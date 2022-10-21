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Глава Магаданской области доложил Путину о прошедшей частичной мобилизации
Глава Магаданской области доложил Путину о прошедшей частичной мобилизации - РИА Новости, 21.10.2022
Глава Магаданской области доложил Путину о прошедшей частичной мобилизации
Поставленные перед Магаданской областью задачи в рамках частичной мобилизации выполнены, сделаны выводы из допущенных ошибок, сообщил президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:15
2022-10-21T14:15
2022-10-21T14:15
владимир путин
сергей носов
магаданская область
россия
дальний восток
безопасность
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Поставленные перед Магаданской областью задачи в рамках частичной мобилизации выполнены, сделаны выводы из допущенных ошибок, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Магаданской области Сергей Носов. Онлайн-встреча Путина с Носовым прошла в пятницу."Прошла частичная мобилизация. Хочу сказать, что задачи, которые были перед нами поставлены, выполнены. Мы столкнулись, я думаю, как и многие, с ошибками, из которых уже сделали выводы", - сказал Носов.Он отметил, что призванным в рамках частичной мобилизации и контрактникам, участвующим в спецоперации, а также их семьям оказывается поддержка. Глава региона добавил, что в целом взаимодействие с Восточным военным округом организовано так, чтобы совместно решать все возникающие сложности и выполнять поставленные задачи.По словам Носова, жители Магаданской области, несмотря на удаленность Дальнего Востока, внимательно следят за событиями.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сергей носов, магаданская область, россия, дальний восток, безопасность, частичная мобилизация в россии
Владимир Путин, Сергей Носов, Магаданская область, Россия, Дальний Восток, Безопасность, Частичная мобилизация в России
Глава Магаданской области доложил Путину о прошедшей частичной мобилизации
Магаданский губернатор Носов доложил Путину о выполнении планов частичной мобилизации