https://ria.ru/20221021/opros-1825586603.html
Большинство россиян хорошо оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Большинство россиян хорошо оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 21.10.2022
Большинство россиян хорошо оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Большинство россиян (80%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, свое доверие главе государства выразили 79% опрошенных,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:51
2022-10-21T10:51
2022-10-21T10:51
россия
фомнибус
общество
владимир путин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Большинство россиян (80%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, свое доверие главе государства выразили 79% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Согласно исследованию, 80% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своем посту, с ними не согласились 10% опрошенных, еще 10% затруднились с ответом.Свое непосредственное доверию Путину высказали 79% граждан, недоверие - 12%, 9% затруднились с ответом.Также, согласно результатам опроса, рейтинг партии "Единая Россия" составил 47%. По данным за 9 октября, желающих отдать голос за партию было 43%.Опрос "ФОМнибус" провели 14-16 октября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.
https://ria.ru/20221020/podderzhka-1825254582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фомнибус, общество, владимир путин
Россия, ФОМнибус, Общество, Владимир Путин
Большинство россиян хорошо оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Опрос ФОМ: 80 процентов россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту