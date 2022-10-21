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Собянин и Золотов открыли монумент, посвященный росгвардейцам - РИА Новости, 21.10.2022
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Собянин и Золотов открыли монумент, посвященный росгвардейцам
Собянин и Золотов открыли монумент, посвященный росгвардейцам - РИА Новости, 21.10.2022
Собянин и Золотов открыли монумент, посвященный росгвардейцам
Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов в пятницу открыли монумент РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:30
2022-10-21T19:10
общество
сергей собянин
виктор золотов
россия
строгино
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов в пятницу открыли монумент "Свеча памяти" в Строгино.Памятник посвящен погибшим сотрудникам Росгвардии и установлен на территории городка ОМОН на улице Твардовского."Свеча памяти", которую мы сегодня открываем, - это память о тех, кто погиб, защищая Москву, страну - нашу Россию", - сказал Собянин на открытии памятника. Мэр отметил профессионализм, мужество и патриотизм сотрудников Росгвардии, подчеркнув, что на эти качества "можно уверенно опираться и сегодня".В свою очередь, Золотов сказал, что в настоящее время личный состав Росгвардии находится "в первых рядах на самых опасных участках театра военных действий". Он отметил, что новый памятник - дань уважения доблести и героизму сотрудников Росгвардии и советских бойцов времен Великой Отечественной войны, поэтому частицу пламени для монумента доставили с Поклонной горы.Автором монумента стал заслуженный художник России Сергей Казанцев. На памятнике изображена свеча и строки в память погибших. Открытие памятника было приурочено к 35-й годовщине со дня образования ОМОН "Авангард" главного управления Росгвардии по Москве.
https://ria.ru/20220825/kuzbass-1812125309.html
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общество, сергей собянин, виктор золотов, россия, строгино, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии
Общество, Сергей Собянин, Виктор Золотов, Россия, Строгино, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России
16:30 21.10.2022 (обновлено: 19:10 21.10.2022)
 
Собянин и Золотов открыли монумент, посвященный росгвардейцам

Мэр Москвы Собянин и генерал Золотов открыли монумент, посвященный погибшим росгвардейцам

© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. НовиковаМэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов открыли монумент "Свеча памяти" в Строгино
Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов открыли монумент Свеча памяти в Строгино - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новикова
Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов открыли монумент "Свеча памяти" в Строгино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов в пятницу открыли монумент "Свеча памяти" в Строгино.
Памятник посвящен погибшим сотрудникам Росгвардии и установлен на территории городка ОМОН на улице Твардовского.
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"Свеча памяти", которую мы сегодня открываем, - это память о тех, кто погиб, защищая Москву, страну - нашу Россию", - сказал Собянин на открытии памятника. Мэр отметил профессионализм, мужество и патриотизм сотрудников Росгвардии, подчеркнув, что на эти качества "можно уверенно опираться и сегодня".
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. НовиковаОткрытие монумента "Свеча памяти" в Москве
Открытие монумента Свеча памяти в Москве
1 из 2
Открытие монумента "Свеча памяти" в Москве
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новикова
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. НовиковаМэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов открыли монумент "Свеча памяти" в Строгино
Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов открыли монумент Свеча памяти в Строгино
2 из 2
Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов открыли монумент "Свеча памяти" в Строгино
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новикова
1 из 2
Открытие монумента "Свеча памяти" в Москве
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новикова
2 из 2
Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов открыли монумент "Свеча памяти" в Строгино
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новикова
В свою очередь, Золотов сказал, что в настоящее время личный состав Росгвардии находится "в первых рядах на самых опасных участках театра военных действий". Он отметил, что новый памятник - дань уважения доблести и героизму сотрудников Росгвардии и советских бойцов времен Великой Отечественной войны, поэтому частицу пламени для монумента доставили с Поклонной горы.
Автором монумента стал заслуженный художник России Сергей Казанцев. На памятнике изображена свеча и строки в память погибших. Открытие памятника было приурочено к 35-й годовщине со дня образования ОМОН "Авангард" главного управления Росгвардии по Москве.
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ОбществоСергей СобянинВиктор ЗолотовРоссияСтрогиноМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН России
 
 
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