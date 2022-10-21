https://ria.ru/20221021/moskva-1825648659.html

Горслужбы начали благоустройство возле станции метро "Внуково" в Москве

Горслужбы начали благоустройство возле станции метро "Внуково" в Москве - РИА Новости, 21.10.2022

Горслужбы начали благоустройство возле станции метро "Внуково" в Москве

Городские службы приступили к проведению благоустройства территории возле строящейся станции метро "Внуково" на западе столицы, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:26

2022-10-21T13:26

2022-10-21T13:26

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

благоустройство

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Городские службы приступили к проведению благоустройства территории возле строящейся станции метро "Внуково" на западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле строящейся станции метро "Внуково" на западе столицы. В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности станции метро "Внуково" приведем в порядок привокзальную площадь, улицы Центральная, 1-я и 2-я Рейсовые. Главная задача - сделать удобные пересадки с одного вида транспорта на другой, решить вопрос с организацией стоянок для автомобилей, в том числе такси", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства отметили, что для безопасности пешеходов и водителей в зоне работ выставляют ограждения и обустраивают проходы.Заммэра подчеркнул, что воздушные кабельные линии уберут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность коммуникаций.Он добавил, что на финальном этапе благоустройства возле станции метро "Внуково" проведут озеленение: высадят около 60 деревьев и 100 кустарников, разобьют газон площадью 14 тысяч квадратных метров.Сообщается, что завершить работы планируется в IV квартале 2023 года.

https://realty.ria.ru/20221021/mosgaz-1825574273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, благоустройство