Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье отремонтировали 11 подстанций и постов скорой помощи - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221021/podmoskove-1825737114.html
В Подмосковье отремонтировали 11 подстанций и постов скорой помощи
В Подмосковье отремонтировали 11 подстанций и постов скорой помощи - РИА Новости, 21.10.2022
В Подмосковье отремонтировали 11 подстанций и постов скорой помощи
В Подмосковье завершился текущий ремонт 11 постов и подстанций скорой помощи, вошедших в первую очередь текущего ремонта этого года, сообщает региональный... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:51
2022-10-21T16:51
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
железнодорожный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825733244_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_cc34e2963c2650bd05a876dc3516412e.jpg
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. В Подмосковье завершился текущий ремонт 11 постов и подстанций скорой помощи, вошедших в первую очередь текущего ремонта этого года, сообщает региональный Минздрав."Мы продолжаем большую работу по проведению текущего ремонта в наших медицинских организациях. На скорую помощь ложится огромная нагрузка, поэтому наша задача – создать такие условия, чтобы сотрудникам было комфортно работать и отдыхать. Работы завершены на 11 подстанциях и постах скорой помощи. На эти цели было направлено более 191 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Ремонт завершен на Железнодорожной, Клинской, Ликино-Дулёвской, Люберецкой, Малаховской подстанциях, а также на Авиационном, Ново-Петровском, Высоковском, Непецинском, Шаховском и Протвинском постах.
https://ria.ru/20221014/podmoskove-1824041770.html
московская область (подмосковье)
железнодорожный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825733244_6:0:1143:853_1920x0_80_0_0_df4e23b3236e6eec723ec5d88a19c280.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
светлана стригункова , московская область (подмосковье), железнодорожный
Новости Подмосковья, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье), Железнодорожный
16:51 21.10.2022
 

В Подмосковье отремонтировали 11 подстанций и постов скорой помощи

© Фото : министерство здравоохранения Московской областиВ Подмосковье отремонтировали 11 подстанций и постов скорой помощи
В Подмосковье отремонтировали 11 подстанций и постов скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : министерство здравоохранения Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. В Подмосковье завершился текущий ремонт 11 постов и подстанций скорой помощи, вошедших в первую очередь текущего ремонта этого года, сообщает региональный Минздрав.
"Мы продолжаем большую работу по проведению текущего ремонта в наших медицинских организациях. На скорую помощь ложится огромная нагрузка, поэтому наша задача – создать такие условия, чтобы сотрудникам было комфортно работать и отдыхать. Работы завершены на 11 подстанциях и постах скорой помощи. На эти цели было направлено более 191 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 14:26Новости Подмосковья
Воробьев: новые премии медработникам будут выплачивать в Подмосковье
Ремонт завершен на Железнодорожной, Клинской, Ликино-Дулёвской, Люберецкой, Малаховской подстанциях, а также на Авиационном, Ново-Петровском, Высоковском, Непецинском, Шаховском и Протвинском постах.
 
Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)Железнодорожный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала