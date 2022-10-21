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В Кузбассе начали готовить инструкторов и операторов квадрокоптеров - РИА Новости, 21.10.2022
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В Кузбассе начали готовить инструкторов и операторов квадрокоптеров
В Кузбассе начали готовить инструкторов и операторов квадрокоптеров - РИА Новости, 21.10.2022
В Кузбассе начали готовить инструкторов и операторов квадрокоптеров
Центр подготовки инструкторов и операторов беспилотных летательных аппаратов организовали в Кузбассе, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:08
2022-10-21T10:08
сергей цивилев
кемеровская область
безопасность
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КЕМЕРОВО, 21 окт - РИА Новости. Центр подготовки инструкторов и операторов беспилотных летательных аппаратов организовали в Кузбассе, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева."Министерство образования Кузбасса и "Кузбасский центр "Дом Юнармии" совместно с Институтом цифры КемГУ организовали Центр подготовки инструкторов и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", – говорится в сообщении.Уточняется, что обучением операторов будет заниматься центр подготовки на базе военно-патриотического центра "Авангард" в поселке Школьный Прокопьевского округа. Всего для обучения задействуют 221 квадрокоптер."…Для проведения СВО важна подготовка специалистов, которые уверенно обращаются с техническими средствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами. Расчет беспилотного летательного аппарата может помочь командиру подразделения видеть обстановку сверху в режиме реального времени и принимать соответствующие решения. Поэтому в Кузбассе организована бесплатная подготовка таких специалистов", - написал Цивилев.
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сергей цивилев, кемеровская область, безопасность
Сергей Цивилев, Кемеровская область, Безопасность
10:08 21.10.2022
 
В Кузбассе начали готовить инструкторов и операторов квадрокоптеров

В Кузбассе организовали центр подготовки инструкторов и операторов беспилотников

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие готовят к запуску беспилотник ZALA
Российские военнослужащие готовят к запуску беспилотник ZALA - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Российские военнослужащие готовят к запуску беспилотник ZALA. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 21 окт - РИА Новости. Центр подготовки инструкторов и операторов беспилотных летательных аппаратов организовали в Кузбассе, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
"Министерство образования Кузбасса и "Кузбасский центр "Дом Юнармии" совместно с Институтом цифры КемГУ организовали Центр подготовки инструкторов и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", – говорится в сообщении.
Уточняется, что обучением операторов будет заниматься центр подготовки на базе военно-патриотического центра "Авангард" в поселке Школьный Прокопьевского округа. Всего для обучения задействуют 221 квадрокоптер.
"…Для проведения СВО важна подготовка специалистов, которые уверенно обращаются с техническими средствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами. Расчет беспилотного летательного аппарата может помочь командиру подразделения видеть обстановку сверху в режиме реального времени и принимать соответствующие решения. Поэтому в Кузбассе организована бесплатная подготовка таких специалистов", - написал Цивилев.
Российский беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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