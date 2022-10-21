https://ria.ru/20221021/novorozhdennyy-1825621501.html

В Воронеже на автобусной остановке нашли новорожденного мальчика

В Воронеже на автобусной остановке нашли новорожденного мальчика - РИА Новости, 21.10.2022

В Воронеже на автобусной остановке нашли новорожденного мальчика

Новорожденного мальчика, завернутого в пеленки, нашли на конечной остановке в отдаленном микрорайоне Воронежа, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:25

2022-10-21T12:25

2022-10-21T12:25

происшествия

воронеж

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 21 окт - РИА Новости. Новорожденного мальчика, завернутого в пеленки, нашли на конечной остановке в отдаленном микрорайоне Воронежа, сообщает управление СК РФ по региону."По предварительным данным, 21 октября 2022 года в утреннее время на остановке общественного транспорта в поселке Малышево Советского района Воронежа местные жители обнаружили оставленного без присмотра новорожденного мальчика, завернутого в пеленки и одеяло, рядом находилась бутылочка со смесью", - говорится в сообщении. Как отмечает следствие, мальчик был госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает.Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, опрашиваются очевидцы, изымаются записи с камер наблюдения. "В настоящее время следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции проводится комплекс неотложных мероприятий, направленных на установление лица (лиц), причастного к данному происшествию", - сообщает следствие.Прокуратура Воронежской области информирует, что организована проверка работы органов системы профилактики, полиция ведет поиски матери ребенка.

https://ria.ru/20221006/mladenets-1821936789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)