https://ria.ru/20221021/kuzbass-1825576969.html

В Кузбассе начали готовить инструкторов и операторов квадрокоптеров

В Кузбассе начали готовить инструкторов и операторов квадрокоптеров - РИА Новости, 21.10.2022

В Кузбассе начали готовить инструкторов и операторов квадрокоптеров

Центр подготовки инструкторов и операторов беспилотных летательных аппаратов организовали в Кузбассе, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T10:08

2022-10-21T10:08

2022-10-21T10:08

сергей цивилев

кемеровская область

безопасность

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КЕМЕРОВО, 21 окт - РИА Новости. Центр подготовки инструкторов и операторов беспилотных летательных аппаратов организовали в Кузбассе, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева."Министерство образования Кузбасса и "Кузбасский центр "Дом Юнармии" совместно с Институтом цифры КемГУ организовали Центр подготовки инструкторов и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", – говорится в сообщении.Уточняется, что обучением операторов будет заниматься центр подготовки на базе военно-патриотического центра "Авангард" в поселке Школьный Прокопьевского округа. Всего для обучения задействуют 221 квадрокоптер."…Для проведения СВО важна подготовка специалистов, которые уверенно обращаются с техническими средствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами. Расчет беспилотного летательного аппарата может помочь командиру подразделения видеть обстановку сверху в режиме реального времени и принимать соответствующие решения. Поэтому в Кузбассе организована бесплатная подготовка таких специалистов", - написал Цивилев.

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кемеровская область

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Екатерина Зайцева

сергей цивилев, кемеровская область, безопасность