https://ria.ru/20221021/radiozavod-1825749732.html

Рязанский радиозавод начнет поставлять мобильные узлы связи

Рязанский радиозавод начнет поставлять мобильные узлы связи - РИА Новости, 21.10.2022

Рязанский радиозавод начнет поставлять мобильные узлы связи

Рязанский радиозавод увеличил набор кадров и намерен в этом году начать поставлять новую для себя продукцию - мобильные узлы связи и комплексы информирования... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:26

2022-10-21T17:26

2022-10-21T17:26

рязанская область

экономика

павел малков

технологии

россия

объединенная приборостроительная корпорация

ростех

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 21 окт – РИА Новости. Рязанский радиозавод увеличил набор кадров и намерен в этом году начать поставлять новую для себя продукцию - мобильные узлы связи и комплексы информирования населения, сообщила пресс-служба правительства региона.Рязанский радиозавод входит в концерн "Созвездие" холдинга АО "Объединенная приборостроительная корпорация" госкорпорации "Ростех". Он является ведущим предприятием концерна по выпуску средств радиосвязи пятого поколения, производит другие виды продукции, в том числе для министерства обороны России. В рамках профильных федеральных целевых программ на заводе проведена реконструкция и техническое перевооружение ряда цехов.Предприятие посетил губернатор Павел Малков. Он обсудил с руководством радиозавода планы дальнейшего развития, вопросы обеспечения производства необходимыми специалистами."Губернатор Павел Малков ознакомился с производственным процессом, выпускаемой продукцией, в том числе техникой, которая изготавливается для МЧС. Он осмотрел мобильный узел связи и мобильный комплекс информирования и оповещения населения. Это новый вид продукции для предприятия, её первые поставки начнутся в этом году. Главе региона также продемонстрировали средства радиосвязи других направлений использования. Павел Малков обратил внимание на возможность применения этой продукции для повышения качества связи на лесных территориях, эффективности мониторинга и оперативного реагирования на ЧС", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с увеличением гособоронзаказа потребность в кадрах на предприятии увеличилась. Сейчас она превышает 170 человек. При этом в течение последнего месяца свыше 30 специалистов уже было трудоустроено на предприятии. В настоящее время завод переходит на трехсменный режим работы, рассматривается возможность организованной доставки сотрудников."Рязанский радиозавод выпускает востребованную и надежную продукцию. Работает на обеспечение потребностей в продукции ОПК, что сейчас особенно важно. Такие значимые для региона и в целом нашей страны предприятия необходимо поддерживать и развивать", - цитирует Малкова его пресс-служба.

https://ria.ru/20221012/ryazan-1823484038.html

https://ria.ru/20221007/mfts-1822347184.html

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экономика, павел малков, технологии, россия, объединенная приборостроительная корпорация, ростех, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область