Рейтинг@Mail.ru
Правоцентристская коалиция прибыла к президенту Италии - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221021/italiya-1825614505.html
Правоцентристская коалиция прибыла к президенту Италии
Правоцентристская коалиция прибыла к президенту Италии - РИА Новости, 21.10.2022
Правоцентристская коалиция прибыла к президенту Италии
Президент Италии Серджо Маттарелла начал в пятницу второй раунд консультаций по вопросу о формировании нового национального правительства по итогам досрочных... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:03
2022-10-21T12:03
в мире
серджо маттарелла
маттео сальвини
сильвио берлускони
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149201/36/1492013661_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94ade2dd693f90479a91950102d3a630.jpg
РИМ, 21 окт - РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла начал в пятницу второй раунд консультаций по вопросу о формировании нового национального правительства по итогам досрочных парламентских выборов, которые прошли на Апеннинах 25 сентября, передает новостной телеканал Rainews24.В 10.00 местного времени (11.00 мск) в президентский Квиринальский дворец прибыла делегация коалиции правоцентристских сил, в которую входят три партии - "Братья Италии" Джорджи Мелони, "Лига" Маттео Сальвини и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, во главе со своими лидерами, передает телеканал.На выборах 25 сентября правоцентристская коалиция набрала 44%, при чем ведущей политической силой страны, набравшей около 26% голосов, впервые стала партия Мелони, которая сейчас имеет преимущественные шансы получить от президента республики мандат на формирование нового правительства.Ряд итальянских СМИ сообщили, что после получения мандата Мелони может предоставить президенту список министров своего кабинета уже вечером. Лидер "Лиги" Сальвини в пятницу утром заявил, что команда министров уже сформирована. Таким образом, формирование Совмина может завершиться в ближайшее время, возможно, в пятницу. По сообщению газеты Corriere della Sera, церемония принесения присяги нового правительства может состояться к воскресенью.
https://ria.ru/20221021/italiya-1825552629.html
https://ria.ru/20221015/mitingi-1824333013.html
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149201/36/1492013661_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7a50c3c07a6ae0576a8a9caf5f4292db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, серджо маттарелла, маттео сальвини, сильвио берлускони, италия
В мире, Серджо Маттарелла, Маттео Сальвини, Сильвио Берлускони, Италия
12:03 21.10.2022
 
Правоцентристская коалиция прибыла к президенту Италии

Правоцентристская коалиция прибыла к президенту Италии для вручения мандата Мелони

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Италии Серджо Маттарелла
Президент Италии Серджо Маттарелла - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Италии Серджо Маттарелла. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 21 окт - РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла начал в пятницу второй раунд консультаций по вопросу о формировании нового национального правительства по итогам досрочных парламентских выборов, которые прошли на Апеннинах 25 сентября, передает новостной телеканал Rainews24.
В 10.00 местного времени (11.00 мск) в президентский Квиринальский дворец прибыла делегация коалиции правоцентристских сил, в которую входят три партии - "Братья Италии" Джорджи Мелони, "Лига" Маттео Сальвини и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, во главе со своими лидерами, передает телеканал.
Премьер-министр Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 08:31
Премьер Италии предупредил лидеров ЕС о последствиях их разногласий
На выборах 25 сентября правоцентристская коалиция набрала 44%, при чем ведущей политической силой страны, набравшей около 26% голосов, впервые стала партия Мелони, которая сейчас имеет преимущественные шансы получить от президента республики мандат на формирование нового правительства.
Ряд итальянских СМИ сообщили, что после получения мандата Мелони может предоставить президенту список министров своего кабинета уже вечером. Лидер "Лиги" Сальвини в пятницу утром заявил, что команда министров уже сформирована. Таким образом, формирование Совмина может завершиться в ближайшее время, возможно, в пятницу. По сообщению газеты Corriere della Sera, церемония принесения присяги нового правительства может состояться к воскресенью.
Акция протеста в центре Рима - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 21:20
В Италии прошли митинги под лозунгом "НАТО и ЕС, оставьте нас в покое"
 
В миреСерджо МаттареллаМаттео СальвиниСильвио БерлускониИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала