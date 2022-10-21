13:01 21.10.2022 (обновлено: 13:12 21.10.2022)
Москалькова назвала обстрел переправы в Херсоне целенаправленным убийством
Москалькова назвала обстрел переправы в Херсоне целенаправленным убийством мирных граждан
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обстрел переправы в Херсоне целенаправленным убийством мирных граждан и вопиющим преступлением против человечества.
Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами.
"Целенаправленное убийство мирных граждан - беспрецедентное и вопиющее преступление против человечества. Обратилась в международные органы и правозащитные организации. Нужно положить конец этому беспределу", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали. По данным властей, среди погибших два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе Олег Клоков. Ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский.