https://ria.ru/20221021/metro-1825762044.html

На Кольцевой линии Московского метро поезда не идут против часовой стрелки

На Кольцевой линии Московского метро поезда не идут против часовой стрелки - РИА Новости, 21.10.2022

На Кольцевой линии Московского метро поезда не идут против часовой стрелки

На Кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки нет движения поездов из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:45

2022-10-21T17:45

2022-10-21T17:45

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. На Кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки нет движения поездов из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Кольцевой линии против часовой стрелки нет движения поездов из-за человека на пути. Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь поездами в направлении по часовой стрелке и радиальными линиями", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220830/metro-1813159856.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, московский метрополитен