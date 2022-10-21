https://ria.ru/20221021/mikroskhemy-1825521759.html

В ОЭЗ Москвы начали выпуск импортозамещающих промышленных микросхем

В ОЭЗ Москвы начали выпуск импортозамещающих промышленных микросхем - РИА Новости, 21.10.2022

В ОЭЗ Москвы начали выпуск импортозамещающих промышленных микросхем

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - "Зеленоградский нанотехнологический центр" (ЗНТЦ) начал выпуск импортозамещающей микроэлектроники РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T09:18

2022-10-21T09:18

2022-10-21T09:27

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - "Зеленоградский нанотехнологический центр" (ЗНТЦ) начал выпуск импортозамещающей микроэлектроники для промышленной автоматики, робототехники и других высокотехнологичных отраслей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Компания является резидентом ОЭЗ Москвы более 10 лет. За это время она выручила от продажи продукции и разработок 3,4 миллиарда рублей. Как резидент ОЭЗ предприятие получает дополнительную поддержку города: сниженный до 2% налог на прибыль и освобождение от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов.Как сообщили в ДИПП, в ОЭЗ Москвы сегодня работают более 30 предприятий микроэлектронной отрасли. Только за первую половину 2022 года сумма их инвестиций выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года в 15 раз – с 700 миллионов до 11 миллиардов рублей. В частности, ЗНТЦ с 2011 года вложил в свое развитие около трех миллиардов рублей.Разработки ЗНТЦ соответствуют зарубежным аналогам, однако при их создании специалисты компании использовали собственные технические решения."В настоящее время одной из приоритетных задач "Зеленоградского нанотехнологического центра" является разработка технологий и последующая организация мелкосерийного производства конкурентоспособной микроэлектронной продукции для обеспечения независимости от зарубежных производителей электронной компонентной базы", - отметила руководитель департамента продаж ЗНТЦ Елена Хаханина.

https://ria.ru/20221020/usb-1825230417.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, владислав овчинский, москва