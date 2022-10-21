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В аэропортах стали внимательнее досматривать пассажиров - РИА Новости, 21.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221021/puteshestviya-1825723298.html
В аэропортах стали внимательнее досматривать пассажиров
В аэропортах стали внимательнее досматривать пассажиров - РИА Новости, 21.10.2022
В аэропортах стали внимательнее досматривать пассажиров
Режим повышенной готовности, объявленный указом президента в регионах Центрального федерального округа, пока не отразился на работе московских аэропортов,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:53
2022-10-21T17:09
туризм
туризм
новости - туризм
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
аэропорты
пассажиры
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Режим повышенной готовности, объявленный указом президента в регионах Центрального федерального округа, пока не отразился на работе московских аэропортов, сообщает Tourdom."Мои клиенты вылетали на днях из Внуково и Шереметьево, — говорит турагент Наталья Котельникова. — Пока все тихо, изменений нет. Никаких усиленных досмотров багажа, ручной клади. Только у пассажиров-мужчин через одного спрашивают, когда был куплен тур".Впрочем, путешественники все же отмечают некоторые нюансы. "Сотрудники Шереметьево стали внимательнее следить за тем, чтобы они снимали обувь при прохождении рамки, если подошва выше одного сантиметра", — сообщил один из пассажиров, вылетавший утром 21 октября."В ботинках такого же типа в 2021-м спокойно проходили досмотры, а сейчас приходится разуваться", — отмечает подписчик телеграм-канала "Крыша ТурДома". Он рассказал, что сотрудников аэропорта встревожили металлические супинаторы в его обуви. "Два раза проверяли. Так что качественную Италию лучше на перелет не надевать", — предупреждает турист.Некоторые обратили внимание на более строгий контроль на входе в здания аэровокзалов: "В Домодедово требуют выложить все личные вещи, включая очки, часы и смартфоны". "В Сочи также. Обувь просят снимать", — добавляет еще одна туристка.
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туризм, новости - туризм, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), аэропорты, пассажиры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Аэропорты, пассажиры
16:53 21.10.2022 (обновлено: 17:09 21.10.2022)
 
В аэропортах стали внимательнее досматривать пассажиров

В Шереметьево стали внимательнее досматривать пассажиров в обуви на толстой подошве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Жуковский
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Режим повышенной готовности, объявленный указом президента в регионах Центрального федерального округа, пока не отразился на работе московских аэропортов, сообщает Tourdom.
"Мои клиенты вылетали на днях из Внуково и Шереметьево, — говорит турагент Наталья Котельникова. — Пока все тихо, изменений нет. Никаких усиленных досмотров багажа, ручной клади. Только у пассажиров-мужчин через одного спрашивают, когда был куплен тур".
Впрочем, путешественники все же отмечают некоторые нюансы. "Сотрудники Шереметьево стали внимательнее следить за тем, чтобы они снимали обувь при прохождении рамки, если подошва выше одного сантиметра", — сообщил один из пассажиров, вылетавший утром 21 октября.
"В ботинках такого же типа в 2021-м спокойно проходили досмотры, а сейчас приходится разуваться", — отмечает подписчик телеграм-канала "Крыша ТурДома". Он рассказал, что сотрудников аэропорта встревожили металлические супинаторы в его обуви. "Два раза проверяли. Так что качественную Италию лучше на перелет не надевать", — предупреждает турист.
Некоторые обратили внимание на более строгий контроль на входе в здания аэровокзалов: "В Домодедово требуют выложить все личные вещи, включая очки, часы и смартфоны". "В Сочи также. Обувь просят снимать", — добавляет еще одна туристка.
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