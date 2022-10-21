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В Молдавии предупредили о возможных отключений электроэнергии из-за кризиса - РИА Новости, 21.10.2022
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В Молдавии предупредили о возможных отключений электроэнергии из-за кризиса
В Молдавии предупредили о возможных отключений электроэнергии из-за кризиса - РИА Новости, 21.10.2022
В Молдавии предупредили о возможных отключений электроэнергии из-за кризиса
Поставщик электроэнергии для центральных и южных районов Молдавии предупреждает потребителей о возможных "веерных" отключениях из-за энергокризиса и дефицита... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:47
2022-10-21T11:47
жкх
молдавия
украина
кишинев
энергоатом
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Поставщик электроэнергии для центральных и южных районов Молдавии предупреждает потребителей о возможных "веерных" отключениях из-за энергокризиса и дефицита энергии, сообщила пресс-служба компании Premier Energy.В пятницу госпредприятие Energocom предупредило компанию Premier Energy о наличии дефицита электроэнергии."Из-за отсутствия мощности в условиях режима повышенной готовности в электроэнергетике, установленного Комиссией по чрезвычайным ситуациям, оператор распределительной системы Premier Energy Distribution может получить предписание об ограничении потребления до объемов, предусмотренных договоров путем отключения от сети некоторых категорий потребителей, применяя отключения "веером", - сообщает компания на сайте.Поставщик обещает заранее предупреждать потребителей о возможных отключениях через соцсети, а также напрямую по электронной почте согласно своей базе данных. Кроме того компания направит уведомления в органы местной государственной администрации, предупреждая заранее города или отдельные районы.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Министерство энергетики Украины сообщило в понедельник, что страна с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в связи с ракетными обстрелами. Молдавия до 15 октября планировала закупать 33% необходимой электроэнергии у украинских компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что Кишинев договорился с Тирасполем об увеличении объема производства энергии на Молдавской ГРЭС. Власти Молдавии призывают жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления.
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жкх, молдавия, украина, кишинев, энергоатом
ЖКХ, Молдавия, Украина, Кишинев, Энергоатом
11:47 21.10.2022
 
В Молдавии предупредили о возможных отключений электроэнергии из-за кризиса

В Молдавии Premier Energy предупредила о риске "веерных" отключений из-за кризиса

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередач в Мариуполе
Линии электропередач в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередач в Мариуполе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Поставщик электроэнергии для центральных и южных районов Молдавии предупреждает потребителей о возможных "веерных" отключениях из-за энергокризиса и дефицита энергии, сообщила пресс-служба компании Premier Energy.
В пятницу госпредприятие Energocom предупредило компанию Premier Energy о наличии дефицита электроэнергии.
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"Из-за отсутствия мощности в условиях режима повышенной готовности в электроэнергетике, установленного Комиссией по чрезвычайным ситуациям, оператор распределительной системы Premier Energy Distribution может получить предписание об ограничении потребления до объемов, предусмотренных договоров путем отключения от сети некоторых категорий потребителей, применяя отключения "веером", - сообщает компания на сайте.
Поставщик обещает заранее предупреждать потребителей о возможных отключениях через соцсети, а также напрямую по электронной почте согласно своей базе данных. Кроме того компания направит уведомления в органы местной государственной администрации, предупреждая заранее города или отдельные районы.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Министерство энергетики Украины сообщило в понедельник, что страна с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в связи с ракетными обстрелами. Молдавия до 15 октября планировала закупать 33% необходимой электроэнергии у украинских компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что Кишинев договорился с Тирасполем об увеличении объема производства энергии на Молдавской ГРЭС. Власти Молдавии призывают жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления.
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