https://ria.ru/20221021/orenburzhe-1825679777.html
Оренбуржье вошло в ТОП-20 регионов России по поддержке НКО
Оренбуржье вошло в ТОП-20 регионов России по поддержке НКО - РИА Новости, 21.10.2022
Оренбуржье вошло в ТОП-20 регионов России по поддержке НКО
Оренбургская область заняла 17 место в рейтинге Минэкономразвития РФ по уровню поддержки некоммерческих организаций (НКО), сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:42
2022-10-21T14:42
2022-10-21T14:42
оренбургская область
денис паслер
общество
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ОРЕНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Оренбургская область заняла 17 место в рейтинге Минэкономразвития РФ по уровню поддержки некоммерческих организаций (НКО), сообщает пресс-служба правительства региона.В Оренбуржье зарегистрированы около двух с половиной тысяч социально ориентированных НКО. Они оказывают жителям услуги в сфере здравоохранения, образования, занятости населения, социального обслуживания, культуры и других.В этом году по поручению губернатора области Дениса Паслера министерство региональной и информационной политики провело первый региональный грантовый конкурс среди НКО. Поддержку получили 36 некоммерческих организаций. Победителям выделены средства на реализацию общественных проектов на общую сумму 50 миллионов рублей."Роль НКО в обществе растет. Общественники приходят на помощь, когда она больше всего нужна. Мы убедились в этом в пандемийный год. Вместе решали актуальные проблемы – помогали с доставкой лекарств, продуктов. В условиях специальной военной операции НКО собирают гуманитарные грузы бойцам, поддерживают их семьи. Нам важно двигаться общим фронтом, социально-ориентированные организации могут рассчитывать на поддержку государства", – отметил Паслер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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денис паслер, общество, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Оренбургская область, Денис Паслер, Общество, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
ОРЕНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Оренбургская область заняла 17 место в рейтинге Минэкономразвития РФ по уровню поддержки некоммерческих организаций (НКО), сообщает пресс-служба правительства региона.
В Оренбуржье зарегистрированы около двух с половиной тысяч социально ориентированных НКО. Они оказывают жителям услуги в сфере здравоохранения, образования, занятости населения, социального обслуживания, культуры и других.
В этом году по поручению губернатора области Дениса Паслера
министерство региональной и информационной политики провело первый региональный грантовый конкурс среди НКО. Поддержку получили 36 некоммерческих организаций. Победителям выделены средства на реализацию общественных проектов на общую сумму 50 миллионов рублей.
"Роль НКО в обществе растет. Общественники приходят на помощь, когда она больше всего нужна. Мы убедились в этом в пандемийный год. Вместе решали актуальные проблемы – помогали с доставкой лекарств, продуктов. В условиях специальной военной операции НКО собирают гуманитарные грузы бойцам, поддерживают их семьи. Нам важно двигаться общим фронтом, социально-ориентированные организации могут рассчитывать на поддержку государства", – отметил Паслер.