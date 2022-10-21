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Новый парк появился в ТиНАО в Москве
Новый парк появился в ТиНАО в Москве - РИА Новости, 21.10.2022
Новый парк появился в ТиНАО в Москве
Парк "Марьинский ручей" появился рядом с деревней Нижнее Валуево в поселении Филимонковское Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:19
2022-10-21T16:19
2022-10-21T16:19
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Парк "Марьинский ручей" появился рядом с деревней Нижнее Валуево в поселении Филимонковское Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Парк "Марьинский ручей" общей площадью 6 гектаров создали рядом с деревней Нижнее Валуево в поселении Филимонковское Троицкого и Новомосковского административных округов. В рамках программы "Мой район" восстановили исторические границы русла Марьинского ручья – провели его расчистку и углубление, укрепили берега, капитально отремонтировали сооружения для пропуска воды. Через ручей обустроили пешеходный мост для жителей расположенного поблизости комплекса. В будущем планируется обустроить экотропу", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что также специалисты комплекса городского хозяйства проложили дорожно-тропиночную сеть протяжённостью 2 километра из различных видов покрытия, в том числе из экоматериалов – гранитного отсева и натурального камня. Для детей обустроили большой игровой комплекс с разнообразными элементами – горками, лесенками и качалками. Специалисты поставили качели высотой пять метров, оборудовали памп-трек, площадки для воркаута, установили столы для пинг-понга, проложили велодорожку. Для пикников появились семь зон со столами, скамейками и мангалами под навесами.Помимо этого, специалисты оборудовали современную систему освещения с энергоэффективными светильниками. Дополнительно озеленили территорию: высадили более 190 деревьев и кустарников, разбили газоны и цветники.
https://ria.ru/20221021/ochistka-1825688460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новомосковский административный округ, тинао, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Новомосковский административный округ, ТиНАО, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Парк "Марьинский ручей" появился рядом с деревней Нижнее Валуево в поселении Филимонковское Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Парк "Марьинский ручей" общей площадью 6 гектаров создали рядом с деревней Нижнее Валуево в поселении Филимонковское Троицкого и Новомосковского административных округов. В рамках программы "Мой район" восстановили исторические границы русла Марьинского ручья – провели его расчистку и углубление, укрепили берега, капитально отремонтировали сооружения для пропуска воды. Через ручей обустроили пешеходный мост для жителей расположенного поблизости комплекса. В будущем планируется обустроить экотропу", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что также специалисты комплекса городского хозяйства проложили дорожно-тропиночную сеть протяжённостью 2 километра из различных видов покрытия, в том числе из экоматериалов – гранитного отсева и натурального камня. Для детей обустроили большой игровой комплекс с разнообразными элементами – горками, лесенками и качалками. Специалисты поставили качели высотой пять метров, оборудовали памп-трек, площадки для воркаута, установили столы для пинг-понга, проложили велодорожку. Для пикников появились семь зон со столами, скамейками и мангалами под навесами.
Помимо этого, специалисты оборудовали современную систему освещения с энергоэффективными светильниками. Дополнительно озеленили территорию: высадили более 190 деревьев
и кустарников, разбили газоны и цветники.