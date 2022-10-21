https://ria.ru/20221021/mobilizatsiya-1825641183.html

Песков ответил на вопрос о сообщениях про отправку на фронт без подготовки

Песков ответил на вопрос о сообщениях про отправку на фронт без подготовки - РИА Новости, 21.10.2022

Песков ответил на вопрос о сообщениях про отправку на фронт без подготовки

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что данные об отправке в зону боевых действий без должной подготовки призванных в рамках частичной... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:12

2022-10-21T13:12

2022-10-21T14:14

сергей шойгу

россия

украина

частичная мобилизация в россии

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что данные об отправке в зону боевых действий без должной подготовки призванных в рамках частичной мобилизации будут проверяться, этими вопросами занимается Минобороны РФ.Журналисты поинтересовались у Пескова, знают ли в Кремле о сообщениях военкоров, которые пишут о случаях отправки мобилизованных в зону спецоперации без должной подготовки."Вы знаете, эти вопросы непосредственно в компетенции Минобороны. Мы не в курсе деталей, но все мы видели эти сообщения. Разумеется, они будут проверяться", - ответил Песков.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221020/mobilizatsiya-1825468262.html

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россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии, безопасность, владимир путин