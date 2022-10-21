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Горслужбы начали благоустройство возле станции метро "Внуково" в Москве
Горслужбы начали благоустройство возле станции метро "Внуково" в Москве - РИА Новости, 21.10.2022
Горслужбы начали благоустройство возле станции метро "Внуково" в Москве
Городские службы приступили к проведению благоустройства территории возле строящейся станции метро "Внуково" на западе столицы, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:26
2022-10-21T13:26
2022-10-21T13:26
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
благоустройство
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Городские службы приступили к проведению благоустройства территории возле строящейся станции метро "Внуково" на западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле строящейся станции метро "Внуково" на западе столицы. В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности станции метро "Внуково" приведем в порядок привокзальную площадь, улицы Центральная, 1-я и 2-я Рейсовые. Главная задача - сделать удобные пересадки с одного вида транспорта на другой, решить вопрос с организацией стоянок для автомобилей, в том числе такси", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства отметили, что для безопасности пешеходов и водителей в зоне работ выставляют ограждения и обустраивают проходы.Заммэра подчеркнул, что воздушные кабельные линии уберут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность коммуникаций.Он добавил, что на финальном этапе благоустройства возле станции метро "Внуково" проведут озеленение: высадят около 60 деревьев и 100 кустарников, разобьют газон площадью 14 тысяч квадратных метров.Сообщается, что завершить работы планируется в IV квартале 2023 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Благоустройство
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Городские службы приступили к проведению благоустройства территории возле строящейся станции метро "Внуково" на западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле строящейся станции метро "Внуково" на западе столицы. В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности станции метро "Внуково" приведем в порядок привокзальную площадь, улицы Центральная, 1-я и 2-я Рейсовые. Главная задача - сделать удобные пересадки с одного вида транспорта на другой, решить вопрос с организацией стоянок для автомобилей, в том числе такси", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства отметили, что для безопасности пешеходов и водителей в зоне работ выставляют ограждения и обустраивают проходы.
Заммэра подчеркнул, что воздушные кабельные линии уберут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность коммуникаций.
"В ходе работ заменим покрытие тротуаров, общая площадь пешеходной зоны составит 37 тысяч квадратных метров, обновим асфальт на проезжей части, установим более 800 дорожных знаков и восемь светофоров. Для пассажиров общественного транспорта оборудуем три современных остановочных павильона, освещать пространство будут свыше 130 фонарей со светодиодными светильниками", - рассказал Бирюков.
Он добавил, что на финальном этапе благоустройства возле станции метро
"Внуково" проведут озеленение: высадят около 60 деревьев и 100 кустарников, разобьют газон площадью 14 тысяч квадратных метров.
Сообщается, что завершить работы планируется в IV квартале 2023 года.