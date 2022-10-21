https://ria.ru/20221021/mobilizatsiya-1825671274.html

Глава Магаданской области доложил Путину о прошедшей частичной мобилизации

Глава Магаданской области доложил Путину о прошедшей частичной мобилизации - РИА Новости, 21.10.2022

Глава Магаданской области доложил Путину о прошедшей частичной мобилизации

Поставленные перед Магаданской областью задачи в рамках частичной мобилизации выполнены, сделаны выводы из допущенных ошибок, сообщил президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:15

2022-10-21T14:15

2022-10-21T14:15

владимир путин

сергей носов

магаданская область

россия

дальний восток

безопасность

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Поставленные перед Магаданской областью задачи в рамках частичной мобилизации выполнены, сделаны выводы из допущенных ошибок, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Магаданской области Сергей Носов. Онлайн-встреча Путина с Носовым прошла в пятницу."Прошла частичная мобилизация. Хочу сказать, что задачи, которые были перед нами поставлены, выполнены. Мы столкнулись, я думаю, как и многие, с ошибками, из которых уже сделали выводы", - сказал Носов.Он отметил, что призванным в рамках частичной мобилизации и контрактникам, участвующим в спецоперации, а также их семьям оказывается поддержка. Глава региона добавил, что в целом взаимодействие с Восточным военным округом организовано так, чтобы совместно решать все возникающие сложности и выполнять поставленные задачи.По словам Носова, жители Магаданской области, несмотря на удаленность Дальнего Востока, внимательно следят за событиями.

https://ria.ru/20221018/podmoskove-1824844067.html

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магаданская область

россия

дальний восток

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, сергей носов, магаданская область, россия, дальний восток, безопасность, частичная мобилизация в россии