Рейтинг@Mail.ru
Эрмитаж исследует археологические находки из кургана в Туве - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221021/raskopki-1825790456.html
Эрмитаж исследует археологические находки из кургана в Туве
Эрмитаж исследует археологические находки из кургана в Туве - РИА Новости, 21.10.2022
Эрмитаж исследует археологические находки из кургана в Туве
Государственный Эрмитаж и правительство Тувы подписали соглашение о проведении работ по научному изучению, реставрации и консервации археологических находок из... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T19:19
2022-10-21T19:19
культура
новости культуры
государственный эрмитаж
михаил пиотровский
владислав ховалыг
археология
музеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825788056_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_b75305325a420f42c3ce76176c629054.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Государственный Эрмитаж и правительство Тувы подписали соглашение о проведении работ по научному изучению, реставрации и консервации археологических находок из кургана Чинге-Тэй-1, сообщает пресс-служба музея.Документ подписали генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и глава Тувы Владислав Ховалыг в формате онлайн-конференции."Экспедиция археологов Эрмитажа обнаружила замечательное захоронение скифского воина с интереснейшими вещами. Чтобы они превратились в носителей информации, чтобы мы узнали о скифах много нового, нужны исследования, реставрация. Все это делалось несколько лет назад в Эрмитаже на материалах Аржана-2, другого тувинского кургана. Эти же работы будут проведены с находками из раскопок комплекса Чинге-Тэй-1", — сказал Пиотровский.Могила скифского воина была найдена археологами сильно деформированной при разборе каменной насыпи кургана на глубине более 4-х метров. Тем не менее, сохранилось большое количество важной научной информации о деталях погребального обряда элиты номадов.На всех основных этапах физико-химических исследований, реставрационных и консервационных работ будет осуществляться фотофиксация памятников.
https://ria.ru/20221020/arkheologiya-1825440226.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825788056_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_b2471227b9b7ac7bd3479e654d68a043.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, государственный эрмитаж, михаил пиотровский, владислав ховалыг, археология, музеи
Культура, Новости культуры, Государственный Эрмитаж, Михаил Пиотровский, Владислав Ховалыг, Археология, Музеи
19:19 21.10.2022
 
Эрмитаж исследует археологические находки из кургана в Туве

Эрмитаж исследует археологические находки из кургана Чинге-Тэй-1 в Туве

© Фото : Государственный ЭрмитажФото работ по научному изучению, реставрации и консервации археологических находок из кургана Чинге-Тэй-1
Фото работ по научному изучению, реставрации и консервации археологических находок из кургана Чинге-Тэй-1 - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : Государственный Эрмитаж
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Государственный Эрмитаж и правительство Тувы подписали соглашение о проведении работ по научному изучению, реставрации и консервации археологических находок из кургана Чинге-Тэй-1, сообщает пресс-служба музея.
Документ подписали генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и глава Тувы Владислав Ховалыг в формате онлайн-конференции.
"Экспедиция археологов Эрмитажа обнаружила замечательное захоронение скифского воина с интереснейшими вещами. Чтобы они превратились в носителей информации, чтобы мы узнали о скифах много нового, нужны исследования, реставрация. Все это делалось несколько лет назад в Эрмитаже на материалах Аржана-2, другого тувинского кургана. Эти же работы будут проведены с находками из раскопок комплекса Чинге-Тэй-1", — сказал Пиотровский.
Могила скифского воина была найдена археологами сильно деформированной при разборе каменной насыпи кургана на глубине более 4-х метров. Тем не менее, сохранилось большое количество важной научной информации о деталях погребального обряда элиты номадов.
"Научное значение вновь открытого погребения чрезвычайно велико, поскольку позволяет проследить развитие культуры, искусства и древних технологий у населения Тывы, изученных по материалам кургана Аржан-2. После Аржана-2 подобное открытие сделано впервые в археологии Тывы", — отметил Ховалыг.
На всех основных этапах физико-химических исследований, реставрационных и консервационных работ будет осуществляться фотофиксация памятников.
Карта звезд древнегреческого астронома Гиппарха
Вчера, 18:04Культура
Найдена одна из древнейших карт звездного неба
 
КультураНовости культурыГосударственный ЭрмитажМихаил ПиотровскийВладислав ХовалыгАрхеологияМузеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала