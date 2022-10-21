https://ria.ru/20221021/podmoskove-1825737114.html
В Подмосковье отремонтировали 11 подстанций и постов скорой помощи
В Подмосковье отремонтировали 11 подстанций и постов скорой помощи - РИА Новости, 21.10.2022
В Подмосковье отремонтировали 11 подстанций и постов скорой помощи
В Подмосковье завершился текущий ремонт 11 постов и подстанций скорой помощи, вошедших в первую очередь текущего ремонта этого года, сообщает региональный... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:51
2022-10-21T16:51
2022-10-21T16:51
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
железнодорожный
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. В Подмосковье завершился текущий ремонт 11 постов и подстанций скорой помощи, вошедших в первую очередь текущего ремонта этого года, сообщает региональный Минздрав."Мы продолжаем большую работу по проведению текущего ремонта в наших медицинских организациях. На скорую помощь ложится огромная нагрузка, поэтому наша задача – создать такие условия, чтобы сотрудникам было комфортно работать и отдыхать. Работы завершены на 11 подстанциях и постах скорой помощи. На эти цели было направлено более 191 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Ремонт завершен на Железнодорожной, Клинской, Ликино-Дулёвской, Люберецкой, Малаховской подстанциях, а также на Авиационном, Ново-Петровском, Высоковском, Непецинском, Шаховском и Протвинском постах.
https://ria.ru/20221014/podmoskove-1824041770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана стригункова , московская область (подмосковье), железнодорожный
Новости Подмосковья, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье), Железнодорожный