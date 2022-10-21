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ОНК Москвы предложило освободить инвалидов из-под ареста - РИА Новости, 21.10.2022
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ОНК Москвы предложило освободить инвалидов из-под ареста
ОНК Москвы предложило освободить инвалидов из-под ареста - РИА Новости, 21.10.2022
ОНК Москвы предложило освободить инвалидов из-под ареста
Московские правозащитники предлагают освободить тяжелобольных от арестов в следственных изоляторах, сообщила РИА Новости заместитель председателя ОНК Москвы... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:33
2022-10-21T10:33
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Московские правозащитники предлагают освободить тяжелобольных от арестов в следственных изоляторах, сообщила РИА Новости заместитель председателя ОНК Москвы Ольга Дружинина.Такое предложение комиссия внесла после обсуждения в Госдуме законопроекта о смягчении наказания для инвалидов первой группы."Помимо обсуждаемого законопроекта мы хотим вместе с сенаторами, депутатами и правозащитниками предложить пакет мер по смягчению закона для тяжелобольных граждан и инвалидов", - заявила Дружинина.По ее словам, речь идёт о проекте поправок в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. "На данный момент только в СИЗО Москвы содержатся 125 инвалидов, более 60% из них обвиняются в совершении ненасильственных преступлений. Основная задача правозащитников - существенно снизить количество инвалидов в СИЗО", - сказала ДружининаОна отметила, что в СИЗО также содержатся люди, которые не могут обслуживать себя самостоятельно в силу проблем со здоровьем, но инвалидами не являются."ОНК Москвы проанализирует ряд действующих нормативных актов и предложит пакет изменений как в законы, так и подзаконные акты. Проблема носит сложный системный характер, и к ней необходимо применить системный подход, принятием одного закону ситуацию не разрешить", - добавила правозащитница.
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общество, москва, онк, госдума рф
Общество, Москва, ОНК, Госдума РФ
10:33 21.10.2022
 
ОНК Москвы предложило освободить инвалидов из-под ареста

Московские правозащитники предложили освободить тяжелобольных от арестов в СИЗО

© РИА Новости / Алексей ФилипповСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Следственный изолятор. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Московские правозащитники предлагают освободить тяжелобольных от арестов в следственных изоляторах, сообщила РИА Новости заместитель председателя ОНК Москвы Ольга Дружинина.
Такое предложение комиссия внесла после обсуждения в Госдуме законопроекта о смягчении наказания для инвалидов первой группы.
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"Помимо обсуждаемого законопроекта мы хотим вместе с сенаторами, депутатами и правозащитниками предложить пакет мер по смягчению закона для тяжелобольных граждан и инвалидов", - заявила Дружинина.
По ее словам, речь идёт о проекте поправок в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. "На данный момент только в СИЗО Москвы содержатся 125 инвалидов, более 60% из них обвиняются в совершении ненасильственных преступлений. Основная задача правозащитников - существенно снизить количество инвалидов в СИЗО", - сказала Дружинина
Она отметила, что в СИЗО также содержатся люди, которые не могут обслуживать себя самостоятельно в силу проблем со здоровьем, но инвалидами не являются.
"ОНК Москвы проанализирует ряд действующих нормативных актов и предложит пакет изменений как в законы, так и подзаконные акты. Проблема носит сложный системный характер, и к ней необходимо применить системный подход, принятием одного закону ситуацию не разрешить", - добавила правозащитница.
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