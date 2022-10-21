https://ria.ru/20221021/metro-1825762044.html
На Кольцевой линии Московского метро поезда не идут против часовой стрелки
На Кольцевой линии Московского метро поезда не идут против часовой стрелки - РИА Новости, 21.10.2022
На Кольцевой линии Московского метро поезда не идут против часовой стрелки
На Кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки нет движения поездов из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:45
2022-10-21T17:45
2022-10-21T17:45
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. На Кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки нет движения поездов из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Кольцевой линии против часовой стрелки нет движения поездов из-за человека на пути. Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь поездами в направлении по часовой стрелке и радиальными линиями", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220830/metro-1813159856.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
На Кольцевой линии Московского метро поезда не идут против часовой стрелки
На Кольцевой линии Московского метро поезда не идут против часовой из-за человека на путях