https://ria.ru/20221021/pomosch-1825761453.html
В Тюменской области ввели меры поддержки для участников спецоперации
В Тюменской области ввели меры поддержки для участников спецоперации - РИА Новости, 21.10.2022
В Тюменской области ввели меры поддержки для участников спецоперации
Дети участвующих в СВО жителей Тюменской области будут бесплатно посещать детсады, питаться в школах и вузах, жены служащих смогут получить новые профессии –... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:44
2022-10-21T17:44
2022-10-21T17:44
тюменская область
александр моор
общество
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
частичная мобилизация в россии
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ТЮМЕНЬ, 21 окт – РИА Новости. Дети участвующих в СВО жителей Тюменской области будут бесплатно посещать детсады, питаться в школах и вузах, жены служащих смогут получить новые профессии – эти и другие меры социальной помощи утвердил соответствующим постановлением в пятницу глава региона Александр Моор.Меры поддержки распространяются на семьи тех, кто добровольно или по частичной мобилизации отправился на службу в Вооруженные силы, а также тех, кто участвует в специальной военной операции в рядах Росгвардии."Семьи земляков, которые ушли защищать нашу Родину, как и обещал, получат поддержку. Запускаем в регионе комплекс мер социальной помощи. Всех школьников с 1-го по 11-й классы из семей военнослужащих обеспечим бесплатными горячими завтраками и обедами. Студентам техникумов, колледжей и вузов предоставим бесплатные горячие обеды. Семьи воинов-сибиряков освобождаем от оплаты услуг детских садов. Создадим в школах дополнительные бесплатные группы продленного дня для учеников с 1-го по 6-й классы", – написал в своем Telegram-канале Александр Моор.Отмечается также, что дети будут бесплатно заниматься в кружках и секциях в учреждениях допобразования, при необходимости военнослужащие и их семьи смогут рассчитывать на реабилитационную медпомощь по полису обязательного медстрахования вне очереди, жены и дети трудоспособного возраста получат возможность получить дополнительное профессиональное обучение."Поставил коллегам задачу: система поддержки семей воинов-сибиряков должна быть открытой и понятной людям, чтобы они почувствовали нашу реальную заботу", – подчеркнул Александр Моор.
https://ria.ru/20221021/mobilizivannye-1825702952.html
https://ria.ru/20221020/podderzhka-1825424748.html
тюменская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, александр моор, общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), частичная мобилизация в россии
Тюменская область, Александр Моор, Общество, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Частичная мобилизация в России
В Тюменской области ввели меры поддержки для участников спецоперации
Семьи участвующих в спецоперации тюменцев получат помощь на региональном уровне