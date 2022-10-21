https://ria.ru/20221021/mobilizatsiya-1825638285.html

В Кремле ответили на вопрос о сроках завершения частичной мобилизации

В Кремле ответили на вопрос о сроках завершения частичной мобилизации - РИА Новости, 21.10.2022

В Кремле ответили на вопрос о сроках завершения частичной мобилизации

По вопросу окончания сроков частичной мобилизации следует исходить из слов президента РФ Владимира Путина про две недели, более точной даты нет, заявил... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:06

2022-10-21T13:06

2022-10-21T13:26

частичная мобилизация в россии

россия

украина

сергей шойгу

владимир путин

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819424968_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_301395f3835d71319e2a1344d28c53df.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. По вопросу окончания сроков частичной мобилизации следует исходить из слов президента РФ Владимира Путина про две недели, более точной даты нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Могу напомнить вам слова президента о предположительных сроках окончания мобилизации, о которых президент сказал в Астане, когда общался с прессой... Какой-то более точной даты нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли дата завершения частичной мобилизации.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.Путин объявил об окончании частичной мобилизации в РФ к концу месяца во время пресс-конференции в Астане.

https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825087089.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

частичная мобилизация в россии, россия, украина, сергей шойгу, владимир путин, дмитрий песков