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В Воронеже на автобусной остановке нашли новорожденного мальчика - РИА Новости, 21.10.2022
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В Воронеже на автобусной остановке нашли новорожденного мальчика
В Воронеже на автобусной остановке нашли новорожденного мальчика - РИА Новости, 21.10.2022
В Воронеже на автобусной остановке нашли новорожденного мальчика
Новорожденного мальчика, завернутого в пеленки, нашли на конечной остановке в отдаленном микрорайоне Воронежа, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:25
2022-10-21T12:25
происшествия
воронеж
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 21 окт - РИА Новости. Новорожденного мальчика, завернутого в пеленки, нашли на конечной остановке в отдаленном микрорайоне Воронежа, сообщает управление СК РФ по региону."По предварительным данным, 21 октября 2022 года в утреннее время на остановке общественного транспорта в поселке Малышево Советского района Воронежа местные жители обнаружили оставленного без присмотра новорожденного мальчика, завернутого в пеленки и одеяло, рядом находилась бутылочка со смесью", - говорится в сообщении. Как отмечает следствие, мальчик был госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает.Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, опрашиваются очевидцы, изымаются записи с камер наблюдения. "В настоящее время следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции проводится комплекс неотложных мероприятий, направленных на установление лица (лиц), причастного к данному происшествию", - сообщает следствие.Прокуратура Воронежской области информирует, что организована проверка работы органов системы профилактики, полиция ведет поиски матери ребенка.
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происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
12:25 21.10.2022
 
В Воронеже на автобусной остановке нашли новорожденного мальчика

На окраине Воронежа на автобусной остановке нашли новорожденного мальчика

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 21 окт - РИА Новости. Новорожденного мальчика, завернутого в пеленки, нашли на конечной остановке в отдаленном микрорайоне Воронежа, сообщает управление СК РФ по региону.
"По предварительным данным, 21 октября 2022 года в утреннее время на остановке общественного транспорта в поселке Малышево Советского района Воронежа местные жители обнаружили оставленного без присмотра новорожденного мальчика, завернутого в пеленки и одеяло, рядом находилась бутылочка со смесью", - говорится в сообщении. Как отмечает следствие, мальчик был госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, опрашиваются очевидцы, изымаются записи с камер наблюдения. "В настоящее время следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции проводится комплекс неотложных мероприятий, направленных на установление лица (лиц), причастного к данному происшествию", - сообщает следствие.
Прокуратура Воронежской области информирует, что организована проверка работы органов системы профилактики, полиция ведет поиски матери ребенка.
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ПроисшествияВоронежРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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