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Текслер поручил усилить охрану стратегических объектов Челябинской области

Текслер поручил усилить охрану стратегических объектов Челябинской области - РИА Новости, 21.10.2022

Текслер поручил усилить охрану стратегических объектов Челябинской области

Охрана оборонных предприятий, промышленных объектов, гидросооружений, а также объектов электро- и теплоэнергетики будет усилена в Челябинской области в условиях РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:00

2022-10-21T15:00

2022-10-21T15:00

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 окт – РИА Новости. Охрана оборонных предприятий, промышленных объектов, гидросооружений, а также объектов электро- и теплоэнергетики будет усилена в Челябинской области в условиях введенного режима "уровень базовой готовности", сообщил губернатор региона Алексей Текслер.По решению губернатора в регионе создан оперативный штаб для выполнения положений указа президента, согласно которому в области вводится режим "уровень базовой готовности"."Для нашей области в приоритете должна быть усиленная охрана оборонных предприятий, промышленных объектов, включая объекты в закрытых административно-территориальных образованиях системы "Росатома", а также гидросооружений, объектов электро- и теплоэнергетики. Поручаю руководителям таких предприятий обеспечить исполнение этого решения по усилению охраны объектов", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера с совещания оперштаба.Кроме того, отметил губернатор, необходимо провести дополнительные проверочные мероприятия по контролю безопасности в отношении объектов, потенциально уязвимых с точки зрения террористических угроз. "Прежде всего, это школы и иные образовательные организации, учреждения культуры и спорта, транспортные предприятия, а также объекты, подлежащие территориальной обороне, медицинские учреждения, котельные, системы водоснабжения и водоотведения, другие объекты жизнеобеспечения, а также пункты управления. Поручаю руководителям этих учреждений, организаций, а также исполнительным органам власти региона и муниципалитетов, в чьей сфере деятельности находятся эти учреждения и организации, обеспечить выполнение указанного решения", - сказал он.В то же время, по словам губернатора, введение базового уровня готовности не повлияет на повседневную жизнь людей - вводить какие-либо дополнительные ограничительные меры не планируется.По данным пресс-службы, в регионе продолжается реализация мобилизационных мероприятий. "Контролируем вопрос социально-бытового, продовольственного, вещевого обеспечения всех мобилизованных, которые находятся на территории нашей области, а также наших земляков, направленных на боевое слаживание в другие регионы", – добавил губернатор.Совместно с командованием Центрального военного округа был развернут учебный палаточный лагерь на территории Чебаркульской дивизии. Губернатор поручил взять на особый контроль обеспечение военнослужащих всем необходимым, а также организовать качественный учебный процесс, поясняет пресс-служба.Кроме того, власти напоминают, что для мобилизованных южноуральцев и их семей предусмотрен целый ряд мер социальной поддержки и волонтерской помощи. Так, семьям мобилизованных начали оформлять единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка - на сегодня денежные выплаты получили семьи мобилизованных более чем на 3 тысяч детей. Предусмотрена компенсация установки газового оборудования. Помимо этого, в регионе действуют меры поддержки в сфере социального обслуживания и образования.Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко посетила танковую дивизию города Чебаркуль и пообщалась с мобилизованными. Она отметила, что ребята "в основном обращались по вопросам мер социальной поддержки: догазификация, единовременная выплата детям"."Также по просьбе одного из мобилизованных взяла на контроль вопрос оказания медицинской помощи его ребёнку. Большинство обращений решили на месте… Встретились с мобилизованными, в отношении которых обращались их родственники. По одному из обращений вопрос решился также на месте - по медицинским показаниям мужчине предоставили отсрочку…. В рамках визита посетила палаточный городок, который был возведён всего за 12 дней. Вся инфраструктура уже функционирует, есть все, чтобы бойцы чувствовали себя комфортно", - написала она в своем Telegram-канале.По данным ОНФ в Челябинской области, от региона на нынешней неделе в Донбасс была отправлена самая большая партия гуманитарной помощи: 2 тысячи банок тушенки и других консервов, макароны, мука, сладости, новая одежда, медикаменты, тепломатрасы и спальники. "Пятнадцать тонн – это настолько много, что пришлось организовывать две машины вместо одной. Мы помогаем нашему челябинскому батальону "Апостол". Мы с ними постоянно поддерживаем связь. Будем ждать от них видеопривет, где они покажут, как все распаковывают", - сообщила медиа-координатор регионального ОНФ Александра Артамонова.Министерство социальных отношений региона отмечало, что для информирования мобилизованных граждан и их семей о мерах социальной поддержки в министерстве запущена горячая линия: 8-912-806-84-96. Также на базе учреждений соцзащиты развернуты службы психологического консультирования, обратиться за поддержкой могут как дети, так и взрослые, поясняет пресс-служба минсоца."Высококвалифицированные психологи помогают родственникам мобилизованных справляться с чувством тревоги, а также снизить уровень стресса, разобраться в ситуации. Министерством запланированы мероприятия-интенсивы, направленные на повышение профессиональных компетенций психологов, работающих с населением", - цитирует пресс-служба слова министра социальных отношений региона Ирину Буторину.

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https://ria.ru/20221013/raboty-1823843179.html

https://ria.ru/20221006/dogazifikatsiya-1822024408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

челябинская область, алексей текслер, россия, безопасность