https://ria.ru/20221021/pravozaschitniki-1825582581.html
ОНК Москвы предложило освободить инвалидов из-под ареста
ОНК Москвы предложило освободить инвалидов из-под ареста - РИА Новости, 21.10.2022
ОНК Москвы предложило освободить инвалидов из-под ареста
Московские правозащитники предлагают освободить тяжелобольных от арестов в следственных изоляторах, сообщила РИА Новости заместитель председателя ОНК Москвы... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:33
2022-10-21T10:33
2022-10-21T10:33
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Московские правозащитники предлагают освободить тяжелобольных от арестов в следственных изоляторах, сообщила РИА Новости заместитель председателя ОНК Москвы Ольга Дружинина.Такое предложение комиссия внесла после обсуждения в Госдуме законопроекта о смягчении наказания для инвалидов первой группы."Помимо обсуждаемого законопроекта мы хотим вместе с сенаторами, депутатами и правозащитниками предложить пакет мер по смягчению закона для тяжелобольных граждан и инвалидов", - заявила Дружинина.По ее словам, речь идёт о проекте поправок в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. "На данный момент только в СИЗО Москвы содержатся 125 инвалидов, более 60% из них обвиняются в совершении ненасильственных преступлений. Основная задача правозащитников - существенно снизить количество инвалидов в СИЗО", - сказала ДружининаОна отметила, что в СИЗО также содержатся люди, которые не могут обслуживать себя самостоятельно в силу проблем со здоровьем, но инвалидами не являются."ОНК Москвы проанализирует ряд действующих нормативных актов и предложит пакет изменений как в законы, так и подзаконные акты. Проблема носит сложный системный характер, и к ней необходимо применить системный подход, принятием одного закону ситуацию не разрешить", - добавила правозащитница.
https://ria.ru/20221012/amnistiya-1823426389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, онк, госдума рф
Общество, Москва, ОНК, Госдума РФ
ОНК Москвы предложило освободить инвалидов из-под ареста
Московские правозащитники предложили освободить тяжелобольных от арестов в СИЗО
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Московские правозащитники предлагают освободить тяжелобольных от арестов в следственных изоляторах, сообщила РИА Новости заместитель председателя ОНК Москвы Ольга Дружинина.
Такое предложение комиссия внесла после обсуждения в Госдуме
законопроекта о смягчении наказания для инвалидов первой группы.
"Помимо обсуждаемого законопроекта мы хотим вместе с сенаторами, депутатами и правозащитниками предложить пакет мер по смягчению закона для тяжелобольных граждан и инвалидов", - заявила Дружинина.
По ее словам, речь идёт о проекте поправок в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. "На данный момент только в СИЗО Москвы содержатся 125 инвалидов, более 60% из них обвиняются в совершении ненасильственных преступлений. Основная задача правозащитников - существенно снизить количество инвалидов в СИЗО", - сказала Дружинина
Она отметила, что в СИЗО также содержатся люди, которые не могут обслуживать себя самостоятельно в силу проблем со здоровьем, но инвалидами не являются.
"ОНК Москвы проанализирует ряд действующих нормативных актов и предложит пакет изменений как в законы, так и подзаконные акты. Проблема носит сложный системный характер, и к ней необходимо применить системный подход, принятием одного закону ситуацию не разрешить", - добавила правозащитница.