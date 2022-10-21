https://ria.ru/20221021/meksika-1825745438.html

В Мексике четыре человека пострадали из-за столкновения поезда с бензовозом

В Мексике четыре человека пострадали из-за столкновения поезда с бензовозом - РИА Новости, 21.10.2022

В Мексике четыре человека пострадали из-за столкновения поезда с бензовозом

Поезд врезался в бензовоз в мексиканском штате Агуаскальентес, в результате чего произошли взрыв и пожар, четыре человека пострадали, около 50 автомобилей, а... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:10

2022-10-21T17:10

2022-10-21T17:10

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Поезд врезался в бензовоз в мексиканском штате Агуаскальентес, в результате чего произошли взрыв и пожар, четыре человека пострадали, около 50 автомобилей, а также линии электропередачи и газовые сети получили повреждения, сообщает газета Universal.Как пишет издание, ДТП произошло на путях под мостом: поезд врезался в бензовоз в тот момент, когда автомобиль пытался пересечь пути. Водителя бензовоза задержали на месте преступления."В результате взрыва и пожара дизельного бензовоза, который предположительно пытался проскочить перед поездом, четыре человека получили ранения, а также был нанесен ущерб 120 объектам недвижимости, включая дома и предприятия, и 50 автомобилям", - пишет издание.Universal пишет, что среди пострадавших была беременная женщина. Ее и двух ее соседей доставили в больницу в состоянии интоксикации. Подробностей о четвертом пострадавшем не сообщается. Кроме того, пишет издание, в результате пожара силам подразделения гражданской обороны и группам добровольцев, прибывшим на место происшествия, пришлось эвакуировать более 1,5 тысячи человек.По данным издания, взрыв от столкновения был настолько сильным, что он был слышен за несколько километров, а пламя и столб черного дыма от пожара были видны со всех концов города. Как отмечается, вечером в тот же день пожар удалось взять под контроль.

https://ria.ru/20220915/meksika-1816879958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, авто, мексика