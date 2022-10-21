https://ria.ru/20221021/opros-1825586603.html

Большинство россиян хорошо оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ

Большинство россиян хорошо оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 21.10.2022

Большинство россиян хорошо оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ

Большинство россиян (80%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, свое доверие главе государства выразили 79% опрошенных,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T10:51

2022-10-21T10:51

2022-10-21T10:51

россия

фомнибус

общество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824671517_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dba303eaa6330a2351f74be27a330c1.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Большинство россиян (80%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина на его посту, свое доверие главе государства выразили 79% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Согласно исследованию, 80% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своем посту, с ними не согласились 10% опрошенных, еще 10% затруднились с ответом.Свое непосредственное доверию Путину высказали 79% граждан, недоверие - 12%, 9% затруднились с ответом.Также, согласно результатам опроса, рейтинг партии "Единая Россия" составил 47%. По данным за 9 октября, желающих отдать голос за партию было 43%.Опрос "ФОМнибус" провели 14-16 октября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.

https://ria.ru/20221020/podderzhka-1825254582.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, фомнибус, общество, владимир путин