https://ria.ru/20221021/mobilizatsiya-1825659043.html

Подготовка мобилизованных находится во внимании Путина, заявили в Кремле

Подготовка мобилизованных находится во внимании Путина, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.10.2022

Подготовка мобилизованных находится во внимании Путина, заявили в Кремле

У президента России Владимира Путина пока нет планов посетить с проверкой пункты подготовки мобилизованных в других регионах, но он держит это в поле своего... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:44

2022-10-21T13:44

2022-10-21T13:58

владимир путин

частичная мобилизация в россии

россия

украина

сергей шойгу

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. У президента России Владимира Путина пока нет планов посетить с проверкой пункты подготовки мобилизованных в других регионах, но он держит это в поле своего внимания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока конкретных каких-то планов я вам сообщить не могу по другим регионам, вы видели, что президент достаточно живо интересовался тем, как происходит процесс подготовки, ему была предоставлена исчерпывающая информация, президент продолжает работать, конечно же, держать это в поле своего внимания", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, собирается ли президент РФ после посещения полигона в Рязанской области проверить, как готовят мобилизированных и в других регионах.В четверг президент России Владимир Путин проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа в Рязанской области.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221021/mobilizatsiya-1825641183.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, частичная мобилизация в россии, россия, украина, сергей шойгу, дмитрий песков, безопасность