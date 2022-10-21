https://ria.ru/20221021/mobilizivannye-1825702952.html

Белгородским мобилизованным из сферы ЖКХ сохранят доходы, заявил Гладков

Белгородским мобилизованным из сферы ЖКХ сохранят доходы, заявил Гладков - РИА Новости, 21.10.2022

Белгородским мобилизованным из сферы ЖКХ сохранят доходы, заявил Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подписал соглашения с работодателями сферы ЖКХ о сохранении уровня доходов мобилизованных работников, сообщила... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:41

2022-10-21T15:41

2022-10-21T15:44

белгородская область

вячеслав гладков

белгородская область

частичная мобилизация в россии

белгород

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БЕЛГОРОД, 21 окт – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подписал соглашения с работодателями сферы ЖКХ о сохранении уровня доходов мобилизованных работников, сообщила пресс-служба правительства региона."В рамках соглашения работодатели обязуются сохранить за мобилизованными сотрудниками их рабочие места, приостанавливая действие трудовых договоров. Предприятия обеспечивают сохранение уровня доходов работников и производят выплаты в размере средней заработной платы сотрудникам, принимающим участие в специальной военной операции", - говорится в сообщении.Соглашение с правительством Белгородской области подписали 11 работодателей сферы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе ГУП "Белоблводоканал", "Центр экологической безопасности", "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области", ряд теплосетевых компаний."Я благодарен за принятое вами решение. Искренне надеюсь, что и другие работодатели в нашем регионе последуют этому примеру. Ситуация сегодня в каждой семье складывается непростая, поэтому наша совместная задача – помогать семьям военнослужащих всем, чем мы только можем", - отметил Гладков.По словам губернатора, власти уже выплатили более 320 миллионов рублей в качестве единовременной выплаты по 100 тысяч рублей военнослужащим. Кроме того, в регионе предусмотрены выплаты по 3 тысячи рублей на питание детям мобилизованных. "Рассматриваем и другие виды поддержки, в том числе по дополнительному обмундированию – раздали уже 3 тысячи необходимых комплектов. Помогаем совместными усилиями", - добавил глава региона.Соглашение с работодателями вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. Ранее Гладков подписал аналогичные соглашения с агропромышленными и промышленными предприятиями Белгородской области. Кроме того, самозанятые и безработные, призванные в рамках частичной мобилизации, будут получать дополнительную поддержку за счёт средств регионального бюджета.

https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823163087.html

белгородская область

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Наталья Макарова

вячеслав гладков, белгородская область, частичная мобилизация в россии, белгород