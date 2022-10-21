https://ria.ru/20221021/orenburzhe-1825679777.html

Оренбуржье вошло в ТОП-20 регионов России по поддержке НКО

Оренбуржье вошло в ТОП-20 регионов России по поддержке НКО - РИА Новости, 21.10.2022

Оренбуржье вошло в ТОП-20 регионов России по поддержке НКО

Оренбургская область заняла 17 место в рейтинге Минэкономразвития РФ по уровню поддержки некоммерческих организаций (НКО), сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:42

2022-10-21T14:42

2022-10-21T14:42

оренбургская область

денис паслер

общество

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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ОРЕНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Оренбургская область заняла 17 место в рейтинге Минэкономразвития РФ по уровню поддержки некоммерческих организаций (НКО), сообщает пресс-служба правительства региона.В Оренбуржье зарегистрированы около двух с половиной тысяч социально ориентированных НКО. Они оказывают жителям услуги в сфере здравоохранения, образования, занятости населения, социального обслуживания, культуры и других.В этом году по поручению губернатора области Дениса Паслера министерство региональной и информационной политики провело первый региональный грантовый конкурс среди НКО. Поддержку получили 36 некоммерческих организаций. Победителям выделены средства на реализацию общественных проектов на общую сумму 50 миллионов рублей."Роль НКО в обществе растет. Общественники приходят на помощь, когда она больше всего нужна. Мы убедились в этом в пандемийный год. Вместе решали актуальные проблемы – помогали с доставкой лекарств, продуктов. В условиях специальной военной операции НКО собирают гуманитарные грузы бойцам, поддерживают их семьи. Нам важно двигаться общим фронтом, социально-ориентированные организации могут рассчитывать на поддержку государства", – отметил Паслер.

https://ria.ru/20221021/orenburzhe-1825583388.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, общество, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)