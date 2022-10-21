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В ОЭЗ Москвы начали выпуск импортозамещающих промышленных микросхем - РИА Новости, 21.10.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20221021/mikroskhemy-1825521759.html
В ОЭЗ Москвы начали выпуск импортозамещающих промышленных микросхем
В ОЭЗ Москвы начали выпуск импортозамещающих промышленных микросхем - РИА Новости, 21.10.2022
В ОЭЗ Москвы начали выпуск импортозамещающих промышленных микросхем
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - "Зеленоградский нанотехнологический центр" (ЗНТЦ) начал выпуск импортозамещающей микроэлектроники РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T09:18
2022-10-21T09:27
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - "Зеленоградский нанотехнологический центр" (ЗНТЦ) начал выпуск импортозамещающей микроэлектроники для промышленной автоматики, робототехники и других высокотехнологичных отраслей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Компания является резидентом ОЭЗ Москвы более 10 лет. За это время она выручила от продажи продукции и разработок 3,4 миллиарда рублей. Как резидент ОЭЗ предприятие получает дополнительную поддержку города: сниженный до 2% налог на прибыль и освобождение от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов.Как сообщили в ДИПП, в ОЭЗ Москвы сегодня работают более 30 предприятий микроэлектронной отрасли. Только за первую половину 2022 года сумма их инвестиций выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года в 15 раз – с 700 миллионов до 11 миллиардов рублей. В частности, ЗНТЦ с 2011 года вложил в свое развитие около трех миллиардов рублей.Разработки ЗНТЦ соответствуют зарубежным аналогам, однако при их создании специалисты компании использовали собственные технические решения."В настоящее время одной из приоритетных задач "Зеленоградского нанотехнологического центра" является разработка технологий и последующая организация мелкосерийного производства конкурентоспособной микроэлектронной продукции для обеспечения независимости от зарубежных производителей электронной компонентной базы", - отметила руководитель департамента продаж ЗНТЦ Елена Хаханина.
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экономика, технологии, владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Владислав Овчинский, Москва
09:18 21.10.2022 (обновлено: 09:27 21.10.2022)
 

В ОЭЗ Москвы начали выпуск импортозамещающих промышленных микросхем

© Depositphotos.com / nd3000Инженеры во время работы над электронными компонентами микросхемы
Инженеры во время работы над электронными компонентами микросхемы - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Depositphotos.com / nd3000
Инженеры во время работы над электронными компонентами микросхемы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - "Зеленоградский нанотехнологический центр" (ЗНТЦ) начал выпуск импортозамещающей микроэлектроники для промышленной автоматики, робототехники и других высокотехнологичных отраслей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Предприятие начинает мелкосерийное производство интегральных микросхем, предназначенных для контроля угла поворота в системах управления различными объектами, в том числе промышленных устройств и бытовой техники. Также разработка будет использоваться в робототехнике. Кроме того, она может применяться автомобильной отрасли, в системах электронного управления двигателем, для корректировки положения фар и угла наклона кресел", – сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.
Компания является резидентом ОЭЗ Москвы более 10 лет. За это время она выручила от продажи продукции и разработок 3,4 миллиарда рублей. Как резидент ОЭЗ предприятие получает дополнительную поддержку города: сниженный до 2% налог на прибыль и освобождение от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов.
Как сообщили в ДИПП, в ОЭЗ Москвы сегодня работают более 30 предприятий микроэлектронной отрасли. Только за первую половину 2022 года сумма их инвестиций выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года в 15 раз – с 700 миллионов до 11 миллиардов рублей. В частности, ЗНТЦ с 2011 года вложил в свое развитие около трех миллиардов рублей.
Разработки ЗНТЦ соответствуют зарубежным аналогам, однако при их создании специалисты компании использовали собственные технические решения.
"В настоящее время одной из приоритетных задач "Зеленоградского нанотехнологического центра" является разработка технологий и последующая организация мелкосерийного производства конкурентоспособной микроэлектронной продукции для обеспечения независимости от зарубежных производителей электронной компонентной базы", - отметила руководитель департамента продаж ЗНТЦ Елена Хаханина.
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