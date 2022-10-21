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Горслужбы начали очистку русла реки Городни в районе Братеево на юге Москвы - РИА Новости, 21.10.2022
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Горслужбы начали очистку русла реки Городни в районе Братеево на юге Москвы
Горслужбы начали очистку русла реки Городни в районе Братеево на юге Москвы - РИА Новости, 21.10.2022
Горслужбы начали очистку русла реки Городни в районе Братеево на юге Москвы
Городские службы начали работы по очистке русла реки Городни в районе Братеево на юге Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:04
2022-10-21T15:04
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Городские службы начали работы по очистке русла реки Городни в районе Братеево на юге Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по очистке русла малой реки Городни в "Парке в пойме реки Городни". Городня – второй по длине и объему вод приток Москвы-реки после реки Сетуни. Она начинается в Битцевском парке в районе Ясенево и впадает в Москву-реку в районе Марьино возле Бесединского моста. Работы пройдут на участке протяженностью около двух километров в нижнем течении Городни, где образуются наносы ила и песка со всего юга Москвы. Мероприятия проведут в несколько этапов", - заявили в пресс-службе.В пресс-службе рассказали, что на первом этапе русловый участок очистят от иловых отложений объемом около 20 тысяч кубических метров. После отремонтируют береговую полосу: на отдельных участках для предотвращения сползания в реку грунта с прибрежной зоны сделают стенку из лиственничных бревен. Установленные на глубину до трех метров, они послужат прочным каркасом для речного русла. На заключительном этапе в русле реки Городни планируется обустроить зоны биоплато общей площадью 150 квадратных метров. В теплое время года в них высадят более 4 тысяч многолетних водных растений – тростник обыкновенный и камыш озерный.Сообщается, что комплекс работ позволит обеспечить высокую пропускную способность речного участка, а значит, и качественное функционирование по транспортировке речной воды и атмосферных осадков. Завершить работы планируется к осени 2023 года.
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москва, ясенево, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Ясенево, Городское хозяйство Москвы
15:04 21.10.2022
 

Горслужбы начали очистку русла реки Городни в районе Братеево на юге Москвы

© Telegram/Городское хозяйство МосквыГородские службы начали очистку русла реки Городни в районе Братеево на юге Москвы
Городские службы начали очистку русла реки Городни в районе Братеево на юге Москвы
© Telegram/Городское хозяйство Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Городские службы начали работы по очистке русла реки Городни в районе Братеево на юге Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по очистке русла малой реки Городни в "Парке в пойме реки Городни". Городня – второй по длине и объему вод приток Москвы-реки после реки Сетуни. Она начинается в Битцевском парке в районе Ясенево и впадает в Москву-реку в районе Марьино возле Бесединского моста. Работы пройдут на участке протяженностью около двух километров в нижнем течении Городни, где образуются наносы ила и песка со всего юга Москвы. Мероприятия проведут в несколько этапов", - заявили в пресс-службе.
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В пресс-службе рассказали, что на первом этапе русловый участок очистят от иловых отложений объемом около 20 тысяч кубических метров. После отремонтируют береговую полосу: на отдельных участках для предотвращения сползания в реку грунта с прибрежной зоны сделают стенку из лиственничных бревен. Установленные на глубину до трех метров, они послужат прочным каркасом для речного русла. На заключительном этапе в русле реки Городни планируется обустроить зоны биоплато общей площадью 150 квадратных метров. В теплое время года в них высадят более 4 тысяч многолетних водных растений – тростник обыкновенный и камыш озерный.
Сообщается, что комплекс работ позволит обеспечить высокую пропускную способность речного участка, а значит, и качественное функционирование по транспортировке речной воды и атмосферных осадков. Завершить работы планируется к осени 2023 года.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЯсеневоГородское хозяйство Москвы
 
 
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