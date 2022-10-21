https://ria.ru/20221021/pravozaschitniki-1825582581.html

ОНК Москвы предложило освободить инвалидов из-под ареста

ОНК Москвы предложило освободить инвалидов из-под ареста - РИА Новости, 21.10.2022

ОНК Москвы предложило освободить инвалидов из-под ареста

Московские правозащитники предлагают освободить тяжелобольных от арестов в следственных изоляторах, сообщила РИА Новости заместитель председателя ОНК Москвы... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T10:33

2022-10-21T10:33

2022-10-21T10:33

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Московские правозащитники предлагают освободить тяжелобольных от арестов в следственных изоляторах, сообщила РИА Новости заместитель председателя ОНК Москвы Ольга Дружинина.Такое предложение комиссия внесла после обсуждения в Госдуме законопроекта о смягчении наказания для инвалидов первой группы."Помимо обсуждаемого законопроекта мы хотим вместе с сенаторами, депутатами и правозащитниками предложить пакет мер по смягчению закона для тяжелобольных граждан и инвалидов", - заявила Дружинина.По ее словам, речь идёт о проекте поправок в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. "На данный момент только в СИЗО Москвы содержатся 125 инвалидов, более 60% из них обвиняются в совершении ненасильственных преступлений. Основная задача правозащитников - существенно снизить количество инвалидов в СИЗО", - сказала ДружининаОна отметила, что в СИЗО также содержатся люди, которые не могут обслуживать себя самостоятельно в силу проблем со здоровьем, но инвалидами не являются."ОНК Москвы проанализирует ряд действующих нормативных актов и предложит пакет изменений как в законы, так и подзаконные акты. Проблема носит сложный системный характер, и к ней необходимо применить системный подход, принятием одного закону ситуацию не разрешить", - добавила правозащитница.

https://ria.ru/20221012/amnistiya-1823426389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, онк, госдума рф