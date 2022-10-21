https://ria.ru/20221021/lipetsk-1825682263.html
В Липецке к 2024 году построят самую большую школу в области
В Липецке к 2024 году построят самую большую школу в области - РИА Новости, 21.10.2022
В Липецке к 2024 году построят самую большую школу в области
В 2024 году в одном из новых микрорайонов областного центра построят школу, рассчитанную на 1,5 тысячи учащихся, строительство начнется в следующем году на... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:52
2022-10-21T14:52
2022-10-21T14:52
липецкая область
игорь артамонов
липецк
строительство
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ЛИПЕЦК, 21 окт – РИА Новости. В 2024 году в одном из новых микрорайонов областного центра построят школу, рассчитанную на 1,5 тысячи учащихся, строительство начнется в следующем году на средства государственной программы "Развитие образования", сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Он уточнил, что это будет самое большое учебное заведение в области. Оно вместит 60 классов, несколько спортивных залов, пространства для отдыха, а также занятий творчеством и научно-практической деятельностью. Проект строительства будет реализован по договору концессии с одной из строительных фирм региона. Объект будет передан муниципалитету сразу после окончания стройки. При этом концессионер будет отвечать не только за проектирование образовательного учреждения, но и за его оснащение всем необходимым для организации качественного образовательного процесса."Это долгожданный объект для жителей микрорайона. Важно, что в школе будут созданы профессиональные классы и мастерские, которые помогут детям раскрыть таланты и определиться с будущей профессией", - сказал глава региона Игорь Артамонов.Он также отметил, что расходные обязательства Липецкой области по концессионному соглашению за 10 лет составят больше 3 миллиардов рублей, из них субсидии из федерального бюджета – 1,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20221020/remont-1825309565.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецк, строительство
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Строительство
ЛИПЕЦК, 21 окт – РИА Новости. В 2024 году в одном из новых микрорайонов областного центра построят школу, рассчитанную на 1,5 тысячи учащихся, строительство начнется в следующем году на средства государственной программы "Развитие образования", сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Он уточнил, что это будет самое большое учебное заведение в области. Оно вместит 60 классов, несколько спортивных залов, пространства для отдыха, а также занятий творчеством и научно-практической деятельностью. Проект строительства будет реализован по договору концессии с одной из строительных фирм региона. Объект будет передан муниципалитету сразу после окончания стройки. При этом концессионер будет отвечать не только за проектирование образовательного учреждения, но и за его оснащение всем необходимым для организации качественного образовательного процесса.
"Это долгожданный объект для жителей микрорайона. Важно, что в школе будут созданы профессиональные классы и мастерские, которые помогут детям раскрыть таланты и определиться с будущей профессией", - сказал глава региона Игорь Артамонов
.
Он также отметил, что расходные обязательства Липецкой области по концессионному соглашению за 10 лет составят больше 3 миллиардов рублей, из них субсидии из федерального бюджета – 1,6 миллиарда рублей.