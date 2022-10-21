Рейтинг@Mail.ru
Глава Магаданской области доложил Путину о прошедшей частичной мобилизации - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221021/mobilizatsiya-1825671274.html
Глава Магаданской области доложил Путину о прошедшей частичной мобилизации
Глава Магаданской области доложил Путину о прошедшей частичной мобилизации - РИА Новости, 21.10.2022
Глава Магаданской области доложил Путину о прошедшей частичной мобилизации
Поставленные перед Магаданской областью задачи в рамках частичной мобилизации выполнены, сделаны выводы из допущенных ошибок, сообщил президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:15
2022-10-21T14:15
владимир путин
сергей носов
магаданская область
россия
дальний восток
безопасность
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152590/02/1525900237_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_e5ab6835f53a65dbf139c163e1934d6b.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Поставленные перед Магаданской областью задачи в рамках частичной мобилизации выполнены, сделаны выводы из допущенных ошибок, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Магаданской области Сергей Носов. Онлайн-встреча Путина с Носовым прошла в пятницу."Прошла частичная мобилизация. Хочу сказать, что задачи, которые были перед нами поставлены, выполнены. Мы столкнулись, я думаю, как и многие, с ошибками, из которых уже сделали выводы", - сказал Носов.Он отметил, что призванным в рамках частичной мобилизации и контрактникам, участвующим в спецоперации, а также их семьям оказывается поддержка. Глава региона добавил, что в целом взаимодействие с Восточным военным округом организовано так, чтобы совместно решать все возникающие сложности и выполнять поставленные задачи.По словам Носова, жители Магаданской области, несмотря на удаленность Дальнего Востока, внимательно следят за событиями.
https://ria.ru/20221018/podmoskove-1824844067.html
https://ria.ru/20221021/mobilizatsiya-1825638285.html
магаданская область
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152590/02/1525900237_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_356d5e7e728f47022de778780981fa9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, сергей носов, магаданская область, россия, дальний восток, безопасность, частичная мобилизация в россии
Владимир Путин, Сергей Носов, Магаданская область, Россия, Дальний Восток, Безопасность, Частичная мобилизация в России
14:15 21.10.2022
 
Глава Магаданской области доложил Путину о прошедшей частичной мобилизации

Магаданский губернатор Носов доложил Путину о выполнении планов частичной мобилизации

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкСергей Носов
Сергей Носов - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Сергей Носов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Поставленные перед Магаданской областью задачи в рамках частичной мобилизации выполнены, сделаны выводы из допущенных ошибок, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Магаданской области Сергей Носов. Онлайн-встреча Путина с Носовым прошла в пятницу.
"Прошла частичная мобилизация. Хочу сказать, что задачи, которые были перед нами поставлены, выполнены. Мы столкнулись, я думаю, как и многие, с ошибками, из которых уже сделали выводы", - сказал Носов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 12:52Специальная военная операция на Украине
Воробьев: Подмосковье смогло завершить частичную мобилизацию досрочно
Он отметил, что призванным в рамках частичной мобилизации и контрактникам, участвующим в спецоперации, а также их семьям оказывается поддержка. Глава региона добавил, что в целом взаимодействие с Восточным военным округом организовано так, чтобы совместно решать все возникающие сложности и выполнять поставленные задачи.
По словам Носова, жители Магаданской области, несмотря на удаленность Дальнего Востока, внимательно следят за событиями.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 13:06
В Кремле ответили на вопрос о сроках завершения частичной мобилизации
 
Владимир ПутинСергей НосовМагаданская областьРоссияДальний ВостокБезопасностьЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала