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Песков ответил на вопрос о сообщениях про отправку на фронт без подготовки - РИА Новости, 21.10.2022
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Песков ответил на вопрос о сообщениях про отправку на фронт без подготовки
Песков ответил на вопрос о сообщениях про отправку на фронт без подготовки - РИА Новости, 21.10.2022
Песков ответил на вопрос о сообщениях про отправку на фронт без подготовки
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что данные об отправке в зону боевых действий без должной подготовки призванных в рамках частичной... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:12
2022-10-21T14:14
сергей шойгу
россия
украина
частичная мобилизация в россии
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что данные об отправке в зону боевых действий без должной подготовки призванных в рамках частичной мобилизации будут проверяться, этими вопросами занимается Минобороны РФ.Журналисты поинтересовались у Пескова, знают ли в Кремле о сообщениях военкоров, которые пишут о случаях отправки мобилизованных в зону спецоперации без должной подготовки."Вы знаете, эти вопросы непосредственно в компетенции Минобороны. Мы не в курсе деталей, но все мы видели эти сообщения. Разумеется, они будут проверяться", - ответил Песков.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221020/mobilizatsiya-1825468262.html
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сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии, безопасность, владимир путин
Сергей Шойгу, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, Безопасность, Владимир Путин
13:12 21.10.2022 (обновлено: 14:14 21.10.2022)
 
Песков ответил на вопрос о сообщениях про отправку на фронт без подготовки

Песков заверил в проверке сообщений об отправке мобилизованных на фронт без подготовки

© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанкОтправка мобилизованных военнослужащих, прошедших полный цикл обучения, на Украину
Отправка мобилизованных военнослужащих, прошедших полный цикл обучения, на Украину - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Виталий Невар
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Отправка мобилизованных военнослужащих, прошедших полный цикл обучения, на Украину. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что данные об отправке в зону боевых действий без должной подготовки призванных в рамках частичной мобилизации будут проверяться, этими вопросами занимается Минобороны РФ.
Журналисты поинтересовались у Пескова, знают ли в Кремле о сообщениях военкоров, которые пишут о случаях отправки мобилизованных в зону спецоперации без должной подготовки.
Военная подготовка - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 18:12Специальная военная операция на Украине
Мобилизованных обучают с повышенной интенсивностью, заявили в Минобороны
"Вы знаете, эти вопросы непосредственно в компетенции Минобороны. Мы не в курсе деталей, но все мы видели эти сообщения. Разумеется, они будут проверяться", - ответил Песков.
С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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Сергей ШойгуРоссияУкраинаЧастичная мобилизация в РоссииБезопасностьВладимир Путин
 
 
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