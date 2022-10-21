https://ria.ru/20221021/pamyatnik-1825720933.html

Собянин и Золотов открыли монумент, посвященный росгвардейцам

Собянин и Золотов открыли монумент, посвященный росгвардейцам - РИА Новости, 21.10.2022

Собянин и Золотов открыли монумент, посвященный росгвардейцам

Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов в пятницу открыли монумент РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:30

2022-10-21T16:30

2022-10-21T19:10

общество

сергей собянин

виктор золотов

россия

строгино

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов в пятницу открыли монумент "Свеча памяти" в Строгино.Памятник посвящен погибшим сотрудникам Росгвардии и установлен на территории городка ОМОН на улице Твардовского."Свеча памяти", которую мы сегодня открываем, - это память о тех, кто погиб, защищая Москву, страну - нашу Россию", - сказал Собянин на открытии памятника. Мэр отметил профессионализм, мужество и патриотизм сотрудников Росгвардии, подчеркнув, что на эти качества "можно уверенно опираться и сегодня".В свою очередь, Золотов сказал, что в настоящее время личный состав Росгвардии находится "в первых рядах на самых опасных участках театра военных действий". Он отметил, что новый памятник - дань уважения доблести и героизму сотрудников Росгвардии и советских бойцов времен Великой Отечественной войны, поэтому частицу пламени для монумента доставили с Поклонной горы.Автором монумента стал заслуженный художник России Сергей Казанцев. На памятнике изображена свеча и строки в память погибших. Открытие памятника было приурочено к 35-й годовщине со дня образования ОМОН "Авангард" главного управления Росгвардии по Москве.

https://ria.ru/20220825/kuzbass-1812125309.html

https://ria.ru/20220624/pamyatnik-1797838573.html

россия

строгино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей собянин, виктор золотов, россия, строгино, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии