https://ria.ru/20221021/orenburzhe-1825583388.html

В 2022 году в Оренбуржье высадят порядка 900 га леса

В 2022 году в Оренбуржье высадят порядка 900 га леса - РИА Новости, 21.10.2022

В 2022 году в Оренбуржье высадят порядка 900 га леса

Более 900 гектаров леса высадят в Оренбуржье до конца года, а начиная с 2023 года площадь посадки будет увеличиваться на 1350 гектаров ежегодно, сообщает... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T10:37

2022-10-21T10:37

2022-10-21T10:37

оренбургская область

первомайский район

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ОРЕНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Более 900 гектаров леса высадят в Оренбуржье до конца года, а начиная с 2023 года площадь посадки будет увеличиваться на 1350 гектаров ежегодно, сообщает пресс-служба правительства региона.По словам министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Александра Самбурского, лесной массив Оренбуржья пополнят более двух миллионов двухлетних и однолетних молодых деревьев, их высадят рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология"."Весной этого года молодые деревья посажены на площади 494 гектара. Еще 266 гектаров будущего леса на территориях Оренбургского, Сакмарского, Домбаровского, Адамовского, Кваркенского, Орского, Шарлыкского и Первомайского лесничеств - результат осеннего лесопосадочного сезона. Его центральное мероприятие – акция "Сохраним лес". Так, на трех гектарах земель лесного фонда Нежинского участкового лесничества высадили 13,5 тысяч сеянцев ясеня зеленого из оренбургских питомников, – сказал Самбурский.В Первомайском районе в рамках компенсационного лесовосстановления специалисты дополнительно засадили еще 140 гектаров леса.В Оренбургской области в границах лесного фонда за последние 10 лет высажены около 11 тысяч гектаров лесных культур. В среднем ежегодно посадка деревьев производится на площади 860 гектаров.

https://ria.ru/20220926/raschistka-1819564448.html

первомайский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

первомайский район