https://ria.ru/20221021/kuba-1825685743.html

Куба заинтересована в содействии стран ЕАЭС, заявил премьер

Куба заинтересована в содействии стран ЕАЭС, заявил премьер - РИА Новости, 21.10.2022

Куба заинтересована в содействии стран ЕАЭС, заявил премьер

Куба заинтересована в участии страны ЕАЭС в социально-экономическом развитии страны, заявил в видеообращении к участникам Евразийского межправсовета в Ереване... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:59

2022-10-21T14:59

2022-10-21T14:59

куба

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

белоруссия

ереван

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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Куба заинтересована в участии страны ЕАЭС в социально-экономическом развитии страны, заявил в видеообращении к участникам Евразийского межправсовета в Ереване кубинский премьер-министра Мануэль Марреро."Мы вновь утверждаем, что Куба весьма заинтересована в участии стран ЕАЭС в нашем социально-экономическом развитии в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, и особенно в сферах имеющих большой потенциал и представляющих обоюдный интерес", - сказал Марреро.По его совам, это разведка и добыча углеводородов, энергетика особенно возобновляемые источники энергии, туризм, сельское хозяйство, черная металлургия, транспорт.Он отметил, что статус Кубы, как государства наблюдателя в ЕАЭС соответствует ее стратегиям развития и республика ведет активную работу по выполнению запланированных заданий, заключению торговых соглашений по экспорту товаров и услугам, представляющим интерес для Кубы и государств-членов ЕАЭС."Обнадеживает регулярный обмен мнениями между представителями нашей особой зоны развития Мариэль и Евразийской экономической комиссией по поводу создания промышленного парка ЕАЭС в этой зоне", - сказал кубинский премьер. По его словам, кубинскую сторону радует, что недавно в Белоруссии были зарегистрированы кубинские вакцины против коронавируса. Он отметил, что Белоруссия стала первой страной в Европе, зарегистрировавшей эти препараты. Марреро считает, что это открывает широкие возможности для расширения торгово-экономического сотрудничества не только с этой страной, но и ЕАЭС в целомПремьер пригласил также страны ЕАЭС на 38-ю международную ярмарке Гаваны , которая пройдет 14-18 ноября, являющуюся по его словам самой важной торговой биржей общего характера на Кубе и в странах Карибского бассейна, и одной из самых представительных в Латинской Америке

https://ria.ru/20221005/kuba-1821599600.html

https://ria.ru/20221001/kuba-1820789607.html

куба

белоруссия

ереван

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

куба, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, белоруссия, ереван