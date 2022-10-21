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В Мексике четыре человека пострадали из-за столкновения поезда с бензовозом - РИА Новости, 21.10.2022
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В Мексике четыре человека пострадали из-за столкновения поезда с бензовозом
В Мексике четыре человека пострадали из-за столкновения поезда с бензовозом - РИА Новости, 21.10.2022
В Мексике четыре человека пострадали из-за столкновения поезда с бензовозом
Поезд врезался в бензовоз в мексиканском штате Агуаскальентес, в результате чего произошли взрыв и пожар, четыре человека пострадали, около 50 автомобилей, а... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:10
2022-10-21T17:10
в мире
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мексика
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Поезд врезался в бензовоз в мексиканском штате Агуаскальентес, в результате чего произошли взрыв и пожар, четыре человека пострадали, около 50 автомобилей, а также линии электропередачи и газовые сети получили повреждения, сообщает газета Universal.Как пишет издание, ДТП произошло на путях под мостом: поезд врезался в бензовоз в тот момент, когда автомобиль пытался пересечь пути. Водителя бензовоза задержали на месте преступления."В результате взрыва и пожара дизельного бензовоза, который предположительно пытался проскочить перед поездом, четыре человека получили ранения, а также был нанесен ущерб 120 объектам недвижимости, включая дома и предприятия, и 50 автомобилям", - пишет издание.Universal пишет, что среди пострадавших была беременная женщина. Ее и двух ее соседей доставили в больницу в состоянии интоксикации. Подробностей о четвертом пострадавшем не сообщается. Кроме того, пишет издание, в результате пожара силам подразделения гражданской обороны и группам добровольцев, прибывшим на место происшествия, пришлось эвакуировать более 1,5 тысячи человек.По данным издания, взрыв от столкновения был настолько сильным, что он был слышен за несколько километров, а пламя и столб черного дыма от пожара были видны со всех концов города. Как отмечается, вечером в тот же день пожар удалось взять под контроль.
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в мире, авто, мексика
В мире, Авто, Мексика
17:10 21.10.2022
 
В Мексике четыре человека пострадали из-за столкновения поезда с бензовозом

В Мексике в ДТП поезда и бензовоза и при последующем взрыве пострадали четыре человека

© AP Photo / Rebecca BlackwellПолицейский грузовик в Мексике
Полицейский грузовик в Мексике - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Полицейский грузовик в Мексике. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Поезд врезался в бензовоз в мексиканском штате Агуаскальентес, в результате чего произошли взрыв и пожар, четыре человека пострадали, около 50 автомобилей, а также линии электропередачи и газовые сети получили повреждения, сообщает газета Universal.
Как пишет издание, ДТП произошло на путях под мостом: поезд врезался в бензовоз в тот момент, когда автомобиль пытался пересечь пути. Водителя бензовоза задержали на месте преступления.
"В результате взрыва и пожара дизельного бензовоза, который предположительно пытался проскочить перед поездом, четыре человека получили ранения, а также был нанесен ущерб 120 объектам недвижимости, включая дома и предприятия, и 50 автомобилям", - пишет издание.
Universal пишет, что среди пострадавших была беременная женщина. Ее и двух ее соседей доставили в больницу в состоянии интоксикации. Подробностей о четвертом пострадавшем не сообщается. Кроме того, пишет издание, в результате пожара силам подразделения гражданской обороны и группам добровольцев, прибывшим на место происшествия, пришлось эвакуировать более 1,5 тысячи человек.
По данным издания, взрыв от столкновения был настолько сильным, что он был слышен за несколько километров, а пламя и столб черного дыма от пожара были видны со всех концов города. Как отмечается, вечером в тот же день пожар удалось взять под контроль.
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