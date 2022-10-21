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На Украине испугались заявления республиканцев о сокращении поддержки

На Украине испугались заявления республиканцев о сокращении поддержки - РИА Новости, 21.10.2022

На Украине испугались заявления республиканцев о сокращении поддержки

Украинских политиков шокировало заявление лидера республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти о том, что в случае получения... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:47

2022-10-21T14:47

2022-10-21T14:47

в мире

кевин маккарти

давид арахамия

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинских политиков шокировало заявление лидера республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти о том, что в случае получения большинства на ноябрьских выборах республиканцы урежут поддержку Украины, сообщает Financial Times."Мне кажется, что у нас здесь будет рецессия, и мы не будем выписывать Украине чистый чек", — заявил Маккарти.Слова республиканского политика сильно удивили украинских чиновников.Как утверждается в статье, председатель украинского МИД Олег Николенко тоже надеялся, что США продолжат постоянно двухпартийно поддерживать Украину.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221015/obvinenie-1824318464.html

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в мире, кевин маккарти, давид арахамия, олег николенко, украина, россия, сша, нато, конгресс сша