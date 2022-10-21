16:30 21.10.2022 (обновлено: 19:10 21.10.2022)
Собянин и Золотов открыли монумент, посвященный росгвардейцам
Мэр Москвы Собянин и генерал Золотов открыли монумент, посвященный погибшим росгвардейцам
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. НовиковаМэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов открыли монумент "Свеча памяти" в Строгино
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новикова
Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов открыли монумент "Свеча памяти" в Строгино
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов в пятницу открыли монумент "Свеча памяти" в Строгино.
Памятник посвящен погибшим сотрудникам Росгвардии и установлен на территории городка ОМОН на улице Твардовского.
25 августа, 16:13В Кузбассе началась установка копии монумента в Трептов-парке
"Свеча памяти", которую мы сегодня открываем, - это память о тех, кто погиб, защищая Москву, страну - нашу Россию", - сказал Собянин на открытии памятника. Мэр отметил профессионализм, мужество и патриотизм сотрудников Росгвардии, подчеркнув, что на эти качества "можно уверенно опираться и сегодня".
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. НовиковаОткрытие монумента "Свеча памяти" в Москве
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Открытие монумента "Свеча памяти" в Москве
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новикова
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. НовиковаМэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов открыли монумент "Свеча памяти" в Строгино
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Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов открыли монумент "Свеча памяти" в Строгино
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новикова
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Открытие монумента "Свеча памяти" в Москве
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новикова
2 из 2
Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов открыли монумент "Свеча памяти" в Строгино
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новикова
В свою очередь, Золотов сказал, что в настоящее время личный состав Росгвардии находится "в первых рядах на самых опасных участках театра военных действий". Он отметил, что новый памятник - дань уважения доблести и героизму сотрудников Росгвардии и советских бойцов времен Великой Отечественной войны, поэтому частицу пламени для монумента доставили с Поклонной горы.
Автором монумента стал заслуженный художник России Сергей Казанцев. На памятнике изображена свеча и строки в память погибших. Открытие памятника было приурочено к 35-й годовщине со дня образования ОМОН "Авангард" главного управления Росгвардии по Москве.