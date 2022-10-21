https://ria.ru/20221021/raskopki-1825790456.html

Эрмитаж исследует археологические находки из кургана в Туве

Эрмитаж исследует археологические находки из кургана в Туве - РИА Новости, 21.10.2022

Эрмитаж исследует археологические находки из кургана в Туве

Государственный Эрмитаж и правительство Тувы подписали соглашение о проведении работ по научному изучению, реставрации и консервации археологических находок из... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T19:19

2022-10-21T19:19

2022-10-21T19:19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Государственный Эрмитаж и правительство Тувы подписали соглашение о проведении работ по научному изучению, реставрации и консервации археологических находок из кургана Чинге-Тэй-1, сообщает пресс-служба музея.Документ подписали генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и глава Тувы Владислав Ховалыг в формате онлайн-конференции."Экспедиция археологов Эрмитажа обнаружила замечательное захоронение скифского воина с интереснейшими вещами. Чтобы они превратились в носителей информации, чтобы мы узнали о скифах много нового, нужны исследования, реставрация. Все это делалось несколько лет назад в Эрмитаже на материалах Аржана-2, другого тувинского кургана. Эти же работы будут проведены с находками из раскопок комплекса Чинге-Тэй-1", — сказал Пиотровский.Могила скифского воина была найдена археологами сильно деформированной при разборе каменной насыпи кургана на глубине более 4-х метров. Тем не менее, сохранилось большое количество важной научной информации о деталях погребального обряда элиты номадов.На всех основных этапах физико-химических исследований, реставрационных и консервационных работ будет осуществляться фотофиксация памятников.

https://ria.ru/20221020/arkheologiya-1825440226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, государственный эрмитаж, михаил пиотровский, владислав ховалыг, археология, музеи