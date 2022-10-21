Рязанский радиозавод начнет поставлять мобильные узлы связи
Рязанский радиозавод увеличил набор кадров и начнет поставлять мобильные узлы связи
Вид на Рязань и Рязанский кремль. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 21 окт – РИА Новости. Рязанский радиозавод увеличил набор кадров и намерен в этом году начать поставлять новую для себя продукцию - мобильные узлы связи и комплексы информирования населения, сообщила пресс-служба правительства региона.
Рязанский радиозавод входит в концерн "Созвездие" холдинга АО "Объединенная приборостроительная корпорация" госкорпорации "Ростех". Он является ведущим предприятием концерна по выпуску средств радиосвязи пятого поколения, производит другие виды продукции, в том числе для министерства обороны России. В рамках профильных федеральных целевых программ на заводе проведена реконструкция и техническое перевооружение ряда цехов.
Предприятие посетил губернатор Павел Малков. Он обсудил с руководством радиозавода планы дальнейшего развития, вопросы обеспечения производства необходимыми специалистами.
"Губернатор Павел Малков ознакомился с производственным процессом, выпускаемой продукцией, в том числе техникой, которая изготавливается для МЧС. Он осмотрел мобильный узел связи и мобильный комплекс информирования и оповещения населения. Это новый вид продукции для предприятия, её первые поставки начнутся в этом году. Главе региона также продемонстрировали средства радиосвязи других направлений использования. Павел Малков обратил внимание на возможность применения этой продукции для повышения качества связи на лесных территориях, эффективности мониторинга и оперативного реагирования на ЧС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с увеличением гособоронзаказа потребность в кадрах на предприятии увеличилась. Сейчас она превышает 170 человек. При этом в течение последнего месяца свыше 30 специалистов уже было трудоустроено на предприятии. В настоящее время завод переходит на трехсменный режим работы, рассматривается возможность организованной доставки сотрудников.
"Рязанский радиозавод выпускает востребованную и надежную продукцию. Работает на обеспечение потребностей в продукции ОПК, что сейчас особенно важно. Такие значимые для региона и в целом нашей страны предприятия необходимо поддерживать и развивать", - цитирует Малкова его пресс-служба.