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Москалькова назвала обстрел переправы в Херсоне целенаправленным убийством - РИА Новости, 21.10.2022
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Москалькова назвала обстрел переправы в Херсоне целенаправленным убийством
Москалькова назвала обстрел переправы в Херсоне целенаправленным убийством - РИА Новости, 21.10.2022
Москалькова назвала обстрел переправы в Херсоне целенаправленным убийством
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обстрел переправы в Херсоне целенаправленным убийством мирных граждан и вопиющим... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:01
2022-10-21T13:12
херсон
происшествия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обстрел переправы в Херсоне целенаправленным убийством мирных граждан и вопиющим преступлением против человечества.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами."Целенаправленное убийство мирных граждан - беспрецедентное и вопиющее преступление против человечества. Обратилась в международные органы и правозащитные организации. Нужно положить конец этому беспределу", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали. По данным властей, среди погибших два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе Олег Клоков. Ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский.
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херсон, происшествия, татьяна москалькова
Херсон, Происшествия, Татьяна Москалькова
13:01 21.10.2022 (обновлено: 13:12 21.10.2022)
 
Москалькова назвала обстрел переправы в Херсоне целенаправленным убийством

Москалькова назвала обстрел переправы в Херсоне целенаправленным убийством мирных граждан

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обстрел переправы в Херсоне целенаправленным убийством мирных граждан и вопиющим преступлением против человечества.
Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами.
"Целенаправленное убийство мирных граждан - беспрецедентное и вопиющее преступление против человечества. Обратилась в международные органы и правозащитные организации. Нужно положить конец этому беспределу", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали. По данным властей, среди погибших два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе Олег Клоков. Ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский.
Автомобиль, попавший под обстрел переправы в Херсонской области
12:21
Стали известны имена журналистов, попавших под обстрел в Херсоне
 
ХерсонПроисшествияТатьяна Москалькова
 
 
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