмитаж исследует археологические находки из кургана в Туве
Государственный Эрмитаж и правительство Тувы подписали соглашение о проведении работ по научному изучению, реставрации и консервации археологических находок из... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T19:19
2022-10-21T19:19
2022-10-21T19:19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Государственный Эрмитаж и правительство Тувы подписали соглашение о проведении работ по научному изучению, реставрации и консервации археологических находок из кургана Чинге-Тэй-1, сообщает пресс-служба музея.Документ подписали генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и глава Тувы Владислав Ховалыг в формате онлайн-конференции."Экспедиция археологов Эрмитажа обнаружила замечательное захоронение скифского воина с интереснейшими вещами. Чтобы они превратились в носителей информации, чтобы мы узнали о скифах много нового, нужны исследования, реставрация. Все это делалось несколько лет назад в Эрмитаже на материалах Аржана-2, другого тувинского кургана. Эти же работы будут проведены с находками из раскопок комплекса Чинге-Тэй-1", — сказал Пиотровский.Могила скифского воина была найдена археологами сильно деформированной при разборе каменной насыпи кургана на глубине более 4-х метров. Тем не менее, сохранилось большое количество важной научной информации о деталях погребального обряда элиты номадов.На всех основных этапах физико-химических исследований, реставрационных и консервационных работ будет осуществляться фотофиксация памятников.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, государственный эрмитаж, михаил пиотровский, владислав ховалыг, археология, музеи
Культура, Новости культуры, Государственный Эрмитаж, Михаил Пиотровский, Владислав Ховалыг, Археология, Музеи
Эрмитаж исследует археологические находки из кургана в Туве
Эрмитаж исследует археологические находки из кургана Чинге-Тэй-1 в Туве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Государственный Эрмитаж и правительство Тувы подписали соглашение о проведении работ по научному изучению, реставрации и консервации археологических находок из кургана Чинге-Тэй-1, сообщает пресс-служба музея.
Документ подписали генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и глава Тувы Владислав Ховалыг в формате онлайн-конференции.
"Экспедиция археологов Эрмитажа обнаружила замечательное захоронение скифского воина с интереснейшими вещами. Чтобы они превратились в носителей информации, чтобы мы узнали о скифах много нового, нужны исследования, реставрация. Все это делалось несколько лет назад в Эрмитаже на материалах Аржана-2, другого тувинского кургана. Эти же работы будут проведены с находками из раскопок комплекса Чинге-Тэй-1", — сказал Пиотровский.
Могила скифского воина была найдена археологами сильно деформированной при разборе каменной насыпи кургана на глубине более 4-х метров. Тем не менее, сохранилось большое количество важной научной информации о деталях погребального обряда элиты номадов.
"Научное значение вновь открытого погребения чрезвычайно велико, поскольку позволяет проследить развитие культуры, искусства и древних технологий у населения Тывы, изученных по материалам кургана Аржан-2. После Аржана-2 подобное открытие сделано впервые в археологии Тывы", — отметил Ховалыг.
На всех основных этапах физико-химических исследований, реставрационных и консервационных работ будет осуществляться фотофиксация памятников.