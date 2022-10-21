https://ria.ru/20221021/kuzbass-1825576969.html
В Кузбассе начали готовить инструкторов и операторов квадрокоптеров
В Кузбассе начали готовить инструкторов и операторов квадрокоптеров - РИА Новости, 21.10.2022
В Кузбассе начали готовить инструкторов и операторов квадрокоптеров
Центр подготовки инструкторов и операторов беспилотных летательных аппаратов организовали в Кузбассе, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:08
2022-10-21T10:08
2022-10-21T10:08
сергей цивилев
кемеровская область
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812314268_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_ec7fc30dcfffc6137ca0ee0cb7395a84.jpg
КЕМЕРОВО, 21 окт - РИА Новости. Центр подготовки инструкторов и операторов беспилотных летательных аппаратов организовали в Кузбассе, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева."Министерство образования Кузбасса и "Кузбасский центр "Дом Юнармии" совместно с Институтом цифры КемГУ организовали Центр подготовки инструкторов и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", – говорится в сообщении.Уточняется, что обучением операторов будет заниматься центр подготовки на базе военно-патриотического центра "Авангард" в поселке Школьный Прокопьевского округа. Всего для обучения задействуют 221 квадрокоптер."…Для проведения СВО важна подготовка специалистов, которые уверенно обращаются с техническими средствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами. Расчет беспилотного летательного аппарата может помочь командиру подразделения видеть обстановку сверху в режиме реального времени и принимать соответствующие решения. Поэтому в Кузбассе организована бесплатная подготовка таких специалистов", - написал Цивилев.
https://ria.ru/20221021/nti-1825546261.html
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812314268_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3da04e53700c69c5699bd7c0a35df142.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей цивилев, кемеровская область, безопасность
Сергей Цивилев, Кемеровская область, Безопасность
В Кузбассе начали готовить инструкторов и операторов квадрокоптеров
В Кузбассе организовали центр подготовки инструкторов и операторов беспилотников
КЕМЕРОВО, 21 окт - РИА Новости.
Центр подготовки инструкторов и операторов беспилотных летательных аппаратов организовали в Кузбассе, сообщается
в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
"Министерство образования Кузбасса и "Кузбасский центр "Дом Юнармии" совместно с Институтом цифры КемГУ организовали Центр подготовки инструкторов и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", – говорится в сообщении.
Уточняется, что обучением операторов будет заниматься центр подготовки на базе военно-патриотического центра "Авангард" в поселке Школьный Прокопьевского округа. Всего для обучения задействуют 221 квадрокоптер.
"…Для проведения СВО важна подготовка специалистов, которые уверенно обращаются с техническими средствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами. Расчет беспилотного летательного аппарата может помочь командиру подразделения видеть обстановку сверху в режиме реального времени и принимать соответствующие решения. Поэтому в Кузбассе организована бесплатная подготовка таких специалистов", - написал Цивилев.