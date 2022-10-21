https://ria.ru/20221021/pomosch-1825761453.html

В Тюменской области ввели меры поддержки для участников спецоперации

В Тюменской области ввели меры поддержки для участников спецоперации - РИА Новости, 21.10.2022

В Тюменской области ввели меры поддержки для участников спецоперации

Дети участвующих в СВО жителей Тюменской области будут бесплатно посещать детсады, питаться в школах и вузах, жены служащих смогут получить новые профессии –... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:44

2022-10-21T17:44

2022-10-21T17:44

тюменская область

александр моор

общество

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455231_0:279:3025:1980_1920x0_80_0_0_5de45a9322df8af6bc6161cbaeba6d0b.jpg

ТЮМЕНЬ, 21 окт – РИА Новости. Дети участвующих в СВО жителей Тюменской области будут бесплатно посещать детсады, питаться в школах и вузах, жены служащих смогут получить новые профессии – эти и другие меры социальной помощи утвердил соответствующим постановлением в пятницу глава региона Александр Моор.Меры поддержки распространяются на семьи тех, кто добровольно или по частичной мобилизации отправился на службу в Вооруженные силы, а также тех, кто участвует в специальной военной операции в рядах Росгвардии."Семьи земляков, которые ушли защищать нашу Родину, как и обещал, получат поддержку. Запускаем в регионе комплекс мер социальной помощи. Всех школьников с 1-го по 11-й классы из семей военнослужащих обеспечим бесплатными горячими завтраками и обедами. Студентам техникумов, колледжей и вузов предоставим бесплатные горячие обеды. Семьи воинов-сибиряков освобождаем от оплаты услуг детских садов. Создадим в школах дополнительные бесплатные группы продленного дня для учеников с 1-го по 6-й классы", – написал в своем Telegram-канале Александр Моор.Отмечается также, что дети будут бесплатно заниматься в кружках и секциях в учреждениях допобразования, при необходимости военнослужащие и их семьи смогут рассчитывать на реабилитационную медпомощь по полису обязательного медстрахования вне очереди, жены и дети трудоспособного возраста получат возможность получить дополнительное профессиональное обучение."Поставил коллегам задачу: система поддержки семей воинов-сибиряков должна быть открытой и понятной людям, чтобы они почувствовали нашу реальную заботу", – подчеркнул Александр Моор.

https://ria.ru/20221021/mobilizivannye-1825702952.html

https://ria.ru/20221020/podderzhka-1825424748.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

тюменская область, александр моор, общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), частичная мобилизация в россии