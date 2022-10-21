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Делать выводы о частичной мобилизации пока рано, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.10.2022
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Делать выводы о частичной мобилизации пока рано, заявили в Кремле
Делать выводы о частичной мобилизации пока рано, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.10.2022
Делать выводы о частичной мобилизации пока рано, заявили в Кремле
Выводы о ходе частичной мобилизации пока делать рано, в ряде регионов она продолжается, уроки выносятся, ситуация исправляется, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:59
2022-10-21T12:59
россия
частичная мобилизация в россии
украина
сергей шойгу
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Выводы о ходе частичной мобилизации пока делать рано, в ряде регионов она продолжается, уроки выносятся, ситуация исправляется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Пока делать какие-то выводы преждевременно. Вы знаете, что некоторые регионы уже завершили свой процесс (частичной мобилизации) на своем уровне, в некоторых регионах частичная мобилизация продолжается. Мы видим, что по многим параметрам ситуация выправилась, необходимые уроки выносятся, давайте дождемся, когда она будет завершена уже по всей стране", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, довольны ли в Кремле темпом исправления ошибок при частичной мобилизации, как в целом оценивают ее проведение.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.Путин объявил об окончании частичной мобилизации в РФ к концу месяца во время пресс-конференции в Астане.
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россия, частичная мобилизация в россии, украина, сергей шойгу, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Частичная мобилизация в России, Украина, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:59 21.10.2022
 
Делать выводы о частичной мобилизации пока рано, заявили в Кремле

Песков заявил, что делать выводы о частичной мобилизации рано, так как она продолжается

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Выводы о ходе частичной мобилизации пока делать рано, в ряде регионов она продолжается, уроки выносятся, ситуация исправляется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока делать какие-то выводы преждевременно. Вы знаете, что некоторые регионы уже завершили свой процесс (частичной мобилизации) на своем уровне, в некоторых регионах частичная мобилизация продолжается. Мы видим, что по многим параметрам ситуация выправилась, необходимые уроки выносятся, давайте дождемся, когда она будет завершена уже по всей стране", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, довольны ли в Кремле темпом исправления ошибок при частичной мобилизации, как в целом оценивают ее проведение.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
Путин объявил об окончании частичной мобилизации в РФ к концу месяца во время пресс-конференции в Астане.
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РоссияЧастичная мобилизация в РоссииУкраинаСергей ШойгуДмитрий ПесковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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