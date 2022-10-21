https://ria.ru/20221021/moskva-1825720554.html

Новый парк появился в ТиНАО в Москве

Новый парк появился в ТиНАО в Москве - РИА Новости, 21.10.2022

Новый парк появился в ТиНАО в Москве

Парк "Марьинский ручей" появился рядом с деревней Нижнее Валуево в поселении Филимонковское Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:19

2022-10-21T16:19

2022-10-21T16:19

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новомосковский административный округ

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Парк "Марьинский ручей" появился рядом с деревней Нижнее Валуево в поселении Филимонковское Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Парк "Марьинский ручей" общей площадью 6 гектаров создали рядом с деревней Нижнее Валуево в поселении Филимонковское Троицкого и Новомосковского административных округов. В рамках программы "Мой район" восстановили исторические границы русла Марьинского ручья – провели его расчистку и углубление, укрепили берега, капитально отремонтировали сооружения для пропуска воды. Через ручей обустроили пешеходный мост для жителей расположенного поблизости комплекса. В будущем планируется обустроить экотропу", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что также специалисты комплекса городского хозяйства проложили дорожно-тропиночную сеть протяжённостью 2 километра из различных видов покрытия, в том числе из экоматериалов – гранитного отсева и натурального камня. Для детей обустроили большой игровой комплекс с разнообразными элементами – горками, лесенками и качалками. Специалисты поставили качели высотой пять метров, оборудовали памп-трек, площадки для воркаута, установили столы для пинг-понга, проложили велодорожку. Для пикников появились семь зон со столами, скамейками и мангалами под навесами.Помимо этого, специалисты оборудовали современную систему освещения с энергоэффективными светильниками. Дополнительно озеленили территорию: высадили более 190 деревьев и кустарников, разбили газоны и цветники.

https://ria.ru/20221021/ochistka-1825688460.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новомосковский административный округ, тинао, москва, городское хозяйство москвы