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Большинство россиян хорошо оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 21.10.2022
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Большинство россиян хорошо оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Большинство россиян хорошо оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 21.10.2022
Большинство россиян хорошо оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Большинство россиян (80%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, свое доверие главе государства выразили 79% опрошенных,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:51
2022-10-21T10:51
россия
фомнибус
общество
владимир путин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Большинство россиян (80%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, свое доверие главе государства выразили 79% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Согласно исследованию, 80% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своем посту, с ними не согласились 10% опрошенных, еще 10% затруднились с ответом.Свое непосредственное доверию Путину высказали 79% граждан, недоверие - 12%, 9% затруднились с ответом.Также, согласно результатам опроса, рейтинг партии "Единая Россия" составил 47%. По данным за 9 октября, желающих отдать голос за партию было 43%.Опрос "ФОМнибус" провели 14-16 октября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.
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россия, фомнибус, общество, владимир путин
Россия, ФОМнибус, Общество, Владимир Путин
10:51 21.10.2022
 
Большинство россиян хорошо оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ

Опрос ФОМ: 80 процентов россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Большинство россиян (80%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, свое доверие главе государства выразили 79% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
Согласно исследованию, 80% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своем посту, с ними не согласились 10% опрошенных, еще 10% затруднились с ответом.
Свое непосредственное доверию Путину высказали 79% граждан, недоверие - 12%, 9% затруднились с ответом.
Также, согласно результатам опроса, рейтинг партии "Единая Россия" составил 47%. По данным за 9 октября, желающих отдать голос за партию было 43%.
Опрос "ФОМнибус" провели 14-16 октября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.
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