https://ria.ru/20221021/mobilizatsiya-1825635053.html

Делать выводы о частичной мобилизации пока рано, заявили в Кремле

Делать выводы о частичной мобилизации пока рано, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.10.2022

Делать выводы о частичной мобилизации пока рано, заявили в Кремле

Выводы о ходе частичной мобилизации пока делать рано, в ряде регионов она продолжается, уроки выносятся, ситуация исправляется, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:59

2022-10-21T12:59

2022-10-21T12:59

россия

частичная мобилизация в россии

украина

сергей шойгу

дмитрий песков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Выводы о ходе частичной мобилизации пока делать рано, в ряде регионов она продолжается, уроки выносятся, ситуация исправляется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Пока делать какие-то выводы преждевременно. Вы знаете, что некоторые регионы уже завершили свой процесс (частичной мобилизации) на своем уровне, в некоторых регионах частичная мобилизация продолжается. Мы видим, что по многим параметрам ситуация выправилась, необходимые уроки выносятся, давайте дождемся, когда она будет завершена уже по всей стране", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, довольны ли в Кремле темпом исправления ошибок при частичной мобилизации, как в целом оценивают ее проведение.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.Путин объявил об окончании частичной мобилизации в РФ к концу месяца во время пресс-конференции в Астане.

https://ria.ru/20221020/mobilizatsiya-1825490808.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, частичная мобилизация в россии, украина, сергей шойгу, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф)