Рейтинг@Mail.ru
Рязанский радиозавод начнет поставлять мобильные узлы связи - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20221021/radiozavod-1825749732.html
Рязанский радиозавод начнет поставлять мобильные узлы связи
Рязанский радиозавод начнет поставлять мобильные узлы связи - РИА Новости, 21.10.2022
Рязанский радиозавод начнет поставлять мобильные узлы связи
Рязанский радиозавод увеличил набор кадров и намерен в этом году начать поставлять новую для себя продукцию - мобильные узлы связи и комплексы информирования... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:26
2022-10-21T17:26
рязанская область
экономика
павел малков
технологии
россия
объединенная приборостроительная корпорация
ростех
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783551634_0:278:2770:1836_1920x0_80_0_0_f5ab4fd62497ddc35363a94c0084292b.jpg
РЯЗАНЬ, 21 окт – РИА Новости. Рязанский радиозавод увеличил набор кадров и намерен в этом году начать поставлять новую для себя продукцию - мобильные узлы связи и комплексы информирования населения, сообщила пресс-служба правительства региона.Рязанский радиозавод входит в концерн "Созвездие" холдинга АО "Объединенная приборостроительная корпорация" госкорпорации "Ростех". Он является ведущим предприятием концерна по выпуску средств радиосвязи пятого поколения, производит другие виды продукции, в том числе для министерства обороны России. В рамках профильных федеральных целевых программ на заводе проведена реконструкция и техническое перевооружение ряда цехов.Предприятие посетил губернатор Павел Малков. Он обсудил с руководством радиозавода планы дальнейшего развития, вопросы обеспечения производства необходимыми специалистами."Губернатор Павел Малков ознакомился с производственным процессом, выпускаемой продукцией, в том числе техникой, которая изготавливается для МЧС. Он осмотрел мобильный узел связи и мобильный комплекс информирования и оповещения населения. Это новый вид продукции для предприятия, её первые поставки начнутся в этом году. Главе региона также продемонстрировали средства радиосвязи других направлений использования. Павел Малков обратил внимание на возможность применения этой продукции для повышения качества связи на лесных территориях, эффективности мониторинга и оперативного реагирования на ЧС", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с увеличением гособоронзаказа потребность в кадрах на предприятии увеличилась. Сейчас она превышает 170 человек. При этом в течение последнего месяца свыше 30 специалистов уже было трудоустроено на предприятии. В настоящее время завод переходит на трехсменный режим работы, рассматривается возможность организованной доставки сотрудников."Рязанский радиозавод выпускает востребованную и надежную продукцию. Работает на обеспечение потребностей в продукции ОПК, что сейчас особенно важно. Такие значимые для региона и в целом нашей страны предприятия необходимо поддерживать и развивать", - цитирует Малкова его пресс-служба.
https://ria.ru/20221012/ryazan-1823484038.html
https://ria.ru/20221007/mfts-1822347184.html
россия
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783551634_66:0:2529:1847_1920x0_80_0_0_0981dc7429d54302efef45545e8688cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, павел малков, технологии, россия, объединенная приборостроительная корпорация, ростех, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область
Рязанская область, Экономика, Павел Малков, Технологии, Россия, Объединенная приборостроительная корпорация, Ростех, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Рязанская область
17:26 21.10.2022
 
Рязанский радиозавод начнет поставлять мобильные узлы связи

Рязанский радиозавод увеличил набор кадров и начнет поставлять мобильные узлы связи

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на Рязань и Рязанский кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 21 окт – РИА Новости. Рязанский радиозавод увеличил набор кадров и намерен в этом году начать поставлять новую для себя продукцию - мобильные узлы связи и комплексы информирования населения, сообщила пресс-служба правительства региона.
Рязанский радиозавод входит в концерн "Созвездие" холдинга АО "Объединенная приборостроительная корпорация" госкорпорации "Ростех". Он является ведущим предприятием концерна по выпуску средств радиосвязи пятого поколения, производит другие виды продукции, в том числе для министерства обороны России. В рамках профильных федеральных целевых программ на заводе проведена реконструкция и техническое перевооружение ряда цехов.
Молодые курицы в корпусе для выращивания молодняка - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 17:59Рязанская область
Инвестпроекты на 70 миллиардов рублей реализуют в АПК Рязанской области
Предприятие посетил губернатор Павел Малков. Он обсудил с руководством радиозавода планы дальнейшего развития, вопросы обеспечения производства необходимыми специалистами.
"Губернатор Павел Малков ознакомился с производственным процессом, выпускаемой продукцией, в том числе техникой, которая изготавливается для МЧС. Он осмотрел мобильный узел связи и мобильный комплекс информирования и оповещения населения. Это новый вид продукции для предприятия, её первые поставки начнутся в этом году. Главе региона также продемонстрировали средства радиосвязи других направлений использования. Павел Малков обратил внимание на возможность применения этой продукции для повышения качества связи на лесных территориях, эффективности мониторинга и оперативного реагирования на ЧС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с увеличением гособоронзаказа потребность в кадрах на предприятии увеличилась. Сейчас она превышает 170 человек. При этом в течение последнего месяца свыше 30 специалистов уже было трудоустроено на предприятии. В настоящее время завод переходит на трехсменный режим работы, рассматривается возможность организованной доставки сотрудников.
"Рязанский радиозавод выпускает востребованную и надежную продукцию. Работает на обеспечение потребностей в продукции ОПК, что сейчас особенно важно. Такие значимые для региона и в целом нашей страны предприятия необходимо поддерживать и развивать", - цитирует Малкова его пресс-служба.
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 18:57Рязанская область
В Рязанской области планируется развивать работу МФЦ
 
Рязанская областьЭкономикаПавел МалковТехнологииРоссияОбъединенная приборостроительная корпорацияРостехМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Рязанская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала