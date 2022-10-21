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В 2022 году в Оренбуржье высадят порядка 900 га леса - РИА Новости, 21.10.2022
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Оренбургская область
https://ria.ru/20221021/orenburzhe-1825583388.html
В 2022 году в Оренбуржье высадят порядка 900 га леса
В 2022 году в Оренбуржье высадят порядка 900 га леса - РИА Новости, 21.10.2022
В 2022 году в Оренбуржье высадят порядка 900 га леса
Более 900 гектаров леса высадят в Оренбуржье до конца года, а начиная с 2023 года площадь посадки будет увеличиваться на 1350 гектаров ежегодно, сообщает... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:37
2022-10-21T10:37
оренбургская область
первомайский район
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ОРЕНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Более 900 гектаров леса высадят в Оренбуржье до конца года, а начиная с 2023 года площадь посадки будет увеличиваться на 1350 гектаров ежегодно, сообщает пресс-служба правительства региона.По словам министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Александра Самбурского, лесной массив Оренбуржья пополнят более двух миллионов двухлетних и однолетних молодых деревьев, их высадят рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология"."Весной этого года молодые деревья посажены на площади 494 гектара. Еще 266 гектаров будущего леса на территориях Оренбургского, Сакмарского, Домбаровского, Адамовского, Кваркенского, Орского, Шарлыкского и Первомайского лесничеств - результат осеннего лесопосадочного сезона. Его центральное мероприятие – акция "Сохраним лес". Так, на трех гектарах земель лесного фонда Нежинского участкового лесничества высадили 13,5 тысяч сеянцев ясеня зеленого из оренбургских питомников, – сказал Самбурский.В Первомайском районе в рамках компенсационного лесовосстановления специалисты дополнительно засадили еще 140 гектаров леса.В Оренбургской области в границах лесного фонда за последние 10 лет высажены около 11 тысяч гектаров лесных культур. В среднем ежегодно посадка деревьев производится на площади 860 гектаров.
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первомайский район
Оренбургская область, Первомайский район
10:37 21.10.2022
 

В 2022 году в Оренбуржье высадят порядка 900 га леса

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВысадка саженцев
Высадка саженцев - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Высадка саженцев
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Более 900 гектаров леса высадят в Оренбуржье до конца года, а начиная с 2023 года площадь посадки будет увеличиваться на 1350 гектаров ежегодно, сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Александра Самбурского, лесной массив Оренбуржья пополнят более двух миллионов двухлетних и однолетних молодых деревьев, их высадят рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".
Мост через реку Урал в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 16:00Оренбургская область
В 2023 году планируется начать реализацию проекта по расчистке русла Урала
"Весной этого года молодые деревья посажены на площади 494 гектара. Еще 266 гектаров будущего леса на территориях Оренбургского, Сакмарского, Домбаровского, Адамовского, Кваркенского, Орского, Шарлыкского и Первомайского лесничеств - результат осеннего лесопосадочного сезона. Его центральное мероприятие – акция "Сохраним лес". Так, на трех гектарах земель лесного фонда Нежинского участкового лесничества высадили 13,5 тысяч сеянцев ясеня зеленого из оренбургских питомников, – сказал Самбурский.
В Первомайском районе в рамках компенсационного лесовосстановления специалисты дополнительно засадили еще 140 гектаров леса.
В Оренбургской области в границах лесного фонда за последние 10 лет высажены около 11 тысяч гектаров лесных культур. В среднем ежегодно посадка деревьев производится на площади 860 гектаров.
 
Оренбургская областьПервомайский район
 
 
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