https://ria.ru/20221021/lipetsk-1825682263.html

В Липецке к 2024 году построят самую большую школу в области

В Липецке к 2024 году построят самую большую школу в области - РИА Новости, 21.10.2022

В Липецке к 2024 году построят самую большую школу в области

В 2024 году в одном из новых микрорайонов областного центра построят школу, рассчитанную на 1,5 тысячи учащихся, строительство начнется в следующем году на... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:52

2022-10-21T14:52

2022-10-21T14:52

липецкая область

игорь артамонов

липецк

строительство

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ЛИПЕЦК, 21 окт – РИА Новости. В 2024 году в одном из новых микрорайонов областного центра построят школу, рассчитанную на 1,5 тысячи учащихся, строительство начнется в следующем году на средства государственной программы "Развитие образования", сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Он уточнил, что это будет самое большое учебное заведение в области. Оно вместит 60 классов, несколько спортивных залов, пространства для отдыха, а также занятий творчеством и научно-практической деятельностью. Проект строительства будет реализован по договору концессии с одной из строительных фирм региона. Объект будет передан муниципалитету сразу после окончания стройки. При этом концессионер будет отвечать не только за проектирование образовательного учреждения, но и за его оснащение всем необходимым для организации качественного образовательного процесса."Это долгожданный объект для жителей микрорайона. Важно, что в школе будут созданы профессиональные классы и мастерские, которые помогут детям раскрыть таланты и определиться с будущей профессией", - сказал глава региона Игорь Артамонов.Он также отметил, что расходные обязательства Липецкой области по концессионному соглашению за 10 лет составят больше 3 миллиардов рублей, из них субсидии из федерального бюджета – 1,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20221020/remont-1825309565.html

липецк

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Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк, строительство