https://ria.ru/20221021/italiya-1825614505.html

Правоцентристская коалиция прибыла к президенту Италии

Правоцентристская коалиция прибыла к президенту Италии - РИА Новости, 21.10.2022

Правоцентристская коалиция прибыла к президенту Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла начал в пятницу второй раунд консультаций по вопросу о формировании нового национального правительства по итогам досрочных... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:03

2022-10-21T12:03

2022-10-21T12:03

в мире

серджо маттарелла

маттео сальвини

сильвио берлускони

италия

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РИМ, 21 окт - РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла начал в пятницу второй раунд консультаций по вопросу о формировании нового национального правительства по итогам досрочных парламентских выборов, которые прошли на Апеннинах 25 сентября, передает новостной телеканал Rainews24.В 10.00 местного времени (11.00 мск) в президентский Квиринальский дворец прибыла делегация коалиции правоцентристских сил, в которую входят три партии - "Братья Италии" Джорджи Мелони, "Лига" Маттео Сальвини и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, во главе со своими лидерами, передает телеканал.На выборах 25 сентября правоцентристская коалиция набрала 44%, при чем ведущей политической силой страны, набравшей около 26% голосов, впервые стала партия Мелони, которая сейчас имеет преимущественные шансы получить от президента республики мандат на формирование нового правительства.Ряд итальянских СМИ сообщили, что после получения мандата Мелони может предоставить президенту список министров своего кабинета уже вечером. Лидер "Лиги" Сальвини в пятницу утром заявил, что команда министров уже сформирована. Таким образом, формирование Совмина может завершиться в ближайшее время, возможно, в пятницу. По сообщению газеты Corriere della Sera, церемония принесения присяги нового правительства может состояться к воскресенью.

https://ria.ru/20221021/italiya-1825552629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, серджо маттарелла, маттео сальвини, сильвио берлускони, италия