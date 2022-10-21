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На Кольцевой линии Московского метро поезда не идут против часовой стрелки - РИА Новости, 21.10.2022
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На Кольцевой линии Московского метро поезда не идут против часовой стрелки
На Кольцевой линии Московского метро поезда не идут против часовой стрелки - РИА Новости, 21.10.2022
На Кольцевой линии Московского метро поезда не идут против часовой стрелки
На Кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки нет движения поездов из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:45
2022-10-21T17:45
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. На Кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки нет движения поездов из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Кольцевой линии против часовой стрелки нет движения поездов из-за человека на пути. Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь поездами в направлении по часовой стрелке и радиальными линиями", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
17:45 21.10.2022
 
На Кольцевой линии Московского метро поезда не идут против часовой стрелки

На Кольцевой линии Московского метро поезда не идут против часовой из-за человека на путях

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПассажиры на станции метро "Белорусская" Московского метрополитена
Пассажиры на станции метро Белорусская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пассажиры на станции метро "Белорусская" Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. На Кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки нет движения поездов из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Кольцевой линии против часовой стрелки нет движения поездов из-за человека на пути. Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь поездами в направлении по часовой стрелке и радиальными линиями", - говорится в сообщении.
Московский Метрополитен - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 14:48
Станцию "Владыкино" московского метро закрыли из-за разлива брома
 
ПроисшествияМоскваМосковский метрополитен
 
 
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