https://ria.ru/20221021/puteshestviya-1825723298.html

В аэропортах стали внимательнее досматривать пассажиров

В аэропортах стали внимательнее досматривать пассажиров - РИА Новости, 21.10.2022

В аэропортах стали внимательнее досматривать пассажиров

Режим повышенной готовности, объявленный указом президента в регионах Центрального федерального округа, пока не отразился на работе московских аэропортов,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:53

2022-10-21T16:53

2022-10-21T17:09

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Режим повышенной готовности, объявленный указом президента в регионах Центрального федерального округа, пока не отразился на работе московских аэропортов, сообщает Tourdom."Мои клиенты вылетали на днях из Внуково и Шереметьево, — говорит турагент Наталья Котельникова. — Пока все тихо, изменений нет. Никаких усиленных досмотров багажа, ручной клади. Только у пассажиров-мужчин через одного спрашивают, когда был куплен тур".Впрочем, путешественники все же отмечают некоторые нюансы. "Сотрудники Шереметьево стали внимательнее следить за тем, чтобы они снимали обувь при прохождении рамки, если подошва выше одного сантиметра", — сообщил один из пассажиров, вылетавший утром 21 октября."В ботинках такого же типа в 2021-м спокойно проходили досмотры, а сейчас приходится разуваться", — отмечает подписчик телеграм-канала "Крыша ТурДома". Он рассказал, что сотрудников аэропорта встревожили металлические супинаторы в его обуви. "Два раза проверяли. Так что качественную Италию лучше на перелет не надевать", — предупреждает турист.Некоторые обратили внимание на более строгий контроль на входе в здания аэровокзалов: "В Домодедово требуют выложить все личные вещи, включая очки, часы и смартфоны". "В Сочи также. Обувь просят снимать", — добавляет еще одна туристка.

https://ria.ru/20221014/puteshestviya-1823796358.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), аэропорты, пассажиры