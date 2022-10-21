https://ria.ru/20221021/pereprava-1825636103.html

Москалькова назвала обстрел переправы в Херсоне целенаправленным убийством

Москалькова назвала обстрел переправы в Херсоне целенаправленным убийством - РИА Новости, 21.10.2022

Москалькова назвала обстрел переправы в Херсоне целенаправленным убийством

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обстрел переправы в Херсоне целенаправленным убийством мирных граждан и вопиющим... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:01

2022-10-21T13:01

2022-10-21T13:12

херсон

происшествия

татьяна москалькова

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обстрел переправы в Херсоне целенаправленным убийством мирных граждан и вопиющим преступлением против человечества.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами."Целенаправленное убийство мирных граждан - беспрецедентное и вопиющее преступление против человечества. Обратилась в международные органы и правозащитные организации. Нужно положить конец этому беспределу", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали. По данным властей, среди погибших два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе Олег Клоков. Ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский.

https://ria.ru/20221021/kherson-1825620611.html

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсон, происшествия, татьяна москалькова