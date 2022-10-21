https://ria.ru/20221021/kurort-1825610151.html

Азаров обсудил развитие курорта "Сергиевские минеральные воды"

Азаров обсудил развитие курорта "Сергиевские минеральные воды" - РИА Новости, 21.10.2022

Азаров обсудил развитие курорта "Сергиевские минеральные воды"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил курорт "Сергиевские минеральные воды", где обсудил планы дальнейшего развития санатория, сообщает... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:51

2022-10-21T11:51

2022-10-21T11:51

общество

здоровье - общество

дмитрий азаров

самарская область

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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САМАРА, 21 окт – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил курорт "Сергиевские минеральные воды", где обсудил планы дальнейшего развития санатория, сообщает пресс-служба правительства региона."Губернатор Дмитрий Азаров побывал в санатории "Сергиевские минеральные воды". Глава региона оценил условия, которые сегодня созданы в многопрофильном лечебном центре, и обсудил с руководством учреждения планы дальнейшего развития санатория, где лечение проходят тысячи жителей Самарской области и других регионов страны", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, четыре года назад при содействии Азарова собственник - Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) - начал комплексную работу по модернизации санатория, материально-техническая база которого не обновлялась последние десятилетия. Для учреждения было приобретено современное лечебное оборудование, в том числе уникальное для Самарской области, ведется системная работа по ремонту номерного фонда и благоустройству территории поселка Серноводск.Азаров оценил, как изменился санаторий за последнее время, осмотрел номерной фонд, условия реабилитации и лечения. "К сожалению, на протяжении почти четверти века здесь не происходило изменений в позитивную сторону. И мне, как человеку неравнодушному, самарскому, конечно, было обидно за эту всесоюзную когда-то, а сегодня всероссийскую здравницу, что она каждый год теряла компетенции, теряла привлекательность и не развивалась, а наоборот, деградировала. Выводы, которые можно сделать сегодня: курорт меняется. Меня это радует. Мы сегодня убедились, что есть динамика, есть новое, самое современное оборудование, которое помогает людям восстанавливать здоровье, есть обновленные номера, в которые приятно зайти, есть повышение сервиса предоставления услуг и качества медицинской помощи", - цитирует губернатора пресс-служба.Азаров отметил, что находится в прямом контакте с руководством ФМБА. Он добавил, что регион со своей стороны готов и дальше помогать в создании комфортной среды и условий для пациентов и отдыхающих, повышении уровня благоустройства. Глава региона выразил уверенность, что преображение санатория будет продолжаться."Находясь в постоянном контакте в целях развития курорта с руководством ФМБА и самого учреждения, я уверен, мы наметим верный план развития и будем воплощать его в жизнь. Те изменения, которые происходят, говорят о том, что все это востребовано. Курорт вернул своих клиентов, и сейчас практически полностью заполнен. Я уверен, что интерес к этому эффективному курорту, к нашим источникам будет только возрастать", - приводит слова Азарова пресс-служба.

https://ria.ru/20221018/zerno-1824878739.html

https://ria.ru/20221007/lgoty-1822321041.html

самарская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, дмитрий азаров, самарская область, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)