https://ria.ru/20221021/mordoviya-1825625457.html

Власти Мордовии защитят интересы бизнеса региона на маркетплейсах

Власти Мордовии защитят интересы бизнеса региона на маркетплейсах - РИА Новости, 21.10.2022

Власти Мордовии защитят интересы бизнеса региона на маркетплейсах

Глава Мордовии Артем Здунов заявил о необходимости защиты интересы бизнесменов республики на маркетплейсах и планах расширения бизнеса Мордовии на российских... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:34

2022-10-21T12:34

2022-10-21T12:34

республика мордовия

экономика

артем здунов

россия

республика мордовия

саранск

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов заявил о необходимости защиты интересы бизнесменов республики на маркетплейсах и планах расширения бизнеса Мордовии на российских электронных торговых площадках, сообщает пресс-служба главы региона.Глава Мордовии провел совещание по вопросам продвижения субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на электронных торговых площадках. В нем приняли участие члены кабинета министров и представители бизнес-сообщества региона."Мы делаем это, чтобы повысить уровень продаж в сегодняшних сложных условиях. Анализ, проведенный в период ковида, показал: те, кто занимались торговлей в интернете, открывали для себя новые площадки, отстояли свой бизнес и даже выросли. Необходимо обучать, сопровождать и рассказывать об этом направлении, чтобы помочь увеличить продажи. Субъекты МСП составляют более 70% продавцов на маркетплейсах, поэтому максимальное количество предпринимателей республики должны узнать о тонкостях этой работы", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Отмечается, что сегодня в Мордовии более тысячи субъектов МСП осуществляют розничную торговлю через интернет, 19 представлены на маркетплейсах. Республиканский центр "Мой Бизнес" проводит для представителей малого и среднего предпринимательства обучающие семинары, помогает с логистикой и первыми продажами. До конца года планируется оказать содействие в начале работы на маркетплейсах более чем 30 субъектам МСП, общий объем субсидий на продвижение составит около 2 миллионов рублей.Предприниматели региона рассказали о своем опыте работы на электронных торговых площадках, а также о плюсах этой работы и трудностях, которые они испытывают. В частности, они предложили разработать меры поддержки на маркетинговые расходы. Глава Мордовии поддержал эту идею, отметив, что "на маркетинг идут основные расходы, поэтому будет логично субсидировать рекламные кампании".Также предприниматели пожаловались на халатное отношение маркетплейсов на прием товаров, а также отсутствие сортировочных центров в республике, которые значительно бы облегчили работу для предпринимателей. Здунов поручил проработать создание в регионе органа потребкооперации. "Права бизнеса в работе с операторами торговых площадок нужно защищать. Хороший опыт есть в Центросоюзе РФ, в Мордовии тоже должен быть такой представитель, чтобы наших не обижали. В этой сфере должны работать юристы, которые будут разговаривать с торговыми площадками от имени предпринимателей", - сказал глава республики. Также принято предложение по организации сортировочных центров для всех маркетплейсов.

https://ria.ru/20221020/mordoviya-1825418285.html

https://ria.ru/20221014/mordoviya-1824124547.html

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экономика, артем здунов, россия, республика мордовия, саранск