https://ria.ru/20221021/mobilizatsiya-1825638285.html
В Кремле ответили на вопрос о сроках завершения частичной мобилизации
В Кремле ответили на вопрос о сроках завершения частичной мобилизации - РИА Новости, 21.10.2022
В Кремле ответили на вопрос о сроках завершения частичной мобилизации
По вопросу окончания сроков частичной мобилизации следует исходить из слов президента РФ Владимира Путина про две недели, более точной даты нет, заявил... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:06
2022-10-21T13:06
2022-10-21T13:26
частичная мобилизация в россии
россия
украина
сергей шойгу
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. По вопросу окончания сроков частичной мобилизации следует исходить из слов президента РФ Владимира Путина про две недели, более точной даты нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Могу напомнить вам слова президента о предположительных сроках окончания мобилизации, о которых президент сказал в Астане, когда общался с прессой... Какой-то более точной даты нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли дата завершения частичной мобилизации.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.Путин объявил об окончании частичной мобилизации в РФ к концу месяца во время пресс-конференции в Астане.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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частичная мобилизация в россии, россия, украина, сергей шойгу, владимир путин, дмитрий песков
Частичная мобилизация в России, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Дмитрий Песков
13:06 21.10.2022 (обновлено: 13:26 21.10.2022)
В Кремле ответили на вопрос о сроках завершения частичной мобилизации
Представитель Кремля Песков сообщил, что точных сроков окончания частичной мобилизации нет