13:44 21.10.2022 (обновлено: 13:58 21.10.2022)
Подготовка мобилизованных находится во внимании Путина, заявили в Кремле
Песков: Путин пока не планирует проверять пункты подготовки мобилизованных в регионах
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкВерховный Главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области
Верховный Главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. У президента России Владимира Путина пока нет планов посетить с проверкой пункты подготовки мобилизованных в других регионах, но он держит это в поле своего внимания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока конкретных каких-то планов я вам сообщить не могу по другим регионам, вы видели, что президент достаточно живо интересовался тем, как происходит процесс подготовки, ему была предоставлена исчерпывающая информация, президент продолжает работать, конечно же, держать это в поле своего внимания", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, собирается ли президент РФ после посещения полигона в Рязанской области проверить, как готовят мобилизированных и в других регионах.
В четверг президент России Владимир Путин проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа в Рязанской области.
С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.