https://ria.ru/20221021/potok-1825656271.html

Новых данных по расследованию ЧП на "Северных потоках" нет, заявил Песков

Новых данных по расследованию ЧП на "Северных потоках" нет, заявил Песков - РИА Новости, 21.10.2022

Новых данных по расследованию ЧП на "Северных потоках" нет, заявил Песков

Новых данных в расследовании по диверсии на "Северных потоках" нет, России не дают возможности принимать участие в следствии по делу, информацией не делятся,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:38

2022-10-21T13:38

2022-10-21T13:38

россия

европа

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

германия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Новых данных в расследовании по диверсии на "Северных потоках" нет, России не дают возможности принимать участие в следствии по делу, информацией не делятся, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По возможным исполнителям наши соображения, наши, скажем так, предварительные предположения хорошо известны. Нет смысла их повторять, каких-то новых данных в настоящий момент у нас появится не может, потому что мы лишены возможности принимать участие в расследовании... Информацией с нами не делятся ни немцы, ни шведы, ни датчане" - сказал Песков.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Как ранее сообщил журналистам Песков, Кремль сожалеет, что процесс расследования теракта на "Северных потоках" проходит в закрытом режиме и без взаимодействия с Россией. По его мнению, результаты расследований европейских стран подгоняются под версию о том, чтобы возложить ответственность за подрыв на РФ, а у российской разведки есть данные, свидетельствующие об обратном.

https://ria.ru/20221021/germaniya-1825475123.html

россия

европа

германия

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россия, европа, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", германия, генеральная прокуратура рф